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artículo por correo electrónico" class="link" href="mailto:?subject=Check%20out%20this%20article&body=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Feconomia-politica%2Fexporta-simple-sin-limites-paso-a-paso-como-exportar-productos-desde-la-argentina%2F" target="_self"><svg class="email-icon" width="26" height="26" viewBox="0 11.5558 20 18.7942" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M16.902 12.1808H2.6912C1.77073 12.1808 1.02454 12.927 1.02454 13.8475V28.0583C1.02454 28.9788 1.77073 29.725 2.6912 29.725H16.902C17.8225 29.725 18.5687 28.9788 18.5687 28.0583V13.8475C18.5687 12.927 17.8225 12.1808 16.902 12.1808Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path><path d="M1.73914 12.9139L9.95902 20.6605L18.179 12.9139" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path></svg></a><a aria-label="Ver comentarios del artículo" class="link" href="#comments" target="_self"><svg class="comments-icon" width="26" height="26" viewBox="0 10.98 20 19.09089" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path 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href="#qué-impacto-esperan-en-el-sector" target="_self">Qué impacto esperan en el sector</a></li></ul></div><div class="powerbeans-widget-container"><script src="https://dev.powerbeans-ai.com/powerbeans-widget-latest.js"></script><div style="margin-top:20px" id="powerbeans-widget" apikey="217c5582-f2b2-412c-8103-0a0cafe346f0"></div><div id="powerbeans-summary"></div></div><p class="article-body__paragraph">El Gobierno definió cambios en<b> Exporta Simple</b>, el régimen simplificado que permite a emprendedores y pequeñas empresas exportar productos de manera digital y con menos carga burocrática. </p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_0"></div></div><p class="article-body__paragraph">La principal novedad es que <b>se eliminarán tanto el límite de u$s 15.000 por operación como el tope anual de u$s 600.000 por exportador</b>, una modificación que apunta a darle mayor escala al sistema y facilitar que más PyMEs puedan vender al exterior.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_1"></div></div><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__intern-new" href="/economia-politica/vencen-las-retenciones-cuando-llegan-a-cero-la-unica-excepcion-y-los-millones-en-juego/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/5BQ7QN3ZQBENPHQQVIAO3FAZ5I.jpg?auth=0d812d75c5ea9ab1e616a2e889dcf310033a2e8fcaea8ca901570e96bf82c0d3&smart=true&width=190&height=107&quality=70" media="(min-width: 800px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/5BQ7QN3ZQBENPHQQVIAO3FAZ5I.jpg?auth=0d812d75c5ea9ab1e616a2e889dcf310033a2e8fcaea8ca901570e96bf82c0d3&smart=true&width=93&height=93&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/5BQ7QN3ZQBENPHQQVIAO3FAZ5I.jpg?auth=0d812d75c5ea9ab1e616a2e889dcf310033a2e8fcaea8ca901570e96bf82c0d3&smart=true&width=190&height=107&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture><div class="related-template-view__intern-new-info"><span class="related-template-view__intern-new-kicker">Alivio fiscal<!-- -->.</span><span class="related-template-view__intern-new-headline">Vencen las retenciones: cuándo llegan a cero, la única excepción y los millones en juego</span></div><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph">“Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando”, afirmó el ministro de Economía, <b>Luis Caputo</b>, al anunciar la medida.</p><div class="logora-article-embed"><div class="logora_embed" data-object-id="logora_config"></div></div><p class="article-body__paragraph">Según explicó el funcionario, el sistema permite gestionar exportaciones “100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados”. Además, destacó que durante 2025 <b>más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos</b> distintos mediante este esquema.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_2"></div></div><figure style="--aspect-ratio:1195/672" class="article-body__figure"><img alt="" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/importaciones-exportaciones-argentina-carrito-precios-73UINIFEJBFUPNEVKTPTSREIP4.jpg?auth=30ff2acce70476b9defe5c93ce3d9913754559dbf12dd5d7ceab499be93cdc2b&smart=true&width=800&height=450&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/importaciones-exportaciones-argentina-carrito-precios-73UINIFEJBFUPNEVKTPTSREIP4.jpg?auth=30ff2acce70476b9defe5c93ce3d9913754559dbf12dd5d7ceab499be93cdc2b&smart=true&width=375&height=211&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/importaciones-exportaciones-argentina-carrito-precios-73UINIFEJBFUPNEVKTPTSREIP4.jpg?auth=30ff2acce70476b9defe5c93ce3d9913754559dbf12dd5d7ceab499be93cdc2b&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/importaciones-exportaciones-argentina-carrito-precios-73UINIFEJBFUPNEVKTPTSREIP4.jpg?auth=30ff2acce70476b9defe5c93ce3d9913754559dbf12dd5d7ceab499be93cdc2b&smart=true&width=600&height=337&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/importaciones-exportaciones-argentina-carrito-precios-73UINIFEJBFUPNEVKTPTSREIP4.jpg?auth=30ff2acce70476b9defe5c93ce3d9913754559dbf12dd5d7ceab499be93cdc2b&smart=true&width=768&height=432&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/importaciones-exportaciones-argentina-carrito-precios-73UINIFEJBFUPNEVKTPTSREIP4.jpg?auth=30ff2acce70476b9defe5c93ce3d9913754559dbf12dd5d7ceab499be93cdc2b&smart=true&width=990&height=557&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/importaciones-exportaciones-argentina-carrito-precios-73UINIFEJBFUPNEVKTPTSREIP4.jpg?auth=30ff2acce70476b9defe5c93ce3d9913754559dbf12dd5d7ceab499be93cdc2b&smart=true&width=800&height=450&quality=70 800w" fetchpriority="low" loading="lazy"/><figcaption class="article-body__figure__figcaption"><span class="article-body__figure__credit">Shutterstock</span></figcaption></figure><p class="article-body__paragraph">Entre los productos enviados al exterior aparecen <u>artículos de cuero, paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems</u>.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_3"></div></div><h2 class="article-body__heading-h2" id="qué-cambia-con-exporta-simple">Qué cambia con Exporta Simple</h2><p class="article-body__paragraph">Hasta ahora, el régimen tenía dos restricciones centrales: cada operación no podía superar los u$s 15.000 FOB y cada exportador tenía un límite anual acumulado de u$s 600.000.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--economia-politica"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_4"></div></div><p class="article-body__paragraph">Con los cambios anunciados por Economía, <b>ambos topes dejarán de existir</b>. Esto permitirá que empresas que ya utilizan el sistema puedan continuar exportando bajo el esquema simplificado aun cuando aumenten el volumen de sus ventas al exterior.</p><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__intern-new" href="/economia-politica/el-gobierno-prepara-el-alivio-industrial-para-rubros-clave/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/I2ET5GNRIBFELE23ZWPDYEZV4E.jpg?auth=b0cd706d9967a9bcff12f65ad4102c93338070cdde23fdcb43842c3fbdd14efd&smart=true&width=190&height=107&quality=70" media="(min-width: 800px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/I2ET5GNRIBFELE23ZWPDYEZV4E.jpg?auth=b0cd706d9967a9bcff12f65ad4102c93338070cdde23fdcb43842c3fbdd14efd&smart=true&width=93&height=93&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/I2ET5GNRIBFELE23ZWPDYEZV4E.jpg?auth=b0cd706d9967a9bcff12f65ad4102c93338070cdde23fdcb43842c3fbdd14efd&smart=true&width=190&height=107&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture><div class="related-template-view__intern-new-info"><span class="related-template-view__intern-new-kicker">Costo fiscal<!-- -->.</span><span class="related-template-view__intern-new-headline">El Gobierno prepara baja de retenciones para rubros clave</span></div><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph"><b>Yanina Lojo</b>, titular de Consultora Lojo y especialista en comercio exterior, explicó que la modificación “apunta a <b>darle escala al régimen</b> y transformarlo en una herramienta más relevante para el ecosistema PyME argentino”.</p><p class="article-body__paragraph">Según detalló, uno de los problemas que tenía el esquema era que <u>muchas empresas debían abandonar rápidamente el sistema simplificado cuando empezaban a crecer sus exportaciones</u>.</p><h2 class="article-body__heading-h2" id="qué-es-exporta-simple">Qué es Exporta Simple</h2><p class="article-body__paragraph">Exporta Simple es un régimen creado para facilitar exportaciones de menor complejidad operativa y reducir las barreras burocráticas para pequeños exportadores. El sistema funciona a través de <b>Operadores Logísticos Exporta Simple (OLES)</b>, empresas habilitadas para gestionar la logística y la declaración aduanera de las operaciones.</p><p class="article-body__paragraph">El objetivo es ampliar la base exportadora argentina y permitir que emprendedores, profesionales y pequeñas empresas puedan comenzar a exportar sin necesidad de contar con grandes estructuras administrativas.</p><h2 class="article-body__heading-h2" id="cómo-acceder-al-régimen,-paso-a-paso">Cómo acceder al régimen, paso a paso</h2><p class="article-body__paragraph">El procedimiento fue diseñado para ser <b>completamente digital</b> y con menor carga administrativa.</p><p class="article-body__paragraph">El primer paso es ingresar al portal de Exporta Simple y cargar los datos personales, la <u>información del producto y los datos del cliente del exterior</u>. Luego, el sistema permite <u>solicitar cotizaciones a distintos operadores logísticos</u> habilitados, que compiten ofreciendo costos y servicios.</p><figure style="--aspect-ratio:375/211" class="article-body__figure"><img alt="" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/puerto-de-buenos-aires-QBIXENRJB5HFFEVEMFCO6ELCZA.jpg?auth=e4aeaa6afc8e4bafeaf85c11f5199663552b0b7e2e26e6b11185ae105567da33&smart=true&width=800&height=450&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/puerto-de-buenos-aires-QBIXENRJB5HFFEVEMFCO6ELCZA.jpg?auth=e4aeaa6afc8e4bafeaf85c11f5199663552b0b7e2e26e6b11185ae105567da33&smart=true&width=375&height=211&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/puerto-de-buenos-aires-QBIXENRJB5HFFEVEMFCO6ELCZA.jpg?auth=e4aeaa6afc8e4bafeaf85c11f5199663552b0b7e2e26e6b11185ae105567da33&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/puerto-de-buenos-aires-QBIXENRJB5HFFEVEMFCO6ELCZA.jpg?auth=e4aeaa6afc8e4bafeaf85c11f5199663552b0b7e2e26e6b11185ae105567da33&smart=true&width=600&height=338&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/puerto-de-buenos-aires-QBIXENRJB5HFFEVEMFCO6ELCZA.jpg?auth=e4aeaa6afc8e4bafeaf85c11f5199663552b0b7e2e26e6b11185ae105567da33&smart=true&width=768&height=432&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/puerto-de-buenos-aires-QBIXENRJB5HFFEVEMFCO6ELCZA.jpg?auth=e4aeaa6afc8e4bafeaf85c11f5199663552b0b7e2e26e6b11185ae105567da33&smart=true&width=990&height=557&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/puerto-de-buenos-aires-QBIXENRJB5HFFEVEMFCO6ELCZA.jpg?auth=e4aeaa6afc8e4bafeaf85c11f5199663552b0b7e2e26e6b11185ae105567da33&smart=true&width=800&height=450&quality=70 800w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></figure><p class="article-body__paragraph">Una vez elegido el operador, el portal emite el <b>Documento de Exportación Simplificada (DES)</b>, que habilita la emisión de la factura de exportación mediante las herramientas de ARCA. Después, <u>el exportador entrega la mercadería y el operador se encarga del despacho</u> y de registrar la operación aduanera.</p><h2 class="article-body__heading-h2" id="quiénes-pueden-utilizarlo">Quiénes pueden utilizarlo</h2><p class="article-body__paragraph">El régimen puede ser utilizado por <b>responsables inscriptos, monotributistas, pequeñas empresas y emprendedores</b> que cuenten con CUIT activa, <u>clave fiscal nivel 3</u> o superior y alta impositiva correspondiente.</p><p class="article-body__paragraph">Uno de los principales beneficios es que <u>no requiere inscripción como importador-exportador</u> en los registros especiales aduaneros. Además, todo el proceso se realiza de manera online.</p><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__intern-new" href="/economia-politica/el-gobierno-explico-la-letra-chica-del-acuerdo-mercosur-ue-como-sera-la-implementacion/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg?auth=35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22&smart=true&width=190&height=107&quality=70" media="(min-width: 800px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg?auth=35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22&smart=true&width=93&height=93&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg?auth=35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22&smart=true&width=190&height=107&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture><div class="related-template-view__intern-new-info"><span class="related-template-view__intern-new-kicker">Todos los detalles<!-- -->.</span><span class="related-template-view__intern-new-headline">El Gobierno explicó la letra chica del acuerdo Mercosur-UE: las claves para operar</span></div><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph">Otro punto relevante es que desde el <b>Decreto 783/2021</b> las operaciones realizadas bajo Exporta Simple tienen una <b>alícuota del 0% de derechos de exportación</b>.</p><h2 class="article-body__heading-h2" id="qué-productos-pueden-exportarse">Qué productos pueden exportarse</h2><p class="article-body__paragraph">El sistema está pensado para mercadería comercializable de menor complejidad operativa. Sin embargo, existen algunas <b>exclusiones</b>, como bienes con prohibiciones o cupos de exportación, productos sujetos a controles aduaneros especiales, mercadería vinculada a importaciones temporarias y concentrados minerales.</p><h2 class="article-body__heading-h2" id="qué-impacto-esperan-en-el-sector">Qué impacto esperan en el sector</h2><p class="article-body__paragraph">Desde el sector de comercio exterior consideran que <u>la eliminación de los topes puede impulsar especialmente a las economías regionales, al e-commerce internacional y a pequeños productores que buscan comenzar a exportar</u>.</p><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__intern-new" href="/economia-politica/super-rigi-el-dato-clave-que-beneficia-a-la-argentina-segun-este-reconocido-especialista/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TKTZ4HSIAZHVDGGBIRQSOFMFCI.jpeg?auth=9dcbdf0bfc576e55d7d214f3f683e6bbf82557aa4c0d65bd4c3f7eb2781b829b&smart=true&width=190&height=107&quality=70" media="(min-width: 800px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TKTZ4HSIAZHVDGGBIRQSOFMFCI.jpeg?auth=9dcbdf0bfc576e55d7d214f3f683e6bbf82557aa4c0d65bd4c3f7eb2781b829b&smart=true&width=93&height=93&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/TKTZ4HSIAZHVDGGBIRQSOFMFCI.jpeg?auth=9dcbdf0bfc576e55d7d214f3f683e6bbf82557aa4c0d65bd4c3f7eb2781b829b&smart=true&width=190&height=107&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture><div class="related-template-view__intern-new-info"><span class="related-template-view__intern-new-kicker">El Cronista Stream<!-- -->.</span><span class="related-template-view__intern-new-headline">Súper RIGI: el dato “clave” que beneficia a la Argentina, según este reconocido especialista</span></div><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph">Para Lojo, la medida puede ayudar a <b>“formalizar y sostener proyectos exportadores en crecimiento”</b>, aunque advirtió que todavía existen desafíos estructurales para la internacionalización PyME, como el acceso al financiamiento, la infraestructura y el cumplimiento de estándares internacionales.</p><p class="article-body__paragraph">De todos modos, la especialista aclaró que <b>todavía resta la reglamentación operativa</b> que formalice los cambios anunciados por el Gobierno y establezca la <u>fecha efectiva de entrada en vigencia</u> del nuevo esquema.</p></div><div class="article-subscription-banner"><div class="article-subscription-banner__title">¡Queremos conocerte!</div><div class="article-subscription-banner__description"><b>Registrate sin cargo </b> en El Cronista para una experiencia a tu medida.</div><div class="article-subscription-banner__button-wrapper"><a target="_self" class="link" href="/ingresa/">Quiero registrarme</a></div></div><div id="fusion-static-enter:f0fiFjqfMJUs16T" style="display:none" data-fusion-component="f0fiFjqfMJUs16T"></div><section class="article-body__tags" aria-label="Etiquetas"><h4 class="article-body__tags__title">Temas relacionados</h4><div class="article-body__tags__list"><a class="article-body__tags__item" href="/tema/exporta-simple/" target="_self">Exporta Simple</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/exportaciones/" target="_self">exportaciones</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/pymes/" target="_self">pymes</a></div></section><div id="fusion-static-exit:f0fiFjqfMJUs16T" style="display:none" data-fusion-component="f0fiFjqfMJUs16T"></div><div class="adzone-ad adzone-ad--outtext_0 adzone-ad--outtext_0--economia-politica"><div class="ad-slot-outtext_0 " id="ad-slot-outtext_0"></div></div><div class="more-about"><h2 class="more-about__title">Más noticias de <span>Exporta Simple</span></h2><ul class="more-about__list"><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="El Gobierno lanzó Exporta Simple 2.0, cuáles son los cambios y el monto máximo" class="story-card__image-anchor" href="/economia-politica/el-gobierno-lanzo-exporta-simple-20-cuales-son-los-cambios-y-el-monto-maximo/" target="_self"><img alt="El Gobierno lanzó Exporta Simple 2.0, cuáles son los cambios y el monto máximo" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/RRJE37SPQZEALECEGGQML23JMU.jpg?auth=892d0ed60b65583ee7183d1430252679ff1a18e18e5dbfa7dffc6d96a28f0bc3&smart=true&width=240&height=180&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/RRJE37SPQZEALECEGGQML23JMU.jpg?auth=892d0ed60b65583ee7183d1430252679ff1a18e18e5dbfa7dffc6d96a28f0bc3&smart=true&width=120&height=90&quality=70 120w, 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href="/economia-politica/acotan-las-empresas-en-exporta-simple-que-no-pagaran-retenciones/" target="_self"><img alt="Acotan las empresas en Exporta Simple que no pagarán retenciones" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/C3EDJUJJI5AE3I7LMJPKB3WEYY.jpg?auth=dc288b9b80622b0c67e1f0baa9ed88412722ef142fb3e0482da932adf784e0f0&smart=true&width=240&height=180&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/C3EDJUJJI5AE3I7LMJPKB3WEYY.jpg?auth=dc288b9b80622b0c67e1f0baa9ed88412722ef142fb3e0482da932adf784e0f0&smart=true&width=120&height=90&quality=70 120w, https://www.cronista.com/resizer/v2/C3EDJUJJI5AE3I7LMJPKB3WEYY.jpg?auth=dc288b9b80622b0c67e1f0baa9ed88412722ef142fb3e0482da932adf784e0f0&smart=true&width=240&height=180&quality=70 240w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Acotan las empresas en Exporta Simple que no pagarán retenciones" class="link" href="/economia-politica/acotan-las-empresas-en-exporta-simple-que-no-pagaran-retenciones/" target="_self"><span class="story-card__headline-text">Acotan las empresas en Exporta Simple que no pagarán retenciones</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Dolores Olveira" class="link" href="/autor/dolores-olveira/" target="_self"><span class="story-card__byline-label">Dolores Olveira</span><span></span><span></span></a></div></div><time class="more-about__date" dateTime="2019-05-13T03:00:00Z">lunes, 13 de Mayo de 2019</time></li><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Bircher: "Queremos más sectores subidos a la ola exportadora"" class="story-card__image-anchor" href="/economia-politica/bircher-queremos-mas-sectores-subidos-a-la-ola-exportadora/" target="_self"><img alt="Bircher: "Queremos más sectores subidos a la ola exportadora"" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" 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aria-label="Carlos Boyadjian" class="link" href="/autor/carlos-boyadjian/" target="_self"><span class="story-card__byline-label">Carlos Boyadjian</span><span></span><span></span></a></div></div><time class="more-about__date" dateTime="2019-02-20T03:00:00Z">miércoles, 20 de Febrero de 2019</time></li></ul></div></main><aside class="right-rail__aside"><div class="adzone-ad adzone-ad--bigbox adzone-ad--bigbox--economia-politica"><div class="ad-slot-bigbox " id="ad-slot-outtext_1"></div></div><div class="markets-list__ctn" id=""><div class="markets-list"><ul class="markets-list__list" style="--column-count:4"><div class="markets-list__list__header"><span class="markets-list__list__title"></span><span class="markets-list__list__title"><button aria-label="Ordenar por Variación">Variación<svg class="arrow-thin-small null" width="8" height="12" viewBox="0 0 8 12" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M4.35355 0.646447C4.15829 0.451184 3.84171 0.451184 3.64645 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class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.415,00</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.365,00</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="Dólar Blue" class="link" href="/MercadosOnline/moneda/ARSB/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Dólar Blue</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:#30CC90;--font-weight:400">0,35<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.420,00</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.400,00</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="Dólar CCL (GD30, 48 hs)" class="link" href="/MercadosOnline/moneda/ARSCONT/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Dólar CCL (GD30, 48 hs)</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:#30CC90;--font-weight:400">0,01<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.484,53</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.478,98</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="Euro" class="link" href="/MercadosOnline/moneda/EUR/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Euro</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:#30CC90;--font-weight:400">0,05<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.630,34</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.628,89</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="Real brasileño" class="link" href="/MercadosOnline/moneda/BRLARS/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Real brasileño</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:#30CC90;--font-weight:400">0,08<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>277,87</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>277,61</span></span></a></li></ul></div></div><div id="fusion-static-enter:f0flUTssMJUs1ny" style="display:none" data-fusion-component="f0flUTssMJUs1ny"></div><div class="most-read "><h2 class="most-read__title has-bkg-color">Las más leídas de Economía y Política</h2><div class="most-read__list"><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">1</span><a aria-label="Sandra Pettovello confirmó el beneficio más 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src="https://www.cronista.com/resizer/v2/BSUYWAIASVBTNF3WZ5T4KKKZH4.webp?auth=b262b772379760f1f269a044105528b8c2f2ca575e843fcbe07dd8d93c3a6d75&smart=true&width=300&height=225&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/BSUYWAIASVBTNF3WZ5T4KKKZH4.webp?auth=b262b772379760f1f269a044105528b8c2f2ca575e843fcbe07dd8d93c3a6d75&smart=true&width=640&height=480&quality=70 640w, https://www.cronista.com/resizer/v2/BSUYWAIASVBTNF3WZ5T4KKKZH4.webp?auth=b262b772379760f1f269a044105528b8c2f2ca575e843fcbe07dd8d93c3a6d75&smart=true&width=300&height=225&quality=70 300w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></div><h3 class="newsletter-card__title newsletter-card__title--gris"><a class="link" href="/newsletter-pueblo-chico/" target="_self">Pueblo chico</a></h3><div class="newsletter-card__kicker">Todos los martes</div><div class="newsletter-card__summary">Los periodistas de política analizan la realidad política y económica desde un Lado B: el de estar adentro.</div><div class="newsletter-card__button-ctn newsletter-card__button-ctn--loading">Cargando...</div></div></div></div></div><div class="adzone-ad adzone-ad--box adzone-ad--box--economia-politica"><div class="ad-slot-box " id="ad-slot-outtext_2"></div></div><div id="fusion-static-enter:f0fVx9huMJUs1Y4" style="display:none" data-fusion-component="f0fVx9huMJUs1Y4"></div><div class="featured-list"><h2 class="featured-list__title">Destacadas de hoy</h2><ul class="featured-list__list"><li class="featured-list__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo" class="story-card__image-anchor" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/poner-una-moneda-arriba-del-router-de-wifi-para-que-sirve-y-por-que-recomiendan-hacerlo-3/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=70&height=53&quality=70" media="(min-width: 1320px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=380&height=285&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=410&height=231&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=70&height=53&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo" class="link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/poner-una-moneda-arriba-del-router-de-wifi-para-que-sirve-y-por-que-recomiendan-hacerlo-3/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Truco casero<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo</span></a></h2></div></li><li class="featured-list__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan" class="story-card__image-anchor" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/hervir-cascara-de-limon-jengibre-y-canela-para-que-sirve-y-por-que-lo-recomiendan-2/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=70&height=53&quality=70" media="(min-width: 1320px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=380&height=285&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=410&height=231&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=70&height=53&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan" class="link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/hervir-cascara-de-limon-jengibre-y-canela-para-que-sirve-y-por-que-lo-recomiendan-2/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Truco casero<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan</span></a></h2></div></li><li class="featured-list__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 años" class="story-card__image-anchor" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/llega-el-eclipse-solar-mas-largo-del-siglo-el-dia-se-convertira-en-noche-y-no-se-repetira-en-mas-de-157-anos-2/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/HT2UQGQKSFFLVFJONLKNDUFDKI.jpg?auth=19a846e1d1cff106de04f97f45a9802d271a350199fb80117d26f0d22baf11b7&smart=true&width=70&height=53&quality=70" media="(min-width: 1320px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/HT2UQGQKSFFLVFJONLKNDUFDKI.jpg?auth=19a846e1d1cff106de04f97f45a9802d271a350199fb80117d26f0d22baf11b7&smart=true&width=380&height=285&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/HT2UQGQKSFFLVFJONLKNDUFDKI.jpg?auth=19a846e1d1cff106de04f97f45a9802d271a350199fb80117d26f0d22baf11b7&smart=true&width=410&height=231&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 años" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/HT2UQGQKSFFLVFJONLKNDUFDKI.jpg?auth=19a846e1d1cff106de04f97f45a9802d271a350199fb80117d26f0d22baf11b7&smart=true&width=70&height=53&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 años" class="link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/llega-el-eclipse-solar-mas-largo-del-siglo-el-dia-se-convertira-en-noche-y-no-se-repetira-en-mas-de-157-anos-2/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Fenómeno astronómico<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 años</span></a></h2></div></li></ul></div><div id="fusion-static-exit:f0fVx9huMJUs1Y4" style="display:none" data-fusion-component="f0fVx9huMJUs1Y4"></div><div class="adzone-ad adzone-ad--box adzone-ad--box--economia-politica"><div class="ad-slot-box " id="ad-slot-outtext_4"></div></div><aside class="last-news"><h2 class="last-news__title">Members</h2><ul class="last-news__list"><li class="last-news__item"><a class="last-news__link" href="/economia-politica/exporta-simple-sin-limites-paso-a-paso-como-exportar-productos-desde-la-argentina/" target="_self"><span class="last-news__circle"></span><span><strong>Sin retenciones<!-- -->.</strong>Exporta Simple, sin límites: paso a paso, cómo exportar productos desde la Argentina</span></a></li><li class="last-news__item"><a class="last-news__link" href="/economia-politica/cuales-son-los-sectores-que-crearan-100000-empleos-y-que-perfiles-buscan-para-contratar/" target="_self"><span class="last-news__circle"></span><span><strong>Mapa de oportunidades<!-- -->.</strong>Cuáles son los sectores que crearán 100.000 empleos y qué perfiles buscan para contratar </span></a></li><li class="last-news__item"><a class="last-news__link" href="/finanzas-mercados/pix-conquista-brasil-argentina-y-el-mundo-por-que-ya-es-en-un-medio-de-pago-multipolar/" target="_self"><span class="last-news__circle"></span><span><strong>Expansión global<!-- -->.</strong>Pix conquista Brasil, Argentina y el mundo: por qué ya es en un medio de pago multipolar</span></a></li><li class="last-news__item"><a class="last-news__link" href="/economia-politica/pronostican-la-desaceleracion-de-la-inflacion-pero-advierten-aumentos-clave-de-cuanto-seria-el-dato-de-abril/" target="_self"><span class="last-news__circle"></span><span><strong>IPC abril<!-- -->.</strong>Pronostican la desaceleración de la inflación, pero advierten aumentos clave: de cuánto sería el dato de abril</span></a></li><li class="last-news__item"><a class="last-news__link" href="/finanzas-mercados/petroleo-e-inflacion-dos-elementos-que-asechan-los-mercados-e-impactan-en-el-riesgo-pais-argentino/" target="_self"><span class="last-news__circle"></span><span><strong>Llegó a 523<!-- -->.</strong>Petróleo e inflación, dos elementos que acechan los mercados e impactan en el riesgo país argentino</span></a></li></ul></aside></aside></section><section class="right-rail__bottom"><div class="grid-chain-wrapper "><div class="title-block title-block--bolder"><h2 class="title-block__title title-block__title--bolder">Noticias de tu interés</h2></div><div class="grid-chain grid-chain--with-title"><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fGBh24jxI71CC-5-0-0" style="display:none" data-fusion-component="f0fGBh24jxI71CC-5-0-0"></div><div class="story-card medium"><div class="story-card__image"><a aria-label="Pix conquista Brasil, Argentina y el mundo: por qué ya es en un medio de pago multipolar" class="story-card__image-anchor" href="/finanzas-mercados/pix-conquista-brasil-argentina-y-el-mundo-por-que-ya-es-en-un-medio-de-pago-multipolar/" target="_self"><img alt="Pix conquista Brasil, Argentina y el mundo: por qué ya es en un medio de pago multipolar" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 640px, (min-width: 768px) 600px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/vacaciones-2025-del-efectivo-a-la-tarjeta-y-el-qr-todos-los-metodos-de-pago-disponibles-para-usar-en-brasil-en-el-verano-OLMUHOQGBBBORFPXJ4UFIE2YB4.jpg?auth=9ac816db073e51a8862e90495d90ae0bada119835fe8662ed2ab86d2a5c52426&smart=true&width=640&height=360&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/vacaciones-2025-del-efectivo-a-la-tarjeta-y-el-qr-todos-los-metodos-de-pago-disponibles-para-usar-en-brasil-en-el-verano-OLMUHOQGBBBORFPXJ4UFIE2YB4.jpg?auth=9ac816db073e51a8862e90495d90ae0bada119835fe8662ed2ab86d2a5c52426&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, 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global<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Pix conquista Brasil, Argentina y el mundo: por qué ya es en un medio de pago multipolar</span></a></h2><span class="story-card__restricted">Members</span><div class="story-card__description">El sistema creado por el Banco Central de Brasil se expande globalmente. Mercado Pago también busca impulsar transacciones cross border. </div></div><div id="fusion-static-exit:f0fGBh24jxI71CC-5-0-0" style="display:none" data-fusion-component="f0fGBh24jxI71CC-5-0-0"></div></div><div class="grid-chain__child"><div class="adzone-ad adzone-ad--bigbox adzone-ad--bigbox--economia-politica"><div class="ad-slot-bigbox " id="ad-slot-outtext_3"></div></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0ftNNf7jxI710L-5-0-2" style="display:none" data-fusion-component="f0ftNNf7jxI710L-5-0-2"></div><div class="story-card small"><div class="story-card__image"><a aria-label="Se conoce la inflación de abril y se espera que corte la racha alcista: qué número anticipan las principales consultoras" class="story-card__image-anchor" href="/economia-politica/se-conoce-la-inflacion-de-abril-y-se-espera-que-corte-la-racha-alcista-que-numero-anticipan-las-principales-consultoras/" target="_self"><img alt="Se conoce la inflación de abril y se espera que corte la racha alcista: qué número anticipan las principales consultoras" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/la-inflacion-portena-acelero-22-en-septiembre-que-sectores-subieron-mas-EGA5Q5KUGVCCTHHOAVEL2UL4YQ.jpg?auth=667ccb6a2d7ae8e66d49802b2e89b16e84be3ea06e06047a2b97ef15ca959b4a&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/la-inflacion-portena-acelero-22-en-septiembre-que-sectores-subieron-mas-EGA5Q5KUGVCCTHHOAVEL2UL4YQ.jpg?auth=667ccb6a2d7ae8e66d49802b2e89b16e84be3ea06e06047a2b97ef15ca959b4a&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/la-inflacion-portena-acelero-22-en-septiembre-que-sectores-subieron-mas-EGA5Q5KUGVCCTHHOAVEL2UL4YQ.jpg?auth=667ccb6a2d7ae8e66d49802b2e89b16e84be3ea06e06047a2b97ef15ca959b4a&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, 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target="_self"><span class="story-card__byline-name">Nicolás Montenegro</span><span></span><span></span></a></div></div><div id="fusion-static-exit:f0ftNNf7jxI710L-5-0-2" style="display:none" data-fusion-component="f0ftNNf7jxI710L-5-0-2"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fea7I8jxI71cK-5-0-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fea7I8jxI71cK-5-0-3"></div><div class="story-card small with-bkg"><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="M&A en la Argentina: cuando invertir deja de ser una apuesta y se convierte en estrategia" class="link" href="/columnistas/ma-en-la-argentina-cuando-invertir-deja-de-ser-una-apuesta-y-se-convierte-en-estrategia/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Análisis<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">M&A en la Argentina: cuando invertir deja de ser una apuesta y se convierte en estrategia</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Gonzalo Santamarina" class="link" href="/autor/gonzalo-santamarina/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Gonzalo Santamarina</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0fea7I8jxI71cK-5-0-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fea7I8jxI71cK-5-0-3"></div></div></div></div><div class="grid-chain-wrapper "><div class="grid-chain"><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0foSj0cjxI71NF-5-1-0" style="display:none" data-fusion-component="f0foSj0cjxI71NF-5-1-0"></div><div class="story-card image-bkg-small"><div class="story-card__image"><a aria-label="Más de 70 autos nuevos: todos los lanzamientos que llegarán en 2026" class="story-card__image-anchor" href="/apertura/empresas/mas-de-70-autos-nuevos-todos-los-lanzamientos-que-llegaran-en-2026/" target="_self"><picture class="global-picture"><source 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href="/apertura/empresas/mas-de-70-autos-nuevos-todos-los-lanzamientos-que-llegaran-en-2026/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Style<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Más de 70 autos nuevos: todos los lanzamientos que llegarán en 2026</span></a></h2><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0foSj0cjxI71NF-5-1-0" style="display:none" data-fusion-component="f0foSj0cjxI71NF-5-1-0"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0f2YNHdjxI71a1-5-1-1" style="display:none" data-fusion-component="f0f2YNHdjxI71a1-5-1-1"></div><div class="story-card horizontal-medium"><div class="story-card__image"><a aria-label="Se lanzó “Uber Mujeres” en la Argentina y las pasajeras podrán viajar con conductoras: cómo funciona y dónde está disponible" class="story-card__image-anchor" href="/negocios/se-lanzo-uber-mujeres-en-la-argentina-y-las-pasajeras-podran-viajar-con-conductoras-como-funciona-y-donde-esta-disponible/" target="_self"><img alt="Se lanzó “Uber Mujeres” en la Argentina y las pasajeras podrán viajar con conductoras: cómo funciona y dónde está disponible" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 768px) 250px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/uber-mujeres-CY35OQTFRREURDMYKVUFJICT4A.jpg?auth=6deb92148ec31974e2feb97f1add786d755c9f521596c7732745059345e8e31f&smart=true&width=250&height=188&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/uber-mujeres-CY35OQTFRREURDMYKVUFJICT4A.jpg?auth=6deb92148ec31974e2feb97f1add786d755c9f521596c7732745059345e8e31f&smart=true&width=450&height=338&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/uber-mujeres-CY35OQTFRREURDMYKVUFJICT4A.jpg?auth=6deb92148ec31974e2feb97f1add786d755c9f521596c7732745059345e8e31f&smart=true&width=250&height=188&quality=70 250w" fetchpriority="low" 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class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fttfbfjxI71ER-5-1-2" style="display:none" data-fusion-component="f0fttfbfjxI71ER-5-1-2"></div><div class="story-card small with-bkg"><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="El Senado de EE.UU. confirmó a Kevin Warsh como sucesor de Jay Powell al frente de la Fed" class="link" href="/financial-times/el-senado-de-eeuu-confirmo-a-kevin-warsh-como-sucesor-de-jay-powell-al-frente-de-la-fed/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Financial Times<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">El Senado de EE.UU. confirmó a Kevin Warsh como sucesor de Jay Powell al frente de la Fed</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Claire Jones" class="link" href="/autor/claire-jones/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Claire Jones</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0fttfbfjxI71ER-5-1-2" style="display:none" data-fusion-component="f0fttfbfjxI71ER-5-1-2"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fmHtGgjxI71np-5-1-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fmHtGgjxI71np-5-1-3"></div><div class="story-card image-bkg-small"><div class="story-card__image"><a aria-label="Airbnb lanza la mejor propuesta a sus usuarios y tendrá impacto el 15 de mayo" class="story-card__image-anchor" href="/clase/airbnb-lanza-la-mejor-propuesta-a-sus-usuarios-y-tendra-impacto-el-15-de-mayo/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/airbnb-PPTQKHOPBFCBHOU5QWAFCVGGFE.jpg?auth=768403db0615d1762fc005c25f9fb22bd26e9dc010840c19ff23469461933c08&smart=true&width=320&height=512&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source 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lanza la mejor propuesta a sus usuarios y tendrá impacto el 15 de mayo</span></a></h2><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0fmHtGgjxI71np-5-1-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fmHtGgjxI71np-5-1-3"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fEbrPhjxI713V-5-1-4" style="display:none" data-fusion-component="f0fEbrPhjxI713V-5-1-4"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Ajuste fiscal quiénes absorben los recortes y qué gastos empiezan a preocupar a la economía" class="story-card__image-anchor" href="/podcast/ajuste-fiscal-quienes-absorben-los-recortes-y-que-gastos-empiezan-a-preocupar-a-la-economia/" target="_self"><img alt="Ajuste fiscal quiénes absorben los recortes y qué gastos empiezan a preocupar a la economía" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" 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href="/podcast/inflacion-por-que-el-gobierno-empezo-a-mirar-los-mismos-numeros-que-el-mercado/" target="_self"><img alt="Inflación: por qué el Gobierno empezó a mirar los mismos números que el mercado" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/volvio-caputo-tras-la-intervencion-de-eeuu-las-otras-armas-que-guarda-bessent-para-ayudar-DIRG4D2ZGBGHPP2ZKKHWRYPC3U.jpg?auth=1a415a0c13ecee544e6fd4a5887601973b3644122637e3336c6cf87ba2932b91&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/volvio-caputo-tras-la-intervencion-de-eeuu-las-otras-armas-que-guarda-bessent-para-ayudar-DIRG4D2ZGBGHPP2ZKKHWRYPC3U.jpg?auth=1a415a0c13ecee544e6fd4a5887601973b3644122637e3336c6cf87ba2932b91&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, 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empezó a mirar los mismos números que el mercado</span></a></h2><span class="story-card__icon"><svg class="podcast-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 950 910"><g fill="#41cbc6"><g><path d="M39 851 l-29 -29 0 -199 c0 -274 23 -360 123 -462 97 -100 195 -143 327 -144 195 -1 341 95 428 279 27 58 27 62 30 291 l4 233 -30 30 c-30 29 -33 30 -131 30 -91 0 -102 -2 -128 -24 l-28 -24 -3 -151 -3 -151 30 -30 c28 -29 33 -30 117 -30 l87 0 -7 -52 c-20 -154 -143 -278 -308 -308 -187 -35 -385 115 -413 312 l-7 48 87 0 c82 0 88 1 116 29 l29 29 0 137 c0 144 -10 183 -49 205 -11 5 -63 10 -116 10 -93 0 -98 -1 -126 -29z m201 -176 l0 -115 -70 0 -70 0 0 115 0 115 70 0 70 0 0 -115z m590 0 l0 -115 -70 0 -70 0 0 115 0 115 70 0 70 0 0 -115z"></path></g></g></svg></span></div><div id="fusion-static-exit:f0fmxxojjxI71gt-5-1-5" style="display:none" data-fusion-component="f0fmxxojjxI71gt-5-1-5"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fp29SkjxI71NC-5-1-6" style="display:none" data-fusion-component="f0fp29SkjxI71NC-5-1-6"></div><div class="story-card image-bkg-small"><div class="story-card__image"><a aria-label="De la CIA a Milei: cuál es el verdadero negocio de Palantir, la empresa de inteligencia que se reunió con Caputo" class="story-card__image-anchor" href="/infotechnology/actualidad/de-la-cia-a-milei-cual-es-el-verdadero-negocio-de-palantir-la-empresa-de-inteligencia-que-se-reunio-con-caputo/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/palantir-NA7GP3OWKRG2ZP72D4NG7ROT6I.jpg?auth=3d82192e5f412a536cb3984d8687a1df3edc9ce6c2a04029734e7adc07a091b9&smart=true&width=320&height=512&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/palantir-NA7GP3OWKRG2ZP72D4NG7ROT6I.jpg?auth=3d82192e5f412a536cb3984d8687a1df3edc9ce6c2a04029734e7adc07a091b9&smart=true&width=450&height=546&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="De la CIA a Milei: cuál es el verdadero negocio de Palantir, la empresa de inteligencia que se reunió con Caputo" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/palantir-NA7GP3OWKRG2ZP72D4NG7ROT6I.jpg?auth=3d82192e5f412a536cb3984d8687a1df3edc9ce6c2a04029734e7adc07a091b9&smart=true&width=320&height=512&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="De la CIA a Milei: cuál es el verdadero negocio de Palantir, la empresa de inteligencia que se reunió con Caputo" class="link" href="/infotechnology/actualidad/de-la-cia-a-milei-cual-es-el-verdadero-negocio-de-palantir-la-empresa-de-inteligencia-que-se-reunio-con-caputo/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Bajo lupa<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">De la CIA a Milei: cuál es el verdadero negocio de Palantir, la empresa de inteligencia que se reunió con Caputo</span></a></h2><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0fp29SkjxI71NC-5-1-6" style="display:none" data-fusion-component="f0fp29SkjxI71NC-5-1-6"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0f2IXEmjxI71EA-5-1-7" style="display:none" data-fusion-component="f0f2IXEmjxI71EA-5-1-7"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”" class="story-card__image-anchor" href="/economia-politica/adorni-le-respondio-a-macri-le-jugo-una-mala-pasada-la-nostalgia/" target="_self"><img alt="Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/JDO4NSY7UNCK5J7RND47YV36UE.jpg?auth=43ce540c335c1ce899585b24aa4123f1d90dcd844ac0cb0dbaca61985ca6a3b1&smart=true&width=350&height=197&quality=70" 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una mala pasada la nostalgia”</span></a></h2><span class="story-card__icon"><svg class="video-icon" width="26" height="29" viewBox="0 0 9980 6760"><g fill="#41cbc6"><g><path id="pZYevTgJq" d="M1700 6530 c-484 -6 -508 -7 -580 -28 -81 -24 -78 -23 -193 -76 -332 -152 -586 -504 -624 -866 -4 -36 -7 -1005 -7 -2155 0 -2238 -3 -2116 51 -2295 97 -325 370 -606 695 -714 186 -62 11 -58 2508 -61 2418 -2 2380 -3 2543 44 160 47 335 149 455 264 158 154 249 308 314 534 22 77 23 87 28 860 l5 782 1154 -824 c635 -454 1175 -833 1200 -842 74 -29 182 -23 255 12 64 32 118 88 147 151 18 41 19 109 19 2118 l0 2076 -20 44 c-32 67 -83 120 -147 152 -50 25 -69 29 -143 28 -67 0 -94 -4 -125 -21 -23 -12 -558 -391 -1190 -842 l-1150 -821 -5 777 -5 778 -28 100 c-33 120 -117 295 -186 386 -169 222 -432 384 -698 429 -76 12 -3321 20 -4273 10z m4222 -650 c135 -41 255 -152 310 -287 l23 -58 3 -2070 c2 -1454 -1 -2086 -8 -2122 -26 -122 -127 -257 -236 -315 -117 -63 49 -59 -2420 -58 -1239 0 -2267 3 -2285 6 -64 12 -174 70 -230 122 -67 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target="_self"><img alt="Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/WSEBHBUOVVATHBKRCNUU336QWY.jpg?auth=635d01a959034cc9d4225a6eeac32a2a5f6f5ce21d14966c291f1d024f989fa2&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/WSEBHBUOVVATHBKRCNUU336QWY.jpg?auth=635d01a959034cc9d4225a6eeac32a2a5f6f5ce21d14966c291f1d024f989fa2&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/WSEBHBUOVVATHBKRCNUU336QWY.jpg?auth=635d01a959034cc9d4225a6eeac32a2a5f6f5ce21d14966c291f1d024f989fa2&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/WSEBHBUOVVATHBKRCNUU336QWY.jpg?auth=635d01a959034cc9d4225a6eeac32a2a5f6f5ce21d14966c291f1d024f989fa2&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" 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class="story-card__headline-kicker">Truco implacable<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Ni vinagre, ni bicarbonato: la mejor forma de sacar el sarro de las canillas y el inodoro </span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fauTFpjxI717W-5-1-9" style="display:none" data-fusion-component="f0fauTFpjxI717W-5-1-9"></div></div></div></div><div class="article-script article-script-null"><div id="taboola-below-article-thumbnails"></div> <script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'alternating-thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); </script></div></section><footer class="right-rail__footer"><div id="fusion-static-enter:f0fLo4cSMJUs14b" style="display:none" data-fusion-component="f0fLo4cSMJUs14b"></div><div class="footer-recirculation footer-recirculation--default"><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Las más leídas</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/poner-una-moneda-arriba-del-router-de-wifi-para-que-sirve-y-por-que-recomiendan-hacerlo-3/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Truco casero<!-- --> </strong>Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/hervir-cascara-de-limon-jengibre-y-canela-para-que-sirve-y-por-que-lo-recomiendan-2/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Truco casero<!-- --> </strong>Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/llega-el-eclipse-solar-mas-largo-del-siglo-el-dia-se-convertira-en-noche-y-no-se-repetira-en-mas-de-157-anos-2/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Fenómeno astronómico<!-- --> </strong>Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 años</span></a></li></ul></div><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Últimas noticias</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/economia-politica/exporta-simple-sin-limites-paso-a-paso-como-exportar-productos-desde-la-argentina/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Sin retenciones<!-- --> </strong>Exporta Simple, sin límites: paso a paso, cómo exportar productos desde la Argentina</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/economia-politica/cuales-son-los-sectores-que-crearan-100000-empleos-y-que-perfiles-buscan-para-contratar/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Mapa de oportunidades<!-- --> </strong>Cuáles son los sectores que crearán 100.000 empleos y qué perfiles buscan para contratar </span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/finanzas-mercados/pix-conquista-brasil-argentina-y-el-mundo-por-que-ya-es-en-un-medio-de-pago-multipolar/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Expansión global<!-- --> </strong>Pix conquista Brasil, Argentina y el mundo: por qué ya es en un medio de pago multipolar</span></a></li></ul></div><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Cotizaciones</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/espana/ibex-euro/precio-del-dolar-a-asi-abre-la-cotizacion-hoy-jueves-14-de-mayo/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Mercado<!-- --> </strong>Precio del Dólar: a así abre la cotización HOY jueves 14 de mayo</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/mexico/dolar-peso-mexicano/dolar-a-peso-mexicano-hoy-a-cuanto-abre-la-cotizacion-de-este-jueves-14-de-mayo/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Monedas<!-- --> </strong>Dólar a peso mexicano HOY: a cuánto abre la cotización de este jueves 14 de mayo</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/finanzas-mercados/dolar-blue-hoy-a-cuanto-cotiza-el-jueves-14-de-mayo-con-el-mep-y-el-ccl/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Mercado cambiario<!-- --> </strong>Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el jueves 14 de mayo con el MEP y el CCL</span></a></li></ul></div></div><div id="fusion-static-exit:f0fLo4cSMJUs14b" style="display:none" data-fusion-component="f0fLo4cSMJUs14b"></div><div class="footer-tags"><a class="footer-tags__item" href="/MercadosOnline/dolar.html/" target="_self">Dólar</a><a class="footer-tags__item" href="/MercadosOnline/moneda/ARSB/" target="_self">Dólar Blue</a><a class="footer-tags__item" href="/criptomonedas/" target="_self">Criptomonedas</a><a class="footer-tags__item" href="/bitcoin/" target="_self"> Bitcoin</a><a class="footer-tags__item" href="/fintech/" target="_self">Fintech</a><a class="footer-tags__item" href="/MercadosOnline/indice/MERV/" target="_self">Merval</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/quiniela/" target="_self">Quiniela</a><a class="footer-tags__item" href="/informacion-gral/feriados-de-2023-uno-por-uno-en-que-fechas-caen-y-los-4-feriados-xxl-que-habra/" target="_self">Calendario de feriados</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/afip/" target="_self">AFIP</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/paritarias/" target="_self">Paritarias</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/inversiones/" target="_self">Inversiones</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/anses/" target="_self">ANSES</a></div><div id="fusion-static-enter:f0fzzgdUMJUs1be" style="display:none" data-fusion-component="f0fzzgdUMJUs1be"></div><div class="footer"><section class="footer__top"><div class="footer__networks"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="facebook" class="link" href="https://www.facebook.com/cronistacom"><svg class="fb-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 26 26" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1" y="1" width="24" 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El acuerdo prevé que los derechos de exportación sobre el poroto, la harina y el aceite de soja pasarán del <u>18% actual al 14% en un plazo de diez años</u>.","type":"text"},{"_id":"XOKFILC23RFZVJKOQLGLQOTDNE","additional_properties":{},"content":"De acuerdo con la <b>Bolsa de Comercio de Rosario</b> (<a href=\"https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-prepara-el-alivio-industrial-para-rubros-clave/\" target=\"_blank\" rel=\"\" title=\"https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-prepara-el-alivio-industrial-para-rubros-clave/\"><b>BCR</b></a>), Argentina se compromete a mantener un techo del 18% hasta el quinto año del acuerdo —estimado para mayo de 2031— y luego reducirlo gradualmente hasta <b>14%</b> en el décimo año, hacia mayo de 2036. 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La BCR destacó que nada impide que futuras administraciones fijen derechos de exportación por debajo de esos topes. Además, el acuerdo contempla excepciones para reimplantar temporalmente derechos “ante <u>desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca y repentina de la moneda local”.</u>","type":"text"},{"_id":"K7EU7F4KTRHSDFENKUKGSYGOOE","additional_properties":{},"content":"Europa, un socio en potencia","level":2,"type":"header"},{"_id":"HI2H65PEXBBTVPSBU2CRLCVO3U","additional_properties":{},"content":"La discusión cobra relevancia en un contexto en el que la Unión <u>Europea perdió participación en el comercio exterior argentino </u>durante las últimas décadas.","type":"text"},{"_id":"TVNPAWLSVJAONGLDD6VVK2AZ6M","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/TVNPAWLSVJAONGLDD6VVK2AZ6M.png?auth=9a5a7e3d7bd0f8efccf899db4fd8f0f877533b92bfb0f6e7b99bb7ad87880ab9","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/png","originalName":"mercosurue_1_3.png","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/TVNPAWLSVJAONGLDD6VVK2AZ6M.png","proxyUrl":"/resizer/v2/TVNPAWLSVJAONGLDD6VVK2AZ6M.png?auth=9a5a7e3d7bd0f8efccf899db4fd8f0f877533b92bfb0f6e7b99bb7ad87880ab9","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/TVNPAWLSVJAONGLDD6VVK2AZ6M.png?auth=9a5a7e3d7bd0f8efccf899db4fd8f0f877533b92bfb0f6e7b99bb7ad87880ab9","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/TVNPAWLSVJAONGLDD6VVK2AZ6M.png?auth=9a5a7e3d7bd0f8efccf899db4fd8f0f877533b92bfb0f6e7b99bb7ad87880ab9&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"9a5a7e3d7bd0f8efccf899db4fd8f0f877533b92bfb0f6e7b99bb7ad87880ab9"},"caption":"","created_date":"2026-05-11T18:45:16Z","credits":{"affiliation":[]},"height":434,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-05-11T18:45:16Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"UE ARG","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/TVNPAWLSVJAONGLDD6VVK2AZ6M.png","version":"0.10.9","width":600,"syndication":{}},{"_id":"3OQYRC5CWZHRXGBHEWMT53VVCU","additional_properties":{},"content":"Según datos del INDEC, en 2025, las exportaciones argentinas hacia la UE totalizaron <b>u$s 8486 millones</b>, mientras que las importaciones alcanzaron <b>u$s 10.478 millones</b>. 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Entre los destinos encabezan Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda. En el caso neerlandés, buena parte del peso estadístico se explica por el puerto de Rotterdam como puerta de entrada logística al mercado europeo.","type":"text"},{"_id":"6IPBFJ6LB5F4XHLRJZAW6WYPOM","additional_properties":{},"content":"Además, se estima que <b>una de cada cuatro firmas exportadoras argentinas vende productos a la UE</b>, lo que convierte al bloque en el <u>segundo destino con mayor cantidad de empresas exportadoras argentinas</u>, detrás de América Latina.","type":"text"},{"_id":"YYPGJLZDUFDYDM6POS5JCZ4RBM","additional_properties":{},"content":"El agro, el gran protagonista","level":2,"type":"header"},{"_id":"KV4OV6CZ7NFLNHHUHTAQYL4YVU","additional_properties":{},"content":"El acuerdo tiene a la agroindustria como principal beneficiaria. 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Pese a ese escenario, se anticipa una <b>baja de retenciones</b> para sectores puntuales.","type":"text"},{"_id":"TWDMAPSIJNB3VB3RZTPS6W7NQY","additional_properties":{},"content":"Aunque, el campo aportó un nivel <a href=\"https://www.cronista.com/economia-politica/salto-el-superavit-comercial-las-razones-que-explican-el-boom-de-divisas/\" target=\"_blank\" rel=\"\" title=\"https://www.cronista.com/economia-politica/salto-el-superavit-comercial-las-razones-que-explican-el-boom-de-divisas/\"><b>récord de divisas</b></a>, la administración nacional anotó el segundo peor registro para ese período desde 2019, solo por encima del crítico 2023 atravesado por la sequía, señaló un informe elaborado por RIA Consultores.","type":"text"},{"_id":"BTOSKY7WRBEQROWW53F55BEPZU","embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/economia-politica/milei-imagina-la-version-local-silicon-valley-y-tienta-a-megamillonarios/"},"id":"custom_powerup_1778247387338","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"APB6GNRCMNH3DFVARV4SKIAO4U","additional_properties":{},"content":"El dato refleja el impacto combinado de la <b>reducción de alícuotas aplicada al complejo sojero</b> y del efecto arrastre de las “retenciones cero” implementadas en septiembre de 2025. 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En los primeros cuatro meses del año, <u>el promedio se ubicó en 2,9%, muy lejos del 4,6% registrado en 2024.</u>","type":"text"},{"_id":"T777P4COCNAYTA6LEJ6JY3GBEU","additional_properties":{},"content":"La caída también se observa en términos nominales. En abril de 2026 la recaudación por retenciones alcanzó $ 575.000 millones, un 13% menos que en igual mes del año pasado. 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Actualmente, el poroto tributa <b>24%</b> y los subproductos <b>22,5%</b>, todavía muy por encima de los principales granos competidores.","type":"text"},{"_id":"UIRZRNS6J5AZ3A4WJJBQV3SNYQ","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/UIRZRNS6J5AZ3A4WJJBQV3SNYQ.png?auth=82dac1e06285d5f63958ff93f295aae9a9a93849e34459695282470b5cbf9575","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/png","originalName":"Captura de pantalla 2026-05-08 111847.png","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/UIRZRNS6J5AZ3A4WJJBQV3SNYQ.png","proxyUrl":"/resizer/v2/UIRZRNS6J5AZ3A4WJJBQV3SNYQ.png?auth=82dac1e06285d5f63958ff93f295aae9a9a93849e34459695282470b5cbf9575","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/UIRZRNS6J5AZ3A4WJJBQV3SNYQ.png?auth=82dac1e06285d5f63958ff93f295aae9a9a93849e34459695282470b5cbf9575","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/UIRZRNS6J5AZ3A4WJJBQV3SNYQ.png?auth=82dac1e06285d5f63958ff93f295aae9a9a93849e34459695282470b5cbf9575&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"82dac1e06285d5f63958ff93f295aae9a9a93849e34459695282470b5cbf9575"},"caption":"","created_date":"2026-05-08T14:20:22Z","credits":{"affiliation":[]},"height":767,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-05-08T14:20:22Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"DEX RIA","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/UIRZRNS6J5AZ3A4WJJBQV3SNYQ.png","version":"0.10.9","width":1177,"syndication":{}},{"_id":"MFBCGOO3INBDJA4ULSBDO34G74","additional_properties":{},"content":"En ese contexto, la fuerte exportación de <b>trigo</b> durante el verano y el buen ritmo de ventas de <b>maíz</b> entre marzo y abril <u>ayudaron a amortiguar parcialmente la caída</u>. Sin ese aporte, el golpe sobre la caja fiscal habría sido aún mayor, reflejó el análisis elaborado por Javier Preciado Patiño.","type":"text"},{"_id":"BA5LQCQIKFBMJCCTF4MDYL6GNA","additional_properties":{},"content":"Baja de retenciones","level":2,"type":"header"},{"_id":"75OW2DTDPNHPTB5ZW6VBYE7BPQ","additional_properties":{},"content":"En pleno inicio de la cosecha gruesa y a la espera de que el sector sojero inicie la liquidación, el especialista plantea que la pérdida de incidencia de las retenciones dentro de la recaudación total podría abrir la puerta a una <b>nueva reducción de alícuotas</b>, especialmente en soja. 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Desde la <b>pesca </b>o la <b>minería </b>hasta los <b>bienes industriales</b> que no fueron exceptuados del tributo, no cesan en el pedido ante los funcionarios de Comercio. ","type":"text"},{"_id":"TN5XW7WK6NBIXMOOFCO72RNAII","additional_properties":{},"content":"Según fuentes que caminan el Palacio de Hacienda, el alivio al sector industrial, uno de los pedidos que encabeza la <b>Unión Industrial Argentina </b>(UIA) junto a entidades sectoriales como la Asociación de Fábricas Automotrices (ADEFA), la empresa Aluar y las del sector de plásticos <u>“ya es un hecho”</u>.","type":"text"},{"_id":"6TNG7KF5ZFCCJFF47JZRBABR2E","embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/exportaciones-record-y-lluvia-de-inversiones-el-sector-que-ya-representa-el-20-de-las-divisas-del-agro/"},"id":"custom_powerup_1778250361082","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"VUA75PR6FNGNHCNBR4NQZCSQ3Y","additional_properties":{},"content":"“Siempre el tema es el costo fiscal”, aseguró la fuente pero precisó que el decreto con rebajas a un universo exportador que ronda los <b>u$s 4000 millones </b>y está “al salir” desde mediados de 2025, “sale este año”.","type":"text"},{"_id":"MRQTQHMIBFHS7IX4KGBS5OARHI","additional_properties":{},"content":"Aunque el discurso oficial atribuye la merma de ingresos a la política de alivio fiscal por baja de retenciones, particularmente, los números ponen al IVA en primer plano, por la caída de la actividad.","type":"text"},{"_id":"4CJYKXOD7BBRRNGD4MFGDLG4RU","additional_properties":{},"content":"Para blindar el superávit fiscal, el Gobierno activó un plan de contingencia que compensa la flexibilización de las metas del FMI (del 2,2% al 1,4% del PBI) con un ajuste quirúrgico del gasto. ","type":"text"},{"_id":"FW5CQKR4LRHZDH7L4TKEW6KFOA","additional_properties":{},"content":"Por un lado, ordenó a los ministerios recortar un <b>20% en gastos de capital</b> y un <b>2% en operativos</b>, lo que junto a la poda en gastos corrientes —orientada a la focalización de subsidios por ingreso— permitiría un ahorro superior a los <b>$2 billones</b>. ","type":"text"},{"_id":"OJOR6W7IUVEPND2IMUGXRBLYHQ","additional_properties":{},"content":"A la par, envió al Congreso reformas para reducir la cobertura del régimen de <b>zonas frías</b>. ","type":"text"},{"_id":"26JNLO4DF5FDHB6DKJSY5IVF3I","additional_properties":{},"content":"Pese al delicado equilibrio, el equipo económico evalúa si puede llevar alivio a los sectores económicos con capacidad de exportar que quedaron en lista de espera y pueden significar más ingreso de divisas y amortiguar la baja del empleo. 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","type":"text"},{"_id":"EHBRVATNZZEDNJCORSRJC2LRS4","additional_properties":{},"content":"El mensaje oficial combinó proyecciones ambiciosas, definiciones técnicas y un fuerte énfasis en la <a href=\"https://www.cronista.com/economia-politica/el-acuerdo-mercosur-union-europea-ya-rige-pero-nadie-sabe-usarlo-las-dudas-y-una-nueva-herramienta/\" target=\"_blank\" rel=\"\" title=\"https://www.cronista.com/economia-politica/el-acuerdo-mercosur-union-europea-ya-rige-pero-nadie-sabe-usarlo-las-dudas-y-una-nueva-herramienta/\"><b>implementación</b></a>: se espera que<b> las exportaciones argentinas al bloque europeo crezcan 76% en los próximos cinco años y 122% en diez.</b>","type":"text"},{"_id":"6BEXUI7RABGHVIDRVN6A3755EE","embed":{"config":{"tab":"noticia-sugerida","url":"/economia-politica/el-acuerdo-mercosur-union-europea-ya-rige-pero-nadie-sabe-usarlo-las-dudas-y-una-nueva-herramienta/"},"id":"custom_powerup_1778000792105","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"2PU3ZFVVRZDOFMGW2W77ZJVMBQ","additional_properties":{},"content":"La convocatoria estuvo encabezada por <b>Pablo Quirno</b>, titular de la Cancillería y <b>Pablo Lavigne</b>, secretario Coordinador de Producción del Ministerio de Economía de la Nación.","type":"text"},{"_id":"5MKMGHYYLBGXHC5DUPPEHHE22A","additional_properties":{},"content":"Además, participó un nutrido grupo de funcionarios; entre ellos, <b>Carolina Cuenca</b> (Comercio exterior), <b>Sergio Iraeta</b> y <b>Agustín Tejeda Rodríguez</b> (Agricultura) y el embajador <b>Fernando Brun</b>.","type":"text"},{"_id":"EGIEBNGG6RCEXPXZ2B7H6MCK2Y","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/EGIEBNGG6RCEXPXZ2B7H6MCK2Y.png?auth=cbd1229379faf64c003de7ecd39fa92e437eb86d643c1945af6f64ac790b1022","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/png","originalName":"Captura de pantalla 2026-05-05 152315.png","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/EGIEBNGG6RCEXPXZ2B7H6MCK2Y.png","proxyUrl":"/resizer/v2/EGIEBNGG6RCEXPXZ2B7H6MCK2Y.png?auth=cbd1229379faf64c003de7ecd39fa92e437eb86d643c1945af6f64ac790b1022","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/EGIEBNGG6RCEXPXZ2B7H6MCK2Y.png?auth=cbd1229379faf64c003de7ecd39fa92e437eb86d643c1945af6f64ac790b1022","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/EGIEBNGG6RCEXPXZ2B7H6MCK2Y.png?auth=cbd1229379faf64c003de7ecd39fa92e437eb86d643c1945af6f64ac790b1022&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"cbd1229379faf64c003de7ecd39fa92e437eb86d643c1945af6f64ac790b1022"},"caption":"","created_date":"2026-05-05T18:24:35Z","credits":{"affiliation":[]},"height":748,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-05-05T18:24:35Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"acuerdo ue mercosur","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/EGIEBNGG6RCEXPXZ2B7H6MCK2Y.png","version":"0.10.9","width":1320,"planning":{},"syndication":{}},{"_id":"ZATBYYQ4FVGFZHTXYOGCXZB7DM","additional_properties":{},"content":"Uno de los focos de la jornada fue la intervención de <b>Fabiola Cochello</b>, recientemente designada al frente de la Unidad Ejecutora del Régimen Nacional de la <b>Ventanilla Única de Comercio Exterior</b> (<b>VUCE</b>), quien detalló las herramientas digitales que acompañarán la implementación.","type":"text"},{"_id":"O3I5VST2IBDLFLZQRLSJB36ENY","additional_properties":{},"content":"Desde el Gobierno subrayaron el carácter estructural del acuerdo: “Representa una oportunidad histórica para que Argentina acceda a uno de los mercados más relevantes y exigentes del mundo, con un <b>marco regulatorio claro y previsible</b>,<u> clave para fomentar inversiones de largo plazo y consolidar al país como un actor relevante en el comercio internacional”.</u>","type":"text"},{"_id":"VDPVD5CBZZHYVAR47GFS3D5NHU","additional_properties":{},"content":"Fase clave: implementación","level":2,"type":"header"},{"_id":"WZ32ORPHIBFELHA2NFG6XB4WIU","additional_properties":{},"content":"Durante el encuentro —que no contó con acceso para la prensa— se avanzó sobre <b>aspectos operativos</b>. Según reconstruyeron participantes, “el viernes pasado terminaron con la tabla de correlaciones”, una herramienta clave para traducir las posiciones arancelarias actuales a las nomenclaturas utilizadas en la negociación original (Sistema Armonizado 2012/2013).","type":"text"},{"_id":"463SD2HOTBAOLL5OPDJA5PUH3I","additional_properties":{},"content":"<b>Fernando Landa</b>, titular de la <b>Cámara de Exportadores de la República Argentina</b> (<a href=\"https://www.cronista.com/economia-politica/superavit-real-un-sector-clave-advierte-que-la-demora-en-reintegros-financia-el-saldo-a-favor/\" target=\"_blank\" rel=\"\" title=\"https://www.cronista.com/economia-politica/superavit-real-un-sector-clave-advierte-que-la-demora-en-reintegros-financia-el-saldo-a-favor/\"><b>CERA</b></a>), valoró el enfoque técnico: “Fue una muy buena explicación de cómo funcionará el arranque y algunos pendientes, como lograr para el exportador una <u>traducción sencilla entre la posición arancelaria bajo la cual exporta y la condición arancelaria negociad</u>a, que hoy está en otro ‘idioma’”.","type":"text"},{"_id":"PCATSBZH35CDNMW76IM7M2J67M","embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/economia-politica/exportaciones-record-y-lluvia-de-inversiones-el-sector-que-ya-representa-el-20-de-las-divisas-del-agro/"},"id":"custom_powerup_1778003067840","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"WD4PDFLLX5GTNKTTGP5GBOTEHY","additional_properties":{},"content":"La exposición estuvo centrada en el funcionamiento de la <b>VUCE</b>, que<u> concentrará la información del acuerdo y permitirá consultas automatizadas</u>. Sin embargo, hubo cuestionamientos por la dinámica del encuentro: <b>“No aceptaron preguntas a distancia”</b>, señaló un analista de comercio internacional.","type":"text"},{"_id":"4W3FCQLXUVBV7L7QZFS32UUOAA","additional_properties":{},"content":"En paralelo, se anticiparon cambios en el <b>Sistema María</b>, que “va a ir por autoliquidación”y, según la percepción de los participantes, las contingencias “se irán resolviendo sobre la marcha”, especialmente en lo referido a posiciones arancelarias. También se repasaron temas como cuotas y distribución intramercosur, aunque —según Landa— “eso ya era conocido”.","type":"text"},{"_id":"EHVULJOW45FZFNDHKA3TPGX4SY","additional_properties":{},"content":"Acceso al mercado: liberalización asimétrica","level":2,"type":"header"},{"_id":"UJSN33YUAZDO7P33EGC6PBPA5E","additional_properties":{},"content":"Los datos presentados muestran una apertura significativa, aunque con asimetrías. La Unión Europea eliminará aranceles para el <b>100% de los bienes industriales</b> provenientes del Mercosur, con una l<u>iberalización inmediata del 80%.</u> ","type":"text"},{"_id":"ITIXYCCFHRGETFSOKSB7H6DHRI","additional_properties":{},"content":"En el caso de los <b>productos agrícolas</b>, el <b>99%</b> de las exportaciones argentinas se verá beneficiado por reducciones arancelarias, en un contexto donde <u>el bloque europeo mantiene aranceles promedio del 12,6%</u>. En términos generales, la UE reducirá aranceles para el 99,8% del comercio desde el Mercosur.","type":"text"},{"_id":"NLRA6EA22FHA3OM7KXWGOVMEV4","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/NLRA6EA22FHA3OM7KXWGOVMEV4.png?auth=6dd69ec9c736d28ce47ebf9ee913485986a9fd0d61a67827502e670cf7186125","galleries":[],"keywords":[],"mime_type":"image/jpeg","originalName":"GY7CVLMIGFADRGYGN2Z3XERN6U.png?auth=ad480757671a614b28c00b8e4521d93b737ca850069caaca9079e7f9e49cfa8a&smart=true&width=800&height=450&quality=70","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/NLRA6EA22FHA3OM7KXWGOVMEV4.png","proxyUrl":"/resizer/v2/NLRA6EA22FHA3OM7KXWGOVMEV4.png?auth=6dd69ec9c736d28ce47ebf9ee913485986a9fd0d61a67827502e670cf7186125","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/NLRA6EA22FHA3OM7KXWGOVMEV4.png?auth=6dd69ec9c736d28ce47ebf9ee913485986a9fd0d61a67827502e670cf7186125","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/NLRA6EA22FHA3OM7KXWGOVMEV4.png?auth=6dd69ec9c736d28ce47ebf9ee913485986a9fd0d61a67827502e670cf7186125&width=300","version":1},"address":{},"alt_text":"Salud","auth":{"1":"6dd69ec9c736d28ce47ebf9ee913485986a9fd0d61a67827502e670cf7186125"},"caption":"Los 4 alimentos que te ayudarán a combatir el INSOMNIO y mejorar la calidad de tu DESCANSO (foto: archivo).","copyright":"el-cronista","created_date":"2026-01-08T05:00:26Z","height":450,"last_updated_date":"2026-01-08T05:00:27Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista"},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Salud","type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/NLRA6EA22FHA3OM7KXWGOVMEV4.png","version":"0.10.9","width":800,"credit":"el-cronista"},{"_id":"6Z2TMZV3BZAAFO4TBJRRHZORGU","additional_properties":{},"content":"Del lado sudamericano, la apertura será más gradual: el <b>Mercosur </b>liberalizará el 82% de los bienes agrícolas y avanzará hacia una desgravación del 72% en 2036, frente al 92% de la UE. En el “momento cero” (2026), <u>Europa ya desgravó el 74% de su comercio, mientras que el Mercosur apenas el 14,1%.</u>","type":"text"},{"_id":"MLJISYCUQRF3DPMNOLA4F7CCOA","additional_properties":{},"content":"Argentina tendrá plazo hasta <b>2041 </b>para liberalizar cerca del 91% del comercio, con posibilidad de extender algunos plazos hasta 2056. Se incluyeron exclusiones y cronogramas más largos para sectores sensibles, en línea con una estrategia de adaptación industrial.","type":"text"},{"_id":"4IP56CDDTZD4RLXV7CCMGPZZ5Q","additional_properties":{},"content":"Sectores beneficiados y posicionamiento estratégico","level":2,"type":"header"},{"_id":"YYR67ZQ7VZA53LQMAL7X5EK2T4","additional_properties":{},"content":"Las proyecciones oficiales estiman un crecimiento del 15% en las exportaciones, con impacto en carnes, pesca y economías regionales como maní, vinos y cítricos. También se destacan sectores industriales como <u>autopartes, químicos, petroquímicos, manufacturas de hierro y acero, cuero y lecitinas.</u>","type":"text"},{"_id":"V7W3YZ5K7JHDNMNBXLLHHBV36Q","embed":{"config":{"tab":"noticia-sugerida","url":"/exportaciones-record-y-lluvia-de-inversiones-el-sector-que-ya-representa-el-20-de-las-divisas-del-agro/"},"id":"custom_powerup_1778003442091","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"HAHRVXRBORE6TOGSLGMQDAFQAQ","additional_properties":{},"content":"En energía, el Gobierno remarcó el <b>potencial del litio</b>: la reducción del arancel europeo (actualmente en torno al 5,5%) mejorará la competitividad del mineral argentino. En términos más amplios, el acuerdo equipara condiciones frente a competidores que ya contaban con preferencias arancelarias, como Chile, Sudáfrica o Estados Unidos.","type":"text"},{"_id":"OALUQSUBV5CHPPXMFKSDVHEUBQ","additional_properties":{},"content":"Un dato que se repitió en la presentación:<b> una de cada cuatro empresas argentinas ya exporta a la Unión Europea</b>, que se consolida como el <u>segundo destino de exportación del país.</u> Además, el 15% de los envíos de alimentos al bloque corresponde a productos “altamente sofisticados”.","type":"text"},{"_id":"AMZ5LIR2AFDDJNT26MVS3KFVJ4","additional_properties":{},"content":"Privados: entre el entusiasmo y la cautela","level":2,"type":"header"},{"_id":"5EKHNZBXKBDP7F3NGLXADQ6YDI","additional_properties":{},"content":"Las reacciones tras el encuentro fueron heterogéneas. Desde el optimismo por la apertura hasta advertencias sobre el alcance real del acuerdo y las dificultades que presenta el frente interno por la caída del <b>consumo local </b>que es clave para <u>escalar la producción.</u>","type":"text"},{"_id":"R5SIT5HEGVHF7E5LWCCBQVJA24","embed":{"config":{"tab":"noticia-sugerida","url":"/economia-politica/radiografia-del-repunte-los-datos-que-respaldan-el-optimismo-oficial-sobre-crecimiento/"},"id":"custom_powerup_1778003673027","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"O7YWUKRIAFCJTH3MR54HJIKCVY","additional_properties":{},"content":"La especialista <b>Yanina Lojo </b>destacó la dinámica técnica: “Los funcionarios se pusieron a disposición de las cámaras para asistir en la implementación. <b>Es muy relevante lo que se está haciendo con la VUCE:</b> hoy ya concentra toda la información del acuerdo; se puede consultar con la posición arancelaria de la mercadería el cronograma de desgravación y<u> se está trabajando en las equivalencias”.</u>","type":"text"},{"_id":"PWVBGXKTOJDBPE4I4P3O6YHAMQ","additional_properties":{},"content":"También valoró la gratuidad del <b>acceso a la información</b> y la claridad sobre los cronogramas de desgravación: “Se explicaron mejoras de acceso al mercado y los tiempos por sector. Es un proceso técnico, pero necesario para que el acuerdo funcione”.","type":"text"},{"_id":"4EPD4VEEGZDZ5MYAKW4BSEST4E","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/4EPD4VEEGZDZ5MYAKW4BSEST4E.png?auth=0ef820419f43ea6a7b8a8e19e99c839d2cd6eb75507969373b2306dad909f0a6","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/png","originalName":"Milei Mercosur UE 1.jpg.png","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/4EPD4VEEGZDZ5MYAKW4BSEST4E.png","proxyUrl":"/resizer/v2/4EPD4VEEGZDZ5MYAKW4BSEST4E.png?auth=0ef820419f43ea6a7b8a8e19e99c839d2cd6eb75507969373b2306dad909f0a6","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/4EPD4VEEGZDZ5MYAKW4BSEST4E.png?auth=0ef820419f43ea6a7b8a8e19e99c839d2cd6eb75507969373b2306dad909f0a6","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/4EPD4VEEGZDZ5MYAKW4BSEST4E.png?auth=0ef820419f43ea6a7b8a8e19e99c839d2cd6eb75507969373b2306dad909f0a6&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"0ef820419f43ea6a7b8a8e19e99c839d2cd6eb75507969373b2306dad909f0a6"},"caption":"","created_date":"2026-01-17T15:32:44Z","credits":{"affiliation":[]},"height":404,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-01-17T15:32:44Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Milei Mercosur UE","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/4EPD4VEEGZDZ5MYAKW4BSEST4E.png","version":"0.10.9","width":758,"syndication":{}},{"_id":"ELZ627JB2BBU5BQGD7YCR5NWB4","additional_properties":{},"content":"Más crítico fue un despachante de aduana, que puso el foco en las expectativas: “La baja arancelaria ya está escrita. <b>El tema es la implementación</b>. Es una lástima que haya tanta expectativa cuando en realidad es un mercado relativamente chico para algunas industrias”. ","type":"text"},{"_id":"LIUN6HXDAJBAREVPS77525CI7U","additional_properties":{},"content":"En la misma sintonía, un empresario de la <b>pesca </b>explicó que en los últimos días sorprendió que “hay sectores que no están contemplados en esta primera etapa y otros donde el flujo será en sentido inverso”.","type":"text"},{"_id":"4YL5OROD5JHR5JR7OKILSR7V6Y","additional_properties":{},"content":"Concretamente señaló que, en esta primera etapa sólo se beneficia la exportación de calamar cuando la expectativa era más amplia.","type":"text"},{"_id":"ZOQRBQY3WBB5JEKFUMPHD3VAGU","additional_properties":{},"content":"“Aunque algunas posiciones no hayan ido a cero como en el caso del <b>langostino </b>- que bajará progresivamente en 4 años- estamos muy contentos por la baja de aranceles”, indicaron desde la <b>Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina</b> (CAPeCA).","type":"text"},{"_id":"SLGUKXKSKJBR3DIZFKLTHESIE4","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/SLGUKXKSKJBR3DIZFKLTHESIE4.png?auth=3e1f1136fdc46bcffa23fd4c994e85bdd98e9df270c4d58e84dbb31d87c3bea0","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/png","originalName":"Captura de pantalla 2026-05-05 151604.png","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/SLGUKXKSKJBR3DIZFKLTHESIE4.png","proxyUrl":"/resizer/v2/SLGUKXKSKJBR3DIZFKLTHESIE4.png?auth=3e1f1136fdc46bcffa23fd4c994e85bdd98e9df270c4d58e84dbb31d87c3bea0","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/SLGUKXKSKJBR3DIZFKLTHESIE4.png?auth=3e1f1136fdc46bcffa23fd4c994e85bdd98e9df270c4d58e84dbb31d87c3bea0","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/SLGUKXKSKJBR3DIZFKLTHESIE4.png?auth=3e1f1136fdc46bcffa23fd4c994e85bdd98e9df270c4d58e84dbb31d87c3bea0&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"3e1f1136fdc46bcffa23fd4c994e85bdd98e9df270c4d58e84dbb31d87c3bea0"},"caption":"","created_date":"2026-05-05T18:21:21Z","credits":{"affiliation":[]},"height":747,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-05-05T18:21:21Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Acuerdo UE Mercosur","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/SLGUKXKSKJBR3DIZFKLTHESIE4.png","version":"0.10.9","width":1305,"syndication":{}},{"_id":"TR5HTWXAJJDWBJAC4IBHSJUQBI","additional_properties":{},"content":"A la par “para competir con el mundo de igual a igual y posicionar a la pesca argentina en lo más alto, esperamos una <b>reducción a los derechos de exportación</b>”, señaló <b>Alejandro Costa</b>, directivo de CAPeCA.","type":"text"},{"_id":"AY6KQET72FDPBDVXGEH6YXHRLI","additional_properties":{},"content":"Este fue uno de los puntos que destacó la presentación oficial ya que como regla general el Acuerdo regula la imposición de derechos de exportación en el comercio bilateral<b> después de 3 años</b>.","type":"text"},{"_id":"MLA3DQIUIVFH3GXS2WWXI25QYQ","additional_properties":{},"content":"Claves en desarrollo","level":2,"type":"header"},{"_id":"3MVDA5QH7FG2HCGAZ6S26KF3VU","additional_properties":{},"content":"Más allá de los anuncios, el acuerdo entra ahora en una etapa decisiva: la implementación. La traducción de nomenclaturas, la operatividad de los sistemas digitales, la administración de cuotas y la adaptación sectorial serán determinantes para que las proyecciones oficiales se materialicen.","type":"text"},{"_id":"ULJINECKMNGNPLWPPKVTU3SF7I","additional_properties":{},"content":"En paralelo, persiste una variable política clave: la aprobación definitiva por parte del Parlamento europeo. Mientras tanto, el Gobierno busca acelerar la curva de aprendizaje del sector privado y transformar un entendimiento largamente negociado en resultados concretos.","type":"text"},{"_id":"S6XSOZ7YPFESXFRA7DSM5WILPQ","additional_properties":{},"content":"“El acuerdo MERCOSUR–Unión Europea es mucho más que un pacto comercial: es una <b>plataforma para potenciar la inserción internacional de nuestra industria</b>, diversificar exportaciones y generar mayor valor agregado”, indicaron desde Copal.","type":"text"},{"_id":"DEZKP52KBVGW7BCZ2MAWBE6XKA","additional_properties":{},"content":"En el mismo sentido plantearon que las expectativas son positivas frente a las oportunidades de exportación que abre el acuerdo. “Considerándolo un paso fundamental para <b>consolidar la internacionalización de la industria </b>y fortalecer el posicionamiento global de Argentina en el comercio mundial de alimentos y bebidas”.","type":"text"},{"_id":"YBFUUDJ56NE3VIOAIABCH5LHSE","additional_properties":{},"content":" ","type":"text"}],"content_restrictions":{"content_code":"closed"},"created_date":"2026-05-05T16:57:31.036Z","credits":{"by":[{"_id":"belen-ehuletche","type":"author","version":"0.5.8","name":"Belén Ehuletche","url":"/autor/belen-ehuletche","slug":"belen-ehuletche","additional_properties":{"original":{"_id":"belen-ehuletche","slug":"belen-ehuletche","byline":"Belén Ehuletche","firstName":"Belén Ehuletche","bio_page":"/autor/belen-ehuletche","last_updated_date":"2025-09-12T20:32:00.714Z","books":[],"podcasts":[],"education":[],"awards":[]}}}]},"display_date":"2026-05-05T17:24:20.783Z","first_publish_date":"2026-05-05T17:24:20.783Z","headlines":{"basic":"El Gobierno explicó la letra chica del acuerdo Mercosur-UE: las claves para operar","meta_title":""},"label":{"free":{"display":true,"text":"Todos los detalles"}},"last_updated_date":"2026-05-05T19:18:57.503Z","promo_items":{"basic":{"_id":"SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg?auth=35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","iptc_job_identifier":"2675661363","iptc_source":"Shutterstock","keywords":["3d illustration","box","cargo","clouds","container","crane","delivery","distribution","eu","europe","european union","export","flag","freight","goods","hanging","import","industry","logistics","merchandise","mercosur","production","render","shipping","sky","south america","terminal","trade","transfer","transport","two","warehouse","unión europea"],"mime_type":"image/jpeg","originalName":"shutterstock_2675661363.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg?auth=35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg?auth=35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/SPN5YFGX7ZBJLECW4EQWQRLNUU.jpg?auth=35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"35ed04d40ce0611b885a23bc5ab78ae7fd6ca42d5afab72ad492edd76b3d5d22"},"caption":"El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abre oportunidades de exportación","copyright":"Copyright (c) 2025 PX Media/Shutterstock. 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abre una ventana para la Argentina

apunta a inversiones, te diría mucho más OCDE, americanas y europeas

Uno de los principales atributos del RIGI no es solo las cuestiones fiscales

lo importante es el ámbito de solución de controversias”

Fuente: X

Fuente: El Cronista

Llegó el con una promo inteligente