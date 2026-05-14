El Gobierno definió cambios en Exporta Simple, el régimen simplificado que permite a emprendedores y pequeñas empresas exportar productos de manera digital y con menos carga burocrática. La principal novedad es que se eliminarán tanto el límite de u$s 15.000 por operación como el tope anual de u$s 600.000 por exportador, una modificación que apunta a darle mayor escala al sistema y facilitar que más PyMEs puedan vender al exterior. “Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar la medida. Según explicó el funcionario, el sistema permite gestionar exportaciones “100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados”. Además, destacó que durante 2025 más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos distintos mediante este esquema. Entre los productos enviados al exterior aparecen artículos de cuero, paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems. Hasta ahora, el régimen tenía dos restricciones centrales: cada operación no podía superar los u$s 15.000 FOB y cada exportador tenía un límite anual acumulado de u$s 600.000. Con los cambios anunciados por Economía, ambos topes dejarán de existir. Esto permitirá que empresas que ya utilizan el sistema puedan continuar exportando bajo el esquema simplificado aun cuando aumenten el volumen de sus ventas al exterior. Yanina Lojo, titular de Consultora Lojo y especialista en comercio exterior, explicó que la modificación “apunta a darle escala al régimen y transformarlo en una herramienta más relevante para el ecosistema PyME argentino”. Según detalló, uno de los problemas que tenía el esquema era que muchas empresas debían abandonar rápidamente el sistema simplificado cuando empezaban a crecer sus exportaciones. Exporta Simple es un régimen creado para facilitar exportaciones de menor complejidad operativa y reducir las barreras burocráticas para pequeños exportadores. El sistema funciona a través de Operadores Logísticos Exporta Simple (OLES), empresas habilitadas para gestionar la logística y la declaración aduanera de las operaciones. El objetivo es ampliar la base exportadora argentina y permitir que emprendedores, profesionales y pequeñas empresas puedan comenzar a exportar sin necesidad de contar con grandes estructuras administrativas. El procedimiento fue diseñado para ser completamente digital y con menor carga administrativa. El primer paso es ingresar al portal de Exporta Simple y cargar los datos personales, la información del producto y los datos del cliente del exterior. Luego, el sistema permite solicitar cotizaciones a distintos operadores logísticos habilitados, que compiten ofreciendo costos y servicios. Una vez elegido el operador, el portal emite el Documento de Exportación Simplificada (DES), que habilita la emisión de la factura de exportación mediante las herramientas de ARCA. Después, el exportador entrega la mercadería y el operador se encarga del despacho y de registrar la operación aduanera. El régimen puede ser utilizado por responsables inscriptos, monotributistas, pequeñas empresas y emprendedores que cuenten con CUIT activa, clave fiscal nivel 3 o superior y alta impositiva correspondiente. Uno de los principales beneficios es que no requiere inscripción como importador-exportador en los registros especiales aduaneros. Además, todo el proceso se realiza de manera online. Otro punto relevante es que desde el Decreto 783/2021 las operaciones realizadas bajo Exporta Simple tienen una alícuota del 0% de derechos de exportación. El sistema está pensado para mercadería comercializable de menor complejidad operativa. Sin embargo, existen algunas exclusiones, como bienes con prohibiciones o cupos de exportación, productos sujetos a controles aduaneros especiales, mercadería vinculada a importaciones temporarias y concentrados minerales. Desde el sector de comercio exterior consideran que la eliminación de los topes puede impulsar especialmente a las economías regionales, al e-commerce internacional y a pequeños productores que buscan comenzar a exportar. Para Lojo, la medida puede ayudar a “formalizar y sostener proyectos exportadores en crecimiento”, aunque advirtió que todavía existen desafíos estructurales para la internacionalización PyME, como el acceso al financiamiento, la infraestructura y el cumplimiento de estándares internacionales. De todos modos, la especialista aclaró que todavía resta la reglamentación operativa que formalice los cambios anunciados por el Gobierno y establezca la fecha efectiva de entrada en vigencia del nuevo esquema.