La deuda bruta argentina aumentó u$s 260 millones en mayo: a cuánto llega y cómo se compone

El stock de deuda bruta aumentó en u$s 260 millones en mayo y ascendió a un monto total equivalente a u$s 374.536 millones , según detalló un informe de la secretaría de Finanzas. Allí está incluido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos multilaterales, pero también la deuda en moneda local .

Del total, casi la totalidad -u$s 372.042 millones- se encuentra en situación de pago normal, destacó el Gobierno. El 31% de la deuda en situación de pago normal está en moneda local mientras que el 69% restante está en moneda extranjera.

Cepo al dólar: cuánto se ahorró por la restructuración de deuda compulsiva de empresas



La ANSES frena al dólar: cómo fue el negocio de la compra de bonos CER



"Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal se incrementó en el equivalente a u$s 260 millones, representando un incremento mensual del 0,07%", detalló Finanzas. "La variación se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en u$s 203 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de u$s 57 millones".

Cómo se compone la deuda

El 74% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, donde se encuentran los bonos ajustados por CER, mientras que un 20% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales. Por otra parte, un 5% corresponde a Adelantos Transitorios del Banco Central, de los que se canceló una parte el mes pasado, y el 1% restante a otros instrumentos.

En el informe, el Gobierno reconoce el aumento de la deuda en pesos en el último año, que expresa en dólares a los fines de la comparación.

"Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a u$s 33.559 millones, principalmente debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en u$s 2.094 millones y al incremento en la deuda en moneda local por un monto equivalente a u$s 31.465 millones.

"Por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas", explica el ministerio de Economía sobre el informe. Todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, entre otros.