En un contexto marcado por el arrollador triunfo del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el viceministro argentino de Economía, José Luis Daza, confirmó que le ofrecieron un cargo en el gobierno trasandino.

Daza, actual secretario de Política Económica y una de las figuras más cercanas al ministro Luis “Toto” Caputo, admitió ante una consulta directa en el streaming Carajo: “Te tengo que hacer la pregunta, ¿te ofrecieron ser ministro de economía en Chile?“.

“Me ofrecieron, sí… algunos cargos”, lanzó el funcionario de estrecha cercanía con Caputo. Sin embargo, subrayó su fuerte vínculo con el proyecto económico que encabeza en Argentina y la valoración personal que hace de su trabajo actual.

El reconocimiento público de esas ofertas se produjo en un intercambio en el que, tras bromear sobre rumores que circulan en redes sociales, Daza fue consultado sobre su posible desembarco en el gabinete del mandatario electo chileno. En la misma conversación, resaltó que el proyecto en nuestro país “es lejos el más importante que he hecho en mi vida” y describió su relación profesional y personal de décadas con Caputo.

El escenario se enmarca en un clima de intensas negociaciones políticas tras la elección de Kast, que asumirá el 11 de marzo de 2026 luego de derrotar con amplia ventaja a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Este triunfo de Kast abrió conversaciones con distintos referentes económicos, y Daza emergió entre los nombres que suenan para integrar su equipo. La posibilidad de una salida de Daza del Palacio de Hacienda ya había sido admitida por el propio Caputo, quien dijo que existe una invitación desde Chile y que la decisión está siendo evaluada por el funcionario, al tiempo que destacó: “Tengo un enorme afecto por él y espero que se quede”.

¿Por qué Daza integraría el gabinete de Kast?

La figura de Daza, chileno de nacimiento con una amplia trayectoria en finanzas internacionales y economista con doctorado por la Universidad de Georgetown, ha ganado protagonismo tanto en la política económica argentina como en los análisis del equipo de Kast.

Antes de su nombramiento en septiembre de 2024 como secretario de Política Económica, trabajó en instituciones financieras de Wall Street y fue representante del Banco Central de Chile en Asia.

El posible traslado de Daza a la administración trasandina, de concretarse, implicaría una baja sensible para el equipo económico argentino en momentos en que se negocia con organismos multilaterales y se busca consolidar una hoja de ruta fiscal y monetaria.

Cambio de paradigma en la región

El equipo económico vinculó el cambio de escenario con el resultado electoral y con la caída del riesgo país posterior a los comicios. Explicaron que, en los meses previos, la economía atravesó un colapso de la demanda de dinero, producto de la incertidumbre política, lo que derivó en un proceso de dolarización sin precedentes.

“Llegamos a tener una dolarización cercana al 50% del M2 transaccional”, afirmó Caputo, y describió un mercado prácticamente unidireccional, en el que el único vendedor relevante de dólares era el sector público. En ese contexto, sostuvo que abandonar las bandas cambiarias y salir a comprar divisas hubiera generado una fuerte disparada del tipo de cambio.

“Si en julio o agosto hubiéramos salido de las bandas y empezábamos a comprar dólares, el dólar no bajaba a mil: se iba a tres mil”, advirtió. Según planteó, ese escenario habría tenido un impacto político directo y habría puesto en riesgo la continuidad del programa económico.

Tras las elecciones, el panorama cambió. “Al día siguiente el riesgo país cayó 650 puntos básicos y la única noticia fue esa: que ganamos las elecciones”, remarcó. A partir de ese resultado, el Gobierno recuperó el acceso al refinanciamiento, lo que permitió redefinir el rol del Tesoro y del Banco Central en el mercado cambiario.

Por qué ahora se puede acumular, según Caputo y Bausili

Con la vuelta del refinanciamiento, explicaron, el Tesoro dejó de necesitar dólares para pagar deuda y el Banco Central pudo pasar a ser el principal comprador. “Antes acumulábamos 25 centavos por cada dólar. Ahora podemos acumular el dólar entero”, sintetizó Daza.

Bausili insistió en que la clave del programa fue la secuencia de decisiones, y rechazó las críticas que atribuyeron las medidas a imposiciones del Fondo Monetario Internacional. “Todo esto se habló, se discutió y se trabajó durante semanas y meses. No hay improvisación”, afirmó.

Recordó que el ajuste fiscal se implementó desde el inicio, mientras que la salida del cepo y la eliminación de los pasivos remunerados se realizaron más adelante, una vez creadas las condiciones necesarias. “El orden de los factores altera el producto”, resumió.