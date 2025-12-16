En esta noticia Qué dijo Kast: inversiones, Venezuela y Daza

José Antonio Kast, el reciente electo presidente de ultraderecha en Chile, llegó a Buenos Aires como su primer viaje diplomático. En conferencia de prensa, descartó, por ahora, la designación del funcionario argentino José Luis Daza como ministro de Hacienda y adelantó un posible intercambio minero entre ambos países.

El viaje de Kast, además de ser un gesto de alineamiento político e ideológico de acercamiento a Javier Milei, también abre una nueva etapa de colaboración entre ambos países .

El presidente electo fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y por el ministro de Economía Luis Caputo en la sede de su cartera.

De 59 años, Antonio Kast llega al poder tras vencer a la candidata de izquierda que apoyó Gabriel Boric, Jeannette Jara.

Kast es cuestionado por sus afiliaciones familiares, su padre participó en la segunda guerra mundial del lado nazi y luego apoyó al gobierno de Augusto Pinochet en Chile.

Según confirmaron fuentes allegadas al presidente electo, los próximos destinos de Kast serán a Ecuador y Perú, si bien todavía no tienen fecha exacta.

“Decidimos que nuestra principal visita sea a Argentina por la relación y por las fronteras enormes que compartimos. Podemos potenciar la relación comercial y económica de una manera nunca antes vista” , indicó el presidente electo chileno.

En este sentido, agradecieron a Luis Caputo y su equipo de trabajo por haberlos recibido. Kast evitó hablar de la mala relación personal entre Milei y el presidente Boric, se limitó a decir que las relaciones comerciales entre ambos países se habían mantenido y que ahora se estrecharían.

Además, adelantó que el viaje fue hecho con empresas chilenas y el sector bancario, para que coordinen una señal clara de “integración del comercio entre Chile y Argentina”.

“Nosotros tenemos salida al Pacífico. Esperamos que puedan desarrollar su línea minera para colaborar con Argentina”, adelantó Kast.

En este sentido, aseguró que pretende colaborar en la “reducción de la pobreza”.

“Que nosotros prestemos un servicio de infraestructura y logística para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Esto podría levantar el ánimo y la esperanza de nuestros países”, remarcó el presidente electo, sobre el sector minero.

Mientras tanto, mantuvo el misterio sobre la designación de José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina, como ministro de Hacienda de su país. “No se ha hecho un planteo concreto, es una decisión personal y no es mía”, adelantó.

“Con José Luis Daza tengo una amistad profunda y de larga data”, aseguró el mandatario.

En este sentido, indicó que muchas de las cosas que se vienen planificando las ha conversado con Daza.

“Nos puede dar líneas de trabajo y orientaciones, por supuesto. Si eso se concreta (su designación), se dará en el momento adecuado. ”, afirmó Kast.

Kast también habló sobre la propuesta que hizo en su campaña electoral, de devolver a más de 300 mil inmigrantes irregulares venezolanos a su país de origen, a través de un corredor humanitario.

“Tratamos temas (con Milei) de desarrollo económico, de seguridad y de migración, que ha afectado a nuestra nación. Chile se volvió atractivo para personas que ven destruida su economía y necesitamos una coordinación de un corredor humanitario para devolver a estas personas a sus países”, indicó. Kast.

Asimismo, apoyó la posible intervención del gobierno norteamericano en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro.

“Todos los presidentes de la región tienen clara conciencia de que la situación de Venezuela es imposible de sostener. El señor Maduro debe dejar un cargo que hoy ocupa de manera ilegal. Apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura”, aseveró.

El presidente electo no fue claro si tenía el visto bueno del gobierno argentino para el corredor humanitario, pero sí que habló con los presidentes de varios países sobre el tema y que sería implementado.

Kast indicó que no tiene una reunión puntual pendiente con Javier Milei en el futro, pero qué en la medida que se nombre a los futuros ministros del gobierno, se llevarán a cabo intercambios para conocer los temas que interesan a ambas gestiones.