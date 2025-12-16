La suba que tuvo el blue obedece a que ya no hay más manos amigas del Gobierno para frenarlo, como pasó entre 2021 y 2023, cuando muchos en el ambiente vinculaban a la hoy famosa Sur Finanzas por tener conexiones para obtener dólares oficiales en tiempos de brecha de más del 100% entre el oficial y el paralelo.

“Finanzasur siempre fue señalada como la que traía dólares del conurbano y los reventaba en el mercado. Los traía del oficial, pero cómo accedían es lo que están auditando ahora”, revelan los cueveros, que hacen hincapié que se trata de la misma empresa que Sur Finanzas.

Manos amigas

Aclaran que venía al mercado a vender, pero que era una mano amiga nada más, que no estaba dentro de los 5 Fantásticos, como muchos conocen al Grupo de los 5, que son los cinco grandes corretas, como se conoce en la jerga a los grandes corredores de cambio del informal, que son los formadores de precio y que le ponen precio al billete.

“Ellos querían meterse entre los grandes corredores, pero nunca los dejaron, y el Grupo de los 5 siempre fueron cinco, nunca seis”, advierten los conocedores del lado más oscuro de la City porteña, que suelen tener conexiones con casas de cambio y hasta sociedades de bolsa.

Negocio del blue

Hoy el negocio se achicó, cayó el volumen negociado en el informal, y lo único grande en el blue es la importación, por el cambio de negocio de telas a importación de productos terminados.

En las mesas observaban que entre el 2021 y 2023 desde el Gobierno estuvieron sobre todo pisando el MEP. Y creen que de ahí pudieron haber salido los dólares para intervenir el blue.

Entretelones cueveros

Sospechan que le liberaban el cupo a alguna financiera que después retiraba los dólares físicos y esta financiera le cedía a una cueva los billetes. “Cada vez que hay algo de demanda, aparecen los termosellados de las manos amigas”, revelan, en alusión a Finanzasur.

El derrumbe del precio del Bitcoin habría provocado la quiebra de tres cuevas donde se negociaba dólar blue, que tenían su capital de trabajo en la criptomoneda más famosa del mundo, y pagaban a inversores entre el 2% y el 3% mensual en dólares.

Ticket de máquina

En el submundo de las cuevas, todo es de palabra, se hace con ticket de máquina, no hay recibos formales para no dejar rastros de la plata “color dos”, como le dicen en la jerga.

Estas tres que quebraron usaban los depósitos del día para tapar los agujeros del día siguiente y los movimientos bruscos del Bitcoin hacia abajo los dejaron “patas para arriba”, como describen en las mesas.