El conflicto bélico en Medio Oriente pasó de guerra geopolítica a guerra energética. Al cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula un quinto del comercio de gas y petróleo, se sumaron ataques a infraestructura energética. El precio del gas se disparó incluso más que el del barril del crudo. En Argentina, esto tendrá un impacto negativo para las tarifas de gas de los hogares y de las empresas en invierno. O implicará mayores subsidios en caso de que el Ministerio de Economía decida no trasladarlo. Pero ilusiona al Gobierno y a las petroleras justo en el momento donde salen a captar inversiones para los proyectos de gas natural licuado (GNL). El precio del gas se disparó 13% este jueves. Acumula un aumento de 22% en una semana y de 85% en el último mes, según el mercado Dutch TTF Natural Gas. La disparada se debió a que el conflicto militar devino en ataques a infraestructura energética. Israel atacó en Irán la zona de South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo. La represalia no tardó en llegar. Irán atacó la ciudad industrial de Ras Laffan, ubicada en Qatar, el mayor complejo del mundo en GNL, de la empresa estatal Qatar Energy. El ministro de Energía de Qatar aseguró a Reuters que los daños causados implican que el 17% de la capacidad total de exportación de GNL de Qatar desapareció. En el caso del petróleo, la suba del precio internacional tiene un impacto positivo y uno negativo: provocará un salto en las exportaciones de las petroleras. Pero también implica subas del precio de los combustibles, que ya superan el 10%, con impactos de hasta 0,5 puntos en la inflación de marzo, que podría superar el 3%. Pero en el caso del gas, el impacto de corto plazo es mayormente negativo por la suba de tarifas. Si bien Vaca Muerta es la segunda mayor reserva del mundo de gas no convencional, la producción todavía no alcanza para cubrir los picos de consumo de invierno, por lo que Argentina debe importar GNL en barcos. De todos modos, Julián Rojo, economista experto en temas de energía, explicó que el precio anual uniforme (PAU) del gas ya quedó programado para todo el año, “por lo que no se anticipan modificaciones significativas en el corto plazo”. Sin embargo, agregó: “Una revisión podría ser necesaria si los precios internacionales se mantienen altos”. Por el momento, la expansión de la infraestructura de transporte y el desarrollo de Vaca Muerta sugieren que las cantidades importadas no serían excesivas, agregó Rojo. En 2025 se importaron 24 barcos de GNL, cuando hace una década se importaban más de 100 buques. No obstante, Rojo indicó que el Gobierno se reserva la posibilidad de no trasladar íntegramente eventuales aumentos de costos a las tarifas, “absorbiendo una parte mediante subsidios”. El mayor incremento no se sentirá en los hogares, dado que está fijado en la revisión quinquenal. Se verá en las empresas, explicó Juan Bosch, CEO de Saesa. Con el fin de la gestión estatal de la importación del GNL vía Enarsa, las industrias y grandes usuarios deberán salir a negociar sus contratos de suministro, sin subsidios. Las exportaciones de gas no son significativas. En 2025 fueron de u$s 665 millones, aunque no representaron ni el 7% del total de las exportaciones energéticas, según datos oficiales. La parte favorable de este salto en los precios del gas se podrá ver en el mediano y largo plazo. Esto se da en el mismo momento en que petroleras argentinas como YPF y PAE salen en búsqueda de inversiones para sus proyectos de GNL. Tanto el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como Horacio Marín, CEO de YPF, revelaron en El Cronista Stream que durante la Argentina Week tuvieron apoyo de inversores para estos proyectos por ser Argentina una “zona de paz”. Además, Alejandro Bulgheroni (jr) escribió en X que el Estrecho de Ormuz puede “abrirse en pocos días”, pero el daño a la infraestructura de países productores será más “duradero”. “Estamos frente a un cambio en el mapa energético global y ante una oportunidad de desarrollo única para nuestra región”, agregó. Marín, de YPF, se encarga de remarcar esto en todas sus presentaciones, donde se observa un mapa del mundo y cómo serían las rutas de exportación de GNL. La presentación de PowerPoint “Argentina GNL” dice en una de sus diapositivas “suministro de gas seguro y competitivo, sin transitar por canales ni zonas riesgosas”.