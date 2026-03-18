La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos decidió suspender todas las acciones que rigen sobre Argentina hasta que se defina sobre la cuestión de fondo. La cuestión de fondo se centra en la apelación de Argentina sobre la decisión de la jueza del segundo circuito de Nueva York, Loretta Preska, de que el país debe pagar u$s 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF a los fondos Burford y Eton Park, tenedores del derecho a litigar contra la República. Entre las acciones que paraliza la decisión de la Cámara de Apelaciones se encuentra el proceso de discovery, que apuntaba a encontrar bienes embargables para cobrar al menos una parte de la sentencia, y que pedía también la entrega de conversaciones de funcionarios y exfuncionarios, entre los que se nombraba al ministro de Economía, Luis Caputo. Sebastián Maril, especialista en pleitos contra el país en tribunales extranjeros, confirmó esta decisión, que favorece a Argentina. El tribunal que lleva el juicio por la expropiación de YPF -encabezado por la jueza Loretta Preska- viene fallando siempre en contra del país, y dándole la razón a los litigantes. Sin embargo, Argentina fue a la Cámara de Apelaciones y ya logró varios resultados positivos. En una sentencia anterior, determinó que Argentina no debía entregar su 51% de YPF, como había determinado Preska. Noticia en desarrollo.