La guerra en Irán, y la incertidumbre que detonó sobre los precios y el suministro de energía, aceleró los pedidos del gas natural licuado (GNL) que el consocio Southern Energy empezará a exportar el año próximo, desde la costa de Río Negro. “Vimos que, por el conflicto, se renovaron los pedidos de negociación para vender lo que nos resta del gas, del 70% de la capacidad que tendremos en 2018 y todavía no está colocada”, develó Fausto Caretta, managing director de Pan American Energy (PAE), impulsor del proyecto y su principal accionista, con una participación del 30%. “Cada vez, tenemos más pedidos de colocación. Eso hace que la demanda aumente y los precios verán reflejado ese aumento de demanda”, agregó el ejecutivo, durante su participación en Expo EFI, la conferencia de economía y negocios que se desarrolla en el Centro de Exposiciones Buenos Aires (CEC). PAE formó Southern Energy en julio de 2024, tras cerrar una sociedad con la noruega Golar. En ese momento, la iniciativa fue para contratar un barco licuefactor, el Hilli Episeyo, que exporte desde el Golfo San Matías el gas natural producido en Vaca Muerta. En pocos meses, se sumaron YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Harbour Energy (15%) al emprendimiento. Golar mantuvo su 10% original. El ingreso de YPF aseguró un segundo buque, el Mark II. Los socios tomaron la decisión de inversión en agosto, que supondrá un desembolso de u$s 15.000 millones y una capacidad total de producción de 6 millones de toneladas por año (MTPA). A inicios de marzo, Southern Energy firmó con la distribuidora alemana SEFE un contrato de venta por 2 MTPA durante ocho años, a partir de 2027. Equivaldrá al 80% de la producción del Hilli Episeyo (2,5 MTPA). Sin embargo, en términos del proyecto total, el acuerdo con SEFE representa sólo el 30% de la capacidad. Por eso, remarcaron fuentes de PAE en el pasillo del CEC, las negociaciones que se aceleraron por el contexto son para comercializar la mayoría del 70% restante. ¿Por qué no todo? “Porque la estrategia es reservar una parte para el mercado spot”, responden. Southern Energy empezará a despachar en el tercer trimestre de 2027. Para entonces, deberá estar finalizado el gasoducto que llevará el gas desde Vaca Muerta hacia la salida de aguas profundas en el Golfo San Matías. Una inversión de u$s 1300 millones, para los cuales la empresa cruza números con un grupo de bancos, entre quienes destacan el Santander, Citi y JP Morgan. Esbozan un project finance de u$s 1000 millones. El consorcio también acelera con la obra. Después de la polémica por la adjudicación de los caños, de 36 pulgadas, a la empresa india Welspun -en perjuicio de Tenaris, uno de los músculos siderúrgicos de Techint-, la licitación actual es la construcción. Compiten tres consorcios: Víctor Contreras-Sicim, Techint-Sacde y una UTE entre Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos. Sacde es la constructora de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, uno de los integrantes de Southern Energy. “Este paso es el primero de una historia que es mucho más grande: Argentina LNG”, remarcó Caretta sobre el estrado de Expo EFI. “Esta sería la primera fase a nivel país. YPF, después, complementará con más barcos”, apuntó. “En 2030, tendremos cinco barcos exportando GNL y seremos uno de los cinco players más grandes del mundo en ese mercado. De cero a top-5 es algo único, sin precedentes”, enfatizó. El hombre de PAE compartió panel con Maximiliano Westen, VP de Estrategia, Desarrollo de Negocios y Control de YPF; Hernán Andonegui, Operations manager de Pluspetrol Argentina; y Pablo Ferrero, CEO de MSU Energy. “Lo que no se discute es que el GNL es el gas de la transición energética. Tiene una visibilidad de 20, 30, 40 años de demanda”, resaltó Westen, uno de los diseñadores -y actuales ejecutores- del Plan 4x4 que empuja el CEO de YPF, Horacio Marín. “Todo el mundo preferiría consumir gas de gasoducto. Es más económico. Pero las condiciones de los envíos por gasoducto responden a dinámicas regionales. Por las buenas o por las malas, todos aprendimos que eso tiene su complejidad”, avanzó. Contrastó que, líquido, el gas pasa a ser un commodity. “Eso es seguridad energética. Reduce 600 veces su tamaño y se puede transportar a cualquier parte del mundo”, apuntó. Remarcó que el contexto internacional volátil de estos días “ayuda aun más” a Argentina LNG. “Tenemos salida al Atlántico. No hay un Estrecho de Ormuz. Y de ahí, al mundo: podemos ir a Asia y Europa de forma muy competitiva”, explicó. Argentina LNG, mensuró, es de 24 MTPA, considerando los 6 MTPA de Southern Energy. El proyecto que YPF desarrolla con la italiana Eni y la emiratí Adnoc -a través de su filial XRG- tiene 12 MTPA y, muy probablemente, escale en 6 MTPA más. “El proyecto tiene todo. Tiene los recursos. Este año, llevamos la producción al lugar más competitivo que hay, el Hub Sur de Vaca Muerta: gas y condensado. Tiene el marco. Y tenemos los socios: no es para cualquiera. Sólo en infraestructura, invertiremos u$s 20.000 millones. Es preferible hacerlo con alguien que entienda y sepa de LNG”, definió. Agregó que “estamos muy avanzados con el project finance”. “Hicimos un primer market sounding. El objetivo es tener la decisión final de inversión, el punto de no retorno, antes de fin de año”, recordó. Ese FID será por los 12 MTPA, distribuidos en dos barcos de 6 MTPA cada uno. “Los barcos que se van a construir serán los más grandes del mundo”, dimensionó.