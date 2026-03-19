En una conferencia donde el foco estuvo puesto en las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) Julie Kozack, destacó que “durante las últimas dos semanas el entorno global se ha vuelto más desafiante pero consideró que ”Argentina ha capeado este shock relativamente bien hasta ahora, especialmente dado que ahora es un exportador neto de energía". Pese a ese reconocimiento, en cuanto a la relación bilateral, el Fondo no ha llegado a un acuerdo por la segunda revisión del programa de Argentina. Una misión técnica del organismo visitó el país en febrero. A más de un mes de finalizada esa visita, Kozack indicó que las conversaciones continúan. El equipo económico volverá a Washington DC el próximo mes para la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial que comenzará el 9 de abril con el discurso inicial de Kristalina Georgieva y continuarán la semana siguiente. En cuanto a las medidas del Gobierno de Javier Milei, la portavoz planteó que "las reformas están avanzando en múltiples frentes en Argentina para afianzar las ganancias de estabilización temprana. El Congreso aprobó recientemente algunas medidas del mercado laboral para reducir la informalidad y apoyar la creación de empleo". El FMI volvió a destacar los “esfuerzos para recomponer las reservas internacionales". En ese marco, Kozack remarcó que el BCRA ha comprado cerca de u$s 3.500 millones en reservas desde el inicio del año, unos u$s 70 millones por día. “Además, el Tesoro en Argentina ahora está emitiendo regularmente bonos en dólares en el mercado local, y el apetito por estos instrumentos ha sido fuerte”, indicó. Pese a eso, “las discusiones sobre la segunda revisión y la consulta del Artículo IV continúan", indicó Kozack. “Lo principal es que estamos comprometidos, las conversaciones avanzan y las reformas apuntan a consolidar las fuertes ganancias de estabilización”, dijo ante las preguntas sobre la Argentina. En la conferencia, las consultas incluyeron también el nivel de tipo de cambio, si hay preocupación por la suba del desempleo, la inflación que acumula 7 meses de aceleración y las denuncias sobre una posible filtración de datos del INDEC del IPC minutos antes de que fueran publicados. La vocera del FMI no respondió sobre estos puntos. “Cuando tuvimos el último gran shock de precios de la energía, Argentina era un importador neto de energía; y ahora, Argentina fue un exportador neto de u$s 8000 millones en petróleo y gas el año pasado“, planteó Kozack sobre el cambio de escenario para el país frente a la crisis energética global por la escalada de precios. La vocera del FMI consideró que “esta es una diferencia muy importante respecto al shock de precios de 2022 para Argentina” Y agregó que “se esperan mejoras o mayores avances en que Argentina se convierta en un exportador neto de energía a mediano plazo”. En ese marco, consideró que ya se ve “el comienzo de una tendencia para el país” lo que proporciona “un factor mitigante significativo para la economía argentina". A pesar de esos avances, Argentina no escapa al riesgo global: “tenemos que reconocer que la situación es fluida, es incierta, y a través de condiciones financieras globales más restrictivas, existe el potencial de crear un entorno más difícil para todas las economías emergentes e incluso para algunas avanzadas", indicó Kozack. La vocera del FMI destacó que con el bloqueo del estrecho de Ormuz el acceso a aproximadamente el 20% de los suministros mundiales de petróleo y GNL (gas natural licuado) transportados por mar se ha visto afectado. “La infraestructura energética en la región del Golfo e Irán ha sido dañada, y esto ha interrumpido la producción de petróleo y gas”, enumeró. Bajo ese escenario, el FMI planteó los 3 canales a través de los cuales estas interrupciones pueden afectar a la economía global, regional e individual. El Fondo monitorea: Precios de las materias primas: El impacto dependerá de cuánto tiempo permanezca cerrado el Estrecho de Ormuz y del alcance de los daños en las instalaciones de hidrocarburos. “Los precios del petróleo y el gas han aumentado más del 50% en el último mes, superando los 100 dólares por barril para el Brent”, remarcó Kozack. Además, los envíos de fertilizantes se han visto interrumpidos, lo que eleva el riesgo de aumentos sustanciales en los precios de los alimentos. Inflación y expectativas: Si se prolongan, los mayores precios de la energía conducirán a una mayor inflación general. “Los bancos centrales deben vigilar si hay efectos de segunda ronda y cómo se ven afectadas las expectativas de inflación”, advirtió. Y marcó que una regla general es que por cada 10% de aumento en el precio del petróleo, si persiste, podría haber un aumento de 40 puntos básicos en la inflación global y una caída en la producción global de entre 0,1% y 0,2%. Condiciones financieras: “Hemos visto reacciones en los mercados globales; los precios de las acciones han caído y los rendimientos de los bonos han aumentado en países avanzados (EE. UU., Reino Unido, Europa) y en mercados emergentes. La volatilidad ha aumentado, el dólar estadounidense se ha apreciado y las monedas de varios países emergentes se han debilitado”, remarcó Kozack. En ese contexto, planteó que “en un mundo incierto, más países recurren al Fondo”. Y agregó que por el momento no hubo solicitudes formales de financiamiento de emergencia por este conflicto. “Estamos listos para apoyar a los países con todas nuestras herramientas disponibles”, aseguró.