A menos de un día de conocerse el dato de inflación del mes de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se anticipó al Instituto de Estadística y Censos (INDEC) y arrojó una cifra que preocupa en el Gobierno, pero le bajó el precio aseverando que hay un único factor que empujó la suba. Durante la presentación del libro del economista Salvador Di Stéfano en la ciudad de Rosario, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el IPC “seguramente” se encontrará por encima del 3%. Esto implicaría necesariamente que la inflación será la mayor en lo que va del 2026. “Seguramente arriba de 3%“, contestó Caputo acerca del dato que publicará el ente conducido por Pedro Lines desde las 16. El ministro argumentó: ”Tuvo impacto obvio todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte, la educación y la estacionalidad". “Desde abril se viene dando un proceso de desinflación y de crecimiento”, lanzó el funcionario y aseveró con entusiasmo: “No hay trade-off; vamos a ver desinflación y crecimiento; se vienen los mejores meses”. Por su parte, también admitió que la guerra en Medio Oriente será un shock de corto plazo, pero que tanto YPF como el Gobierno tomaron medidas para absorber el impacto sobre el precio de la nafta y el gasoil en surtidores. Previamente, durante una entrevista televisiva, el ministro admitió que la inflación de marzo podía ser ”un poco más alta”. En febrero, el IPC había arrojado 2,9% y había acumulado nueve meses sin desacelerar.