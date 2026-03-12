El dato de inflación de febrero volvió a encender el debate sobre el ritmo de la desinflación en la Argentina. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,9% en el mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y acumuló 33,1% en los últimos doce meses, con fuerte incidencia de los aumentos en servicios públicos y alimentos. En ese contexto, el economista Fausto Spotorno analizó la dinámica de los precios y sostuvo que el registro resultó más alto de lo que anticipaban varias consultoras privadas. “Es más alto de lo que esperábamos, porque las mediciones que habíamos hecho nosotros daban 2,6. La medición de la Ciudad también dio 2,6”, explicó durante una entrevista televisiva, con A24. El especialista remarcó que el dato final de febrero, cercano al 3%, no respondió a problemas de medición del índice oficial, sino al impacto de algunos rubros específicos. Según Spotorno, el principal impulso inflacionario en los últimos meses provino del ajuste de precios relativos, especialmente en servicios regulados. “Lo que pegó mucho fue servicios. Los aumentos de servicios: luz, gas, agua, combustibles”, señaló. El economista también identificó a la carne como otro de los factores determinantes en la dinámica de precios. Explicó que este rubro tiene un peso relevante en la canasta del IPC y que su aumento impacta de forma directa sobre el índice general. “La carne es el producto más vendido dentro de la canasta”, indicó. A su juicio, la suba responde a factores estructurales vinculados con la oferta ganadera, que se vieron agravados en los últimos años por eventos climáticos y por cambios en el ciclo productivo. Recordó que la sequía afectó la producción en 2023 y que luego se registraron inundaciones que dañaron parte de los campos. A esto se sumó un fenómeno global: la creciente demanda internacional de proteínas. En ese contexto, los productores comenzaron a retener vientres para aumentar el stock ganadero a futuro, lo que redujo la oferta actual y empujó los precios. “Eso genera este impacto sobre el precio de la carne que yo creo que va a durar”, afirmó. A pesar de la aceleración observada desde mediados de 2025, Spotorno consideró que el proceso de desinflación seguirá su curso, aunque a un ritmo más gradual del que algunos esperaban. El economista explicó que la política fiscal y monetaria más restrictiva funciona como un ancla para los precios. Sin embargo, anticipó que el índice podría mantenerse todavía en niveles cercanos a los actuales durante varios meses. “Yo creo que se van a tener por lo menos estos niveles de 2,5 o 3% hasta mitad de año”, estimó. Por ese motivo, consideró difícil que se cumpla la proyección oficial de llevar la inflación a niveles cercanos a cero en el corto plazo. “Lo veo difícil”, señaló. En paralelo, Spotorno analizó la dinámica cambiaria y sostuvo que la oferta de divisas podría mejorar en los próximos meses. La combinación de una buena cosecha agrícola y anuncios de inversión en sectores como energía, minería y finanzas podría aumentar el ingreso de dólares durante la primera parte del año. “Ahora viene la cosecha gruesa y se espera un aumento de dólares en los próximos meses”, explicó. Aun así, descartó la idea de una “lluvia” masiva de divisas. Según su análisis, el principal cambio respecto del año pasado será una menor demanda precautoria de dólares por parte del público, tras el clima de incertidumbre electoral de 2025. “Lo que creo es que no va a haber tanta gente desesperada comprando dólares este año”, afirmó. Más allá de la evolución de los precios, el economista advirtió que la actividad económica todavía muestra señales de debilidad, especialmente en algunos sectores. “Industria, comercio y construcción son los tres sectores más golpeados”, sostuvo. Según explicó, el ajuste de tarifas y la estabilización del salario real redujeron el ingreso disponible de los hogares, lo que limitó el gasto en bienes. “Si aumentan las tarifas de servicios públicos, la gente tiene menos plata para gastar en otros bienes”, indicó. Además, señaló que el actual esquema monetario —orientado a contener la inflación— también restringe el consumo, ya que mantiene estable la cantidad de dinero en circulación. A esto se suma un cambio en el comportamiento de los sectores de mayores ingresos. Con un dólar más estable, parte de esos hogares optó por ahorrar en lugar de gastar.