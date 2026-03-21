La Prestación por Desempleo de ANSES es una de las herramientas más importantes que tiene el Estado para acompañar a los trabajadores que perdieron su empleo sin justificación. Sin embargo, tiene una obligación que muchos beneficiarios desconocen y que, si no se cumple, puede derivar en una deuda importante con el organismo: si conseguís un nuevo trabajo, debés informarlo a la ANSES dentro de los 5 días hábiles desde el inicio de la actividad para evitar sanciones o devoluciones. El problema es que una parte importante de los beneficiarios no sabe que ese plazo existe o directamente lo ignora creyendo que ANSES no va a enterarse. En ese caso, las consecuencias son directas y sin margen de negociación. El titular de la prestación tiene una obligación clave: informar si consigue un nuevo empleo. Debe solicitar la suspensión del beneficio dentro de los 5 días hábiles desde el inicio de la actividad laboral. El incumplimiento de esta notificación puede generar deudas con ANSES. El organismo tiene facultades para reclamar la devolución de los pagos indebidos. Si una persona empezó a trabajar el 1° de abril y no le avisó a ANSES, y el organismo siguió depositando la prestación durante, por ejemplo, tres meses, esa persona deberá devolver los tres meses de cobros, más los intereses correspondientes. No hay excepción ni posibilidad de apelar ese reclamo si la relación laboral está registrada en el sistema. La ANSES se entera porque los empleadores registran las altas en el sistema de la AFIP, hoy ARCA, en tiempo real. Cuando ANSES cruza esa información con su base de beneficiarios activos, los pagos indebidos quedan automáticamente identificados. La nueva relación laboral no es el único motivo por el que la prestación se suspende. No pueden acceder a la Prestación por Desempleo, o la pierden si ya la cobran, quienes desarrollen una actividad que contribuya al Fondo Nacional de Empleo, lo que incluye tanto el trabajo en relación de dependencia como el monotributo a partir de ciertas categorías. En este sentido, los casos que obligan a informar a ANSES de forma inmediata son los siguientes: El procedimiento es simple y puede hacerse sin ir a una sucursal. Los pasos son: Si el trámite fue iniciado y luego suspendido por un alta laboral, puede reactivarse dentro de los dos años, con la condición de que la persona haya trabajado formalmente al menos 12 meses en ese período, acumulando nuevos aportes que habiliten el cobro del tiempo restante. Es decir, dar el aviso en tiempo y forma no hace perder la prestación para siempre, podrá tenerla disponible si es que vuelve a perder el empleo. Los beneficiarios pueden verificar el estado de su prestación ingresando a la página oficial de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES.