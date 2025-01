Se achicó el rojo comercial con Brasil: las claves para 2025 por el real y la actividad

La devaluación del real siembra dudas hacia el futuro de la relación con Argentina, mientras que la balanza comercial de 2024 fue deficitaria y se mira con atención el desempeño de la actividad económica en el país vecino.

La balanza comercial con Brasil cerró el año con un déficit de u$s 308 millones, luego de anotar la sexta baja consecutiva de la balanza en diciembre. En agosto se había roto la tendencia superavitaria del intercambio comercial bilateral.

Este resultado representa una marcada disminución contra el resultado de diciembre de 2023, cuando el resultado fue deficitario por u$s 4.714 millones.

El sector automotriz se robó el protagonismo de la balanza comercial, pero la energía pica en punta para las exportaciones argentinas.

Automotriz impulsó las importaciones

La mayor demanda del sector automotriz empujó el resultado del mes, mientras que la reducción del déficit en el año en la comparación interanual estuvo dada por una fuerte caída de las importaciones de soja (por la normalización post sequía) y las menores compras de energía eléctrica.

En los últimos meses del año, desde ABECEB encontraron una recuperación de los flujos de importación, "al compás del repunte del nivel de actividad". Es que en diciembre las compras a Brasil sumaron u$s 1.295 millones, un 55,5% más que en el mismo mes de 2023, siendo este el segundo mes de crecimiento anual y sumando en los últimos cuatro meses un aumento interanual del 31,7%.

Las compras de las automotrices tuvieron fuertes subas. Las importaciones de vehículos de carretera aumentaron un 290,5% interanual y sumaron u$s 45,9 millones, los vehículos automotores para transporte de mercancía aumentaron 264,1% (u$s 87 millones) y los vehículos automotores de pasajeros crecieron 178,1% (u$s 243,8 millones). Le siguieron las importaciones de partes y accesorios de vehículos automotores, que aumentaron 25,2% interanual y sumaron u$s 125,4 millones.

En el acumulado del año, los utilitarios crecieron un 61%, los de pasajeros un 54% y los de carretera un 59,8%.

Exportaciones: recuperó la energía, pero empujó automotriz

Las ventas al país vecino sumaron u$s 1.243 millones en diciembre, un 40% más que el mismo mes del año pasado, y cerraron una racha de 7 meses seguidos de subas. En el año, el aumento fue del 13,2% interanual.

En diciembre, la energía eléctrica fue el segmento con mayor suba y se disparó un 3.869,7%, aunque las ventas apenas tocaron los u$s 15 millones. Sin embargo, nuevamente, automotriz se llevó el podio.

Las ventas de vehículos de pasajeros treparon un 132,6% y alcanzaron los u$s 331,7 millones, lo que los hizo representar el 27% de las ventas totales. Los vehículos de transporte de mercancías crecieron un 15,2% (u$s 255,5 millones).

En el acumulado del año, las exportaciones automotrices treparon 25,3% en vehículos de mercancías y 7% en vehículos de pasajeros.

Las ventas del agro marcaron el ritmo del año, en especial por la recuperación post sequía: las ventas de trigo y centeno aumentaron 17,8% en el mes, pero en el año subieron casi 40% y aportaron u$s 1.050 millones.

Qué mirar en 2025

Para el año que comienza, ABECEB espera que aumente el déficit y supere los u$s 3.000 millones, ya que la suba de las importaciones superaría el 30% y estiman que alcance, como piso, los u$s 18.500 millones. Para las exportaciones, esperan que alcancen los u$s 15.500 millones, un aumento del 12% interanual.

La recuperación de actividad económica, del consumo y de la inversión explicarían el déficit, en especial en un contexto de quita del impuesto PAIS y de apreciación del peso frente al real.

"Las tensiones de origen fiscal en Brasil que están llevando a un fuerte debilitamiento de la moneda brasileña podría exacerbar aún más el aumento del déficit comercial bilateral", explicaron desde la consultora que dirige Dante Sica.

Además, agregaron que si la demanda interna de Brasil se debilita más, es esperable que intenten colocar los excedentes en el exterior, y Argentina, con sus proyecciones de crecimiento, sería uno de los principales destinos.

"Sin dudas que el nivel de actividad en Brasil no sufra más de la cuenta es la variable que más nos preocupa por cuanto la actividad económica termina siendo siempre la variable más determinante (más que el tipo de cambio y los precios en el corto plazo) al momento de explicar los flujos de comercio intra-Mercosur", concluyeron.