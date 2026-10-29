En esta noticia La integración con Telefónica: resultados en 2028

Telecom Argentina proyecta invertir u$s 1400 millones en 2027, el mismo monto que destinará en 2026, siempre que la economía local acompañe. Lo anticipó su CEO, Roberto Nobile, en las Jornadas Internacionales de ATVC y Cappsa, esta semana.

Así las cosas, la cifra funciona como una previsión que se irá confirmando sobre la marcha. “Todo nuestro ejercicio es trimestre a trimestre”, explicó Nobile.

Y agregó: “Conforme el país y la macro y la micro nuestra va a ir evolucionando, vamos habilitando las inversiones”. Del total, el 60% va a la red y más del 30% a infraestructura dentro de los hogares , para mejorar la experiencia de los clientes.

La integración con Telefónica: resultados en 2028

Una parte importante del esfuerzo de Telecom está puesta en integrar a Telefónica Móviles Argentina (TMA), la operadora de Movistar que compró la empresa. Nobile no precisó cuánto invirtió en ese proceso, aunque dijo que son “muchos millones de dólares” y que espera ver los resultados en 2028.

El CEO comparó esta integración con la fusión entre Cablevisión y Telecom, concretada en 2018. En aquel momento ninguna de las dos compañías tenía plataformas escalables, por lo que hubo que construirlas desde cero y migrar a ambas. Hoy, según Nobile, Personal -la marca de conectividad de Telecom- ya opera sobre plataformas que permiten sumar a TMA sin mayores inconvenientes, y eso acortaría los plazos.

Cabe recordar que, para aprobar la compra de Telefónica, la autoridad de competencia le exigió a Telecom desprenderse de unos 6 millones de clientes móviles de Movistar. Esos clientes pasan a manos de Metrotel, que pagará u$s 450 millones y relanzará Tuenti , la marca con la que los atenderá. La migración es automática y sin cambiar la tarjeta SIM: las comunicaciones individuales a los clientes empezaron el 19 de octubre y siguen hasta fines de noviembre, y el traspaso de los activos está previsto para fines de 2026.

El panel de CEOs de las Jornadas Internacionales 2026 de ATVC y Cappsa, con un directivo de Millicom conectado a distancia a través de la pantalla. ATVC

5G standalone y espectro: prueba en curso y cobertura prevista para 2027

El 5G standalone, la versión del 5G que funciona sin apoyarse en la red 4G, está en etapa de prueba en Personal, con un nodo conectado. La empresa prevé llegar al 100% de cobertura en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA durante 2027.

Durante el panel de CEOs, Nobile habló también del espectro, las frecuencias que los operadores usan para dar servicio móvil. Planteó que en muchos países predomina una mirada fiscalista, centrada en lo que el Estado recauda al asignarlo. En la Argentina, sostuvo, verlo como un habilitador de valor aportaría mucho más que la perspectiva recaudatoria.

Inteligencia artificial: GPU y modelos más livianos

Telecom ya ofrece capacidad de cómputo para inteligencia artificial. Nobile contó que hace algunos meses empezaron a ofrecer GPU as a service, es decir, el uso de GPU (los procesadores con los que se entrenan y ejecutan los modelos de IA) como servicio: primero las incorporaron para consumo propio y después las ofrecieron al mercado.

La compañía también diseña una oferta de inferencia, o sea, la ejecución de modelos ya entrenados para responder consultas, basada en modelos open source más livianos. Según Nobile, estos modelos resuelven cerca del 80% de los casos básicos a menor costo, mientras que las aplicaciones de voz o los contextos más complejos requieren modelos de frontera, los más avanzado

Sobre la demanda de estos servicios, Nobile dijo, según recogió BNamericas, que “se va a generar sola”, porque los costos de los modelos de frontera son muy altos y su precio final para el cliente todavía es incierto.