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En esta noticia Un pedido para el jefe de Gabinete

La presidenta de bloque, Patricia Bullrich, logró ordenar una sesión para este jueves con tres proyectos en el temario, pero dejó afuera una de las iniciativas que el Gobierno buscaba aprobar con mayor urgencia: las modificaciones a la Ley de Patentes, impulsadas en el marco de los compromisos asumidos con Estados Unidos. Paralelamente, el resto de los bloques presentarán una iniciativa para que el jefe de Gabinete acuda al recinto a dar su Informe de Gestión.

La sesión comenzará a las 14 y tendrá como primer tema el Régimen de Incentivo para las Inversiones Regionales (RIIR), seguido por el proyecto de Mercado de Carbono y, finalmente, la reforma de la Ley de Salud Mental. Según fuentes parlamentarias, no habría conflictos relevantes para avanzar con ninguno de los tres proyectos.

El escenario es distinto con Patentes. Según explicaron voces de la jefatura del bloque oficialista, algunas provincias mantienen trabado el acompañamiento al proyecto a raíz de las deudas que Nación mantiene con los gobiernos provinciales .

En ese marco, las provincias tienen “embargadas” sus voluntades para acompañar el proyecto hasta que el Gobierno avance con los pagos pendientes.

La discusión, de esta manera, excede al contenido específico de la reforma y vuelve a quedar atada a la negociación política y financiera entre la Casa Rosada y los gobernadores .

El proyecto de Patentes había quedado instalado como una de las prioridades de Bullrich para la última etapa del período de sesiones ordinarias. La iniciativa incorpora modificaciones que fueron introducidas durante su tratamiento en Diputados y que el oficialismo busca convertir en ley.

Sin embargo, la falta de acuerdos con algunas provincias obligó a dejar el proyecto fuera de la sesión de este jueves . Bullrich, en cambio, avanzará con una agenda que le permite mostrar actividad parlamentaria y sostener la negociación sobre los proyectos que sí cuentan con consenso.

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental será el último proyecto de la sesión. El oficialismo había conseguido avanzar con el dictamen en comisión después de una negociación que incluyó distintos proyectos sobre directivas anticipadas, régimen de internaciones, órganos de revisión y abordaje de las adicciones.

Bullrich había planteado como objetivo que la iniciativa pudiera llegar al recinto durante esta semana, junto con Patentes y Mercado de Carbono. Finalmente, el tratamiento se concretará, pero Patentes quedó relegado.

Un pedido para el jefe de Gabinete

En paralelo, los bloques del Senado preparan un proyecto para solicitar formalmente la presencia del jefe de Gabinete en la Cámara alta. La intención es que concurra el 18 de noviembre, después de la visita del papa León XIV.

La presentación busca mostrar voluntad política para que el jefe de Gabinete concurra al Senado y exponga su informe ante los legisladores. La idea es que el pedido tenga respaldo de todos los bloques, a excepción del oficialismo .

Diego Santilli y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Faro Fundación Faro (X)

En la misma línea, también se presentará un proyecto para invitar al papa León XIV a una Asamblea Legislativa. Sin embargo, en el Senado reconocen que el pontífice ya tiene una agenda pautada y que su presencia en el Congreso es, en los hechos, improbable.

El movimiento forma parte de la estrategia para ordenar la agenda institucional del Senado mientras el oficialismo busca avanzar con los proyectos que todavía tiene pendientes antes del cierre del período de sesiones ordinarias.