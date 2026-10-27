Los pactos de última hora para el 29N muestran la preocupación por el control del Senado.

Los pactos de última hora de PSOE, PP y Vox para las elecciones generales del 29N buscan influir en el reparto de escaños y podrían cambiar el control del Senado español. Los acuerdos entre partidos de izquierda y derecha reflejan la importancia de la Cámara Alta en la designación de cargos institucionales y en el equilibrio de poder político.

El PSOE y Frente Amplio acordaron concurrir juntos en casi todas las circunscripciones, mientras que el PP y Vox cerraron un pacto para aproximadamente la mitad de ellas en el último día del plazo de registro de candidaturas.

Además, el PSC y Comuns anunciaron una estrategia conjunta mediante la retirada de listas de Frente Amplio en Tarragona, Lleida y Girona, informó este martes la agencia de noticias EFE.

Por qué el control del Senado es clave para los partidos políticos

Aunque el Senado suele considerarse una cámara con menos poder legislativo que el Congreso, la Constitución le atribuye funciones relevantes dentro del sistema democrático. Entre ellas figura la posibilidad de retirar competencias a una comunidad autónoma mediante el artículo 155, una facultad que adquirió especial visibilidad en 2017 durante el ‘procés’ catalán.

La Cámara Alta también participa en la designación de cargos institucionales, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Además, puede introducir vetos y enmiendas a las iniciativas legislativas, aunque el Congreso tiene la capacidad de levantarlos mediante una nueva votación.

Otra de sus funciones es la elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional cada nueve años. Esta competencia será especialmente relevante en 2027, cuando corresponda renovar esos puestos, cuyos mandatos habían caducado. Entre ellos figura el del actual presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.

Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. EFE/JJ Guillén

La mayoría del Senado podría cambiar el equilibrio del Tribunal Constitucional

El reparto de escaños en el Senado puede tener consecuencias directas sobre la composición del Tribunal Constitucional. Si el PP y Vox alcanzaran conjuntamente una mayoría de tres quintos en la Cámara Alta, podrían acordar los nombres de los cuatro magistrados que le corresponde elegir, sin necesidad de negociar con el PSOE.

En ese escenario, se revertiría la actual mayoría progresista del Constitucional y se produciría por primera vez una mayoría conservadora sin contar con los dos magistrados designados por el Gobierno. La elección del Ejecutivo no volverá a corresponder hasta 2031.

Para alcanzar esa mayoría cualificada se necesitan 161 senadores, frente a los 134 que conforman la mayoría absoluta. La cifra de tres quintos también permitiría abordar determinadas modificaciones constitucionales, siempre que existiera una mayoría cualificada equivalente en el Congreso.

El PSOE, el PP y Vox han cerrado acuerdos para las elecciones generales del 29N con el objetivo de mejorar sus opciones en el Senado. Shutterstock

Cómo son los pactos de PSOE, PP y Vox para las elecciones del 29N

El acuerdo Senado de Progreso, firmado por PSOE y Frente Amplio, pretende impedir una amplia mayoría de derechas. Según el análisis de los pactos, si ambos bloques de izquierda repitieran los resultados obtenidos en 2023, podrían arrebatar escaños al PP en cerca de treinta circunscripciones.

La respuesta del PP y Vox ha sido cerrar un acuerdo para las provincias en las que consideran que su posición es más vulnerable. La estrategia contempla diferentes fórmulas: en algunas circunscripciones, uno de los dos partidos retira por completo su candidatura; en otras, Vox renuncia a dos candidatos para favorecer que sus votantes marquen dos casillas de las listas del PP.

Sin embargo, el pacto no abarca todas las provincias. En territorios como Córdoba o Burgos, los partidos de izquierda podrían superar al PP si mantienen los votos de 2023. La efectividad de los acuerdos dependerá, por tanto, de cómo se distribuyan los apoyos y de si las estrategias conjuntas consiguen traducirse en más escaños en la Cámara Alta.