La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite solicitar la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a personas que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos.

El beneficio contempla un pago mensual máximo de $ 391.200 y puede incluir otros derechos, como la cobertura de la obra social y las asignaciones familiares.

Para acceder, se necesita acreditar la situación legal de desempleo, reunir la documentación y presentar la solicitud dentro del plazo previsto.

ANSES: quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

La ayuda económica de ANSES está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados por un despido sin justa causa, por la finalización de un contrato laboral o por determinadas causas ajenas a su voluntad.

Para solicitarla, se necesita cumplir con los siguientes requisitos generales:

Encontrarse en situación legal de desempleo y estar disponible para ocupar un nuevo puesto de trabajo.

Acreditar los aportes exigidos al Fondo Nacional de Empleo , según la actividad y el régimen aplicable.

No percibir prestaciones previsionales o ayudas no contributivas incompatibles con el beneficio.

Presentar la solicitud dentro del plazo establecido (dentro de los 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral ; pasado ese plazo, igual se puede solicitar, pero se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora).

Acreditar el motivo de la finalización de la relación laboral mediante la documentación correspondiente.

Prestación de Desempleo de ANSES. ANSES.

Los períodos de aportes requeridos varían según el tipo de trabajador: para quienes están comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el requisito general es contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años. Otros regímenes pueden establecer condiciones diferentes.

Los requisitos de aportes son distintos para los trabajadores eventuales o de temporada. En esos casos, ANSES exige acreditar al menos 12 meses trabajados con aportes en los últimos tres años anteriores al cese y, además, más de 90 días de trabajo en el último año.

ANSES: cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo de ANSES tiene un monto mínimo de $ 195.600 y un máximo de $ 391.200 mensuales.

Es importante tener en cuenta que la Prestación por Desempleo se paga a mes vencido, por ende, estos montos se cobrarían en noviembre.

El importe que recibe cada beneficiario depende de la remuneración que cobraba antes de perder el empleo y se calcula sobre la base del 75% de la mejor remuneración mensual de los últimos seis meses trabajados, dentro de los límites establecidos para el beneficio.

De esta manera, no todas las personas desempleadas cobran la misma suma. Para determinar el monto mensual, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

Monto mínimo: $195.600. Si el cálculo del 75% del salario anterior da una cifra inferior, se aplica el piso establecido.

Monto máximo: $391.200. Si el resultado supera ese importe, el pago queda limitado al tope vigente.

Monto intermedio: si el cálculo queda entre ambos valores, se cobra el resultado correspondiente al 75% de la remuneración.

Paso por paso, cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite para obtener la ayuda económica es gratuito y requiere presentar los documentos ya mencionados en términos y condiciones.

Para iniciar la gestión, hay que seguir estos pasos: