Pese a que falta más de un año para las elecciones presidenciales en Argentina, tanto los mercados como la política y la opinión pública ya tantean el terreno de cara a los comicios de 2027.

Es que, aunque la magra recomposición del poder adquisitivo profundiza las críticas de la sociedad al Gobierno, aún no aparece un opositor lo suficientemente fuerte para que Javier Milei dude de su reelección.

Esto evidencia la última encuesta de opinión pública realizada por Giacobbe & Asociados: aunque más de la mitad de los encuestados cuestiona el rumbo económico del Gobierno, el Presidente igualmente se posiciona como el dirigente que mejor mide, e incluso registró un alza en su imagen el mes pasado.

Qué dice la última encuesta de Giacobbe

Respecto a los meses previos, el relevamiento de agosto realizado por la consultora a cargo de Alejandro Giacobbe muestra una leve mejora para el presidente Javier Milei en términos de imagen.

Según el relevamiento, el mandatario volvió a liderar el ranking de imagen positiva entre los principales dirigentes políticos del país, luego de ocupar el tercer lugar en julio.

En particular, Milei alcanzó en agosto un 36,1% de imagen positiva y quedó por encima del 36% de la exministra de Seguridad y actual titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y del 34,8% del gobernador bonaerense y principal adversario del Presidente, Axel Kicillof.

Patricia Bullrich, la carta fuerte de Milei para CABA en octubre.

Pese a liderar la imagen positiva, Milei también mostró un nivel de rechazo elevado: un 55,7% de los encuestados lo evaluó de forma negativa, una cifra que mantiene en alerta a La Libertad Avanza.

En contraste, en julio la percepción positiva de Milei había sido de 33,9%, acompañada por un contundente 57,2% de imagen negativa.

Así, pese al repunte en la imagen del Presidente este mes, la consultora muestra que su nivel de aprobación se encuentra lejos del máximo: un 58,7% en mayo de 2024, cuando comenzó una tendencia descendente.

Uno por uno, cómo midieron los principales dirigentes nacionales en agosto 2026

La encuesta, realizada entre el 24 y el 30 de agosto sobre 2500 casos, mide también el humor social en torno al Gobierno, la economía y los principales dirigentes políticos del país.

El ranking ubica en primer lugar a Milei con 36,1%; en segundo lugar a Bullrich, virtualmente empatada con el Presidente con un 36%; en tercer lugar a Axel Kicillof con 34,8%; y en cuarto a Diego Santilli, con 31,2%.

En cuanto a la imagen negativa, son varios los dirigentes que muestran niveles de rechazo superiores al 55,7% de Milei.

El expresidente Mauricio Macri, por ejemplo, acumula un 58,7% de imagen negativa, mientras que la actual vice, Victoria Villarruel, llega al 60,4%. Sin embargo, es el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner, Máximo, quien se lleva el peor registro con un 65,8% de percepción en rojo.

La propia expresidenta registra un 27,9% de imagen positiva y 55,6% de negativa, un nivel de rechazo similar al del Presidente pese a ser la principal opositora al Gobierno.

Para la mayoría de la gente, la economía “está empeorando”

Más allá de la imagen de los dirigentes, el relevamiento también midió el humor social respecto de la economía, un indicador que trae malas noticias al oficialismo. Es que, en agosto, el 58,4% de los consultados aseguró que la situación económica está empeorando en el país.

Según el desglose, un 48,9% afirma que la economía empeora y que sufre ese deterioro en forma directa, mientras que un 9,5% adicional percibe el mismo declive sin sentirlo aún en su bolsillo.

En la vereda opuesta, un 28,5% sostiene que la economía mejora y nota esa mejora en su vida cotidiana, y un 7,3% adicional cree que mejora aunque todavía no lo percibe. Un 5,3% la considera estancada.

La encuesta también indagó sobre el plan económico del Gobierno. Un 47,8% de los encuestados calificó el rumbo como “equivocado” y consideró que la sociedad sufre sin necesidad .

Un 22,4% pidió sostener el ajuste porque espera una mejora futura, un 16,8% negó que exista un ajuste de magnitud y aseguró que la situación va bien, y un 8,7% dijo no entender el plan.