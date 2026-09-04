Tener un mercado cambiario en calma, con un dólar “planchado”, puede convertirse, coinciden varios analistas, en un componente perjudicial para varios sectores, principalmente debido a la pérdida de competitividad que genera en la industria local, en comparación con los productos provenientes del exterior.

Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco-Go, se refirió al tema y advirtió sobre los números que muestra la economía y las condiciones que no favorecen la competitividad interna, como los costos logísticos y fiscales. En este sentido, sostuvo que el tipo de cambio de equilibrio es “más financiero” que real.

Además, se refirió a la pérdida de empleo que exhiben las estadísticas en determinados sectores.

Los dos tipos de cambio que ve Menescaldi: por qué es perjudicial para la industria

En diálogo con Ahora Play, Menescaldi destacó que los empresarios de la Argentina “siempre se lograron adaptar” a los cambios bruscos de la situación económica.

“El tema es que hoy yo los veo complicados con una apertura tan rápida, sin haber podido tener tiempo para cambiar la productividad, para cambiar los costos. Veo que les resulta difícil”, expresó.

“Sobre todo teniendo en cuenta que estás teniendo un, para mí, tipo de cambio de equilibrio que es más financiero que real. O sea, es como que hay dos tipos de cambio distintos. Uno me equilibra las finanzas, los dólares que vienen, los dólares que se van, y otro que me equilibra la economía, la capacidad productiva”, explicó.

Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go.

En esa línea, precisó el problema que ve. “El que te equilibra la economía hoy no está siendo un tipo de cambio de equilibrio, lo que te genera muchos quiebres”, remarcó Menescaldi.

“Mi temor es que se provoquen quiebres en industrias que, con condiciones normales, serían competitivas. Está jugando con ciertas desventajas”, agregó en relación a cuestiones como los impuestos y la logística.

“A veces el tipo de cambio te ayuda con eso. Tampoco creo que tengas que hacer una máxima devaluación , creo que tenés que reordenar un poco ”, sostuvo.

El empleo y los ingresos que “no crecen”

Luego, Menescaldi puso la lupa sobre un “punto ciego” del Gobierno, relacionado con el empleo y la destrucción de puestos de trabajo en sectores demandantes de mano de obra. “El primer punto es que hay un cambio de paradigma”, aclaró. “Hoy la tecnología te ayuda y aquel que perdió el empleo pudo hacerse cuentapropista, o hacer de Uber, y eso te ayuda a no tener números que muestren mayor nivel de desempleo”, sostuvo.

“El nivel de empleo y desempleo es medio mentiroso. Yo cuando hago números de ingresos de las familias, veo que no crecen hace tiempo y están por debajo de los de 2023: en torno al 6%, 7%”, dijo Menescaldi.

“Y hay gente que se está comiendo el capital, así como pasó en los años 90. Yo tengo miedo de que pase de nuevo eso en un par de años, si no lográs la reconversión, podés volver a tener un problema de empleo”, advirtió.