Rodríguez Larreta contabilizó los "insultos" de Milei y le pidió moderación en una carta abierta

El ex jefe de Gobierno porteño y ex pre candidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que cuestionó el tono y contenido del discurso presidencial tras un año de mandato. En el texto, Larreta enfatizó la importancia del respeto y la tolerancia como pilares fundamentales de la convivencia democrática.

Carta abierta al Presidente Javier Milei,



Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos.... pic.twitter.com/bUnRYNGK90 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

La misiva comenzó recordando el triunfo electoral de Milei y la promesa implícita de cambio que representó. "Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos. Excepto para usted", afirmó Larreta.

El líder del Movimiento al Desarrollo planteó que el estilo comunicacional del presidente se convirtió en un problema para el tejido social. "Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales", escribió.

Un llamado de atención sobre el discurso de odio

Rodríguez Larreta incluyó en su mensaje un informe elaborado por su agrupación, en el que se detallan los términos despectivos utilizados por Milei desde que asumió la presidencia. Según el documento, el mandatario empleó insultos en más de 2.000 oportunidades solo a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Entre los términos más repetidos, señaló Larreta, figuran "zurdos" (301 menciones), "degenerados" (184) y "hijos de puta" (110). "Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí", expresó, dejando en evidencia su preocupación por el impacto de estas expresiones en la vida pública.

El ex candidato presidencial subrayó que "cada uno es lo que dice" y sostuvo que en democracia "las formas son el fondo". En este sentido, advirtió que las palabras no son meros recursos retóricos, sino que representan la base desde la cual se construyen las relaciones sociales y políticas.

Un pedido de responsabilidad presidencial

Hacia el cierre de su mensaje, Rodríguez Larreta instó al Presidente a reflexionar sobre su rol como líder de la nación. "Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad", remarcó.

El mensaje concluyó con un llamado a construir una convivencia basada en el diálogo y el respeto mutuo. "Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia", sentenció Rodríguez Larreta.

Los ataques de Milei a Larreta

Desde que Javier Milei se hizo conocido, los cruces con Horacio Rodríguez Larreta fueron frecuentes y marcados por un tono confrontativo.

A continuación, se detallan algunos de los insultos y descalificaciones más destacados:

"Siniestro mentiroso": Milei usó este término en varias ocasiones para referirse a Rodríguez Larreta, acusándolo de manipular la opinión pública en su contra.

"Rey de la casta": en una entrevista, Milei calificó a Larreta como el "rey de la casta política", acusándolo de ser parte del sistema que, según él, llevó al país a la crisis actual.

"Gusano arrastrado": durante una intervención televisiva, Milei utilizó este término para describir a Larreta, argumentando que su comportamiento era una reacción a una supuesta persecución por parte del exjefe de Gobierno porteño.

"Fideo de baja calidad": en relación a un operativo de seguridad en Recoleta, Milei comparó a Larreta con un "fideo de baja calidad", sugiriendo que le falta "huevo" y lo calificó de "siniestro".

"Zurdo de mierda", "sorete" y "pelado asqueroso de mierda": En un acto de campaña, Milei utilizó estos términos para referirse a Larreta, justificando sus exabruptos como una denuncia de las "operaciones" en su contra.