El gobierno de Javier Milei puso en marcha un retiro voluntario para los empleados de la Administración Pública Nacional (APN) centralizada . Hasta ahora, estos planes se habilitaban por cada organismo, como pasó este año en la ANSES, el INTA y en la Administración de Parques Nacionales. Esta vez el esquema abarca de una sola vez a toda la administración central.

El régimen se oficializó el lunes 19 de octubre por el Decreto 1203/2026, firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El viernes 23, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública lo reglamentó con la Resolución 43/2026 , que fija el procedimiento paso a paso.

Retiro voluntario en el Estado: quiénes pueden adherir

El plan alcanza al personal de planta permanente y a los contratados por tiempo indeterminado de la APN centralizada. Quedan afuera el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que presta servicios, de la Secretaría de Inteligencia de Estado, del Servicio Exterior y del Sistema Federal de Manejo del Fuego, además de las orquestas, coros y ballet nacionales.

Tampoco pueden sumarse quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, tengan un sumario en trámite que pueda terminar en cesantía o exoneración, o ya cumplan los requisitos para jubilarse.

Además, quien tenga reclamos iniciados contra el Estado por su relación laboral debe desistir de ellos , salvo los vinculados a riesgos del trabajo. Los delegados gremiales, por su parte, tienen que renunciar a la tutela sindical, con efecto recién cuando se apruebe el retiro.

Alcanza a toda la administración pública.

Desde cuándo se puede acceder

La ventana para adherir corre desde el 1º hasta el 30 de noviembre, ambos inclusive. La Secretaría podrá prorrogarla por única vez, por un plazo que no exceda los 30 días corridos.

Una vez presentada la solicitud, el agente puede revocarla hasta cinco días corridos después del cierre del período. Pasado ese plazo, la adhesión es irrevocable.

Cómo acceder al retiro voluntario: el paso a paso

El trámite se hace a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). El agente debe completar el formulario de “Solicitud de Adhesión al Régimen de Retiro Voluntario – Administración Centralizada” (FOHSR), indicar el grupo en el que encuadra y adjuntar su Constancia de Historial Laboral emitida por la ANSES.

El documento tiene que firmarlo también el superior inmediato, con rango no inferior a Director nacional o equivalente.

Con la firma y el envío se tienen por aceptadas las condiciones del régimen, y el correo electrónico personal que informe el agente funciona como domicilio electrónico para todas las notificaciones.

Luego, el área de personal abre un expediente por solicitante, verifica los datos, certifica la antigüedad y consulta antecedentes penales y procesos pendientes. Si detecta que el agente eligió un grupo incorrecto, se lo notifica y el trabajador tiene dos días hábiles para presentar un nuevo formulario; vencido ese plazo, la solicitud se considera desistida.

Con los requisitos cumplidos, los encargados de liquidación estiman la gratificación, se verifica la disponibilidad de fondos y el expediente llega a los funcionarios habilitados, que pueden aceptar o rechazar cada pedido . En tanto, para el personal que se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, las partes firman un acuerdo de desvinculación por mutuo acuerdo, en los términos del artículo 241.

Retiro voluntario en el Estado: cuánto me pagan

El monto depende de la edad y de los aportes jubilatorios , y se calcula sobre la remuneración mensual bruta, normal, regular, habitual y permanente. Quedan afuera los conceptos no remunerativos, los de pago extraordinario o eventual (como viáticos, gastos de movilidad o ayuda escolar) y el SAC.

El Suplemento por Función Ejecutiva solo se suma si el agente lo cobraba al adherir y lo venía percibiendo sin interrupción desde hacía al menos dos años. Cuenta únicamente la antigüedad en planta permanente o como contratado por tiempo indeterminado.

De cuánto será el retiro voluntatio. (Fuente: Shutterstock).

La antigüedad y los aportes se computan al 31 de octubre de 2026, mientras que para la gratificación y los adicionales la fecha de corte es el 31 de diciembre. El decreto divide a los adherentes en tres grupos:

Grupo 1: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobran un sueldo por año de antigüedad (o fracción mayor a tres meses), con un máximo de 20. Suman cuatro sueldos adicionales si tienen menos de 15 años en planta permanente y cinco si tienen 15 o más.

Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Cobran un sueldo por año de antigüedad, con un tope de 18, más cinco sueldos adicionales sin importar la antigüedad. El total no puede superar los meses que le faltan al agente para cumplir los requisitos jubilatorios.

Grupo 3: mujeres desde 58 años y hombres desde 63 sin aportes suficientes para jubilarse. Pueden optar por cobrar el 60% del sueldo mensual hasta cumplir los requisitos jubilatorios, con un máximo de 36 meses, o por un pago único de un sueldo por año, con tope de 18 y el mismo límite de meses restantes.

Cómo y cuándo se cobra

Los pagos únicos se abonan de una vez si no superan los $ 20 millones . Si lo superan, se pagan en cuotas mensuales de $ 20 millones, hasta un máximo de tres, y el saldo se cancela en la última.

Los sueldos adicionales se cobran junto con la primera cuota. El dinero llega a la cuenta sueldo, con la denominación “Gratificación Retiro Voluntario” en el recibo, y ninguna liquidación puede pagarse sin la conformidad previa de la Unidad de Auditoría Interna.

Cabe aclarar que a dherir no garantiza que el retiro sea aprobado . El jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios de la Presidencia y el jefe de la Casa Militar pueden rechazar solicitudes para asegurar la “continuidad, regularidad y eficacia” de las funciones del área, y alcanza con invocar esa causal.