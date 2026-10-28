El Gobierno oficializó la aprobación del Modelo de Acuerdo para el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta u$s 1500 millones.

Con ello también se oficializó el primer Contrato de Préstamo por un total de u$s 750 millones.

La medida se formalizó este miércoles con el Decreto 1285/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el Ministro de Economía Luis Caputo.

Nueva línea de crédito con el BID: para qué se utilizará el dinero

La iniciativa se enmarca en el expediente administrativo gestionado por el Ministerio de Economía para la “estructuración de financiamiento multilateral” destinado al “ordenamiento de las cuentas públicas provinciales”.

En ese sentido, el acuerdo establece dos marcos normativos complementarios orientados a fortalecer el esquema fiscal de las jurisdicciones subnacionales:

Línea de Crédito Condicional (CCLIP N° AR-O0038): contempla un cupo prestable de hasta u$s 1500 millones denominado “Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Subnacional”, con un plazo de utilización fijado en 10 años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Préstamo Específico (Contrato BID N° 6185/OC-AR): en este caso, es la primera operación individual de la línea por un monto de hasta u$s 750 millones, abocada a la ejecución concreta del “Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial”.

En parte, el dinero se destinará al Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial Shutterstock

El objetivo central declarado por la normativa es asegurar la sostenibilidad fiscal provincial a través de dos metas de desarrollo específicas:

Mejorar la eficiencia del gasto público : según el documento, el Gobierno apunta a optimizar la : según el documento, el Gobierno apunta a optimizar la asignación presupuestaria y reducir erogaciones improductivas en los estados provinciales.

Potenciar la recaudación por ingresos propios: se buscará fortalecer los sistemas de administración tributaria locales para elevar la eficiencia en la cobranza.

Los tres componentes del programa

Para la implementación del programa por u$s 750 millones, la norma fija un esquema articulado en tres ejes de intervención directa:

Incentivos al desempeño fiscal : mecanismos diseñados para premiar el cumplimiento de metas de sostenibilidad, ordenamiento presupuestario y disciplina financiera en las provincias.

Fortalecimiento institucional : asistencia técnica, modernización tecnológica y mejora de los procesos de gestión tributaria y presupuestaria subnacional.

Administración del Programa: coordinación operativa, seguimiento técnico y auditoría del avance de los proyectos ejecutados.

La ejecución técnica y la administración del financiamiento estarán a cargo de la cartera económica, a través de la Secretaría de Hacienda, organismo designado formalmente como Ejecutor del Programa.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó el impacto de la operación sobre la Balanza de Pagos e informó que el ingreso de las divisas y los compromisos de servicio asociados implican un impacto limitado en términos macroeconómicos.

La autoridad monetaria concluyó que la dinámica de la operación resultará “acotada y plenamente consistente” con las proyecciones para las operaciones externas del país.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) del Ministerio de Economía emitió dictamen favorable sin objeciones. El organismo destacó que las condiciones financieras y la tasa de interés pactadas con el multilateral representan un costo financiero inferior al que la República Argentina podría obtener en el mercado voluntario de crédito.