Los depósitos se atrasarán para todos los beneficiarios debido a los feriados programados durante la segunda semana del mes por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para todos los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones del país, entre ellos los adultos mayores que cobran la mínima, con un detalle en particular.

Los depósitos se atrasarán y comenzarán a entregarse a partir del 11 de noviembre, debido a los feriados programados durante la segunda semana del mes por la visita del papa León XIV a la Argentina.

En este sentido, la dispersión de recursos comenzará días más tarde y tendrá fechas particulares asignadas según el tipo de prestación.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima?

De acuerdo al calendario de pagos correspondiente a noviembre que difundió la ANSES, los depósitos para los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben la mínima se realizarán a partir del 11 de noviembre:

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Además de los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben la mínima, la confirmación del calendario de pagos alcanza a beneficiarios de distintas asignaciones, como AUH, AFH, Embarazo, entre otras.

De acuerdo al calendario de pagos correspondiente a noviembre que difundió la ANSES, los depósitos para los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben la mínima se realizarán a partir del 11 de noviembre. (Foto: ANSES) ANSES

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre

¿Qué jubilados aún restan cobrar en octubre?

Si bien la ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre, aún continúa con los depósitos para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima.

La última jornada de acreditaciones de dinero se será el jueves 29 de octubre y cobrarán aquellos beneficiarios cuyos DNI terminen en 8 y 9.