Efecto Lula: los 4 flancos vulnerables del plan Milei en el 2027 electoral y la jugada del FMI

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El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo tras la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas, lo que permitiría acceder a aproximadamente u$s 900 millones una vez que el directorio lo apruebe.

Mientras que los datos privados confirman una recesión técnica por la caída del segundo y tercer trimestre, el organismo sostuvo que “el programa de las autoridades, que cuenta con el respaldo del FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, pese a una coyuntura mundial más compleja”.

El organismo marca que “se alcanzaron acuerdos sobre un conjunto equilibrado de políticas para consolidar el proceso de desinflación, reforzar aún más la resiliencia y potenciar el crecimiento y el empleo”.

El directorio del organismo tratará la revisión del staff técnico a principios de diciembre. A partir de allí, se definirá el desembolso de los fondos.

En el frente fiscal, el Fondo detalló que el ancla “seguirá siendo un elemento central del programa”, y se buscará un “superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027″, un año electoral.

“La continuidad de la disciplina en el gasto y las reformas de los marcos tributario y fiscal reforzarán aún más los esfuerzos de consolidación” para proteger el gasto prioritario en materia social y, cómo novedad, incluye también el concepto de “infraestructura”.

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Por otra parte, el comunicado marcó que se debe sostener “el proceso de desinflación y la acumulación de reservas”, y planteó “preservar la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas cambiarias”.

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