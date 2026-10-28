Los nuevos coches llegarán desde China en enero y comenzarán a circular en abril, según el cronograma oficial.

La Ciudad de Buenos Aires presentó los nuevos coches que se incorporarán a las líneas A y C del subte. La primera formación ya está lista en China y está previsto que llegue al país en enero. En total serán 50 unidades nuevas, con tecnología, mejoras de seguridad y mayor accesibilidad.

Los nuevos coches estarán destinados a renovar parte del material rodante de ambas líneas y, según informó la Ciudad, beneficiarán a más de 240.000 pasajeros que utilizan estos servicios. La incorporación forma parte de un plan más amplio para modernizar la red de subterráneos porteña.

Cuándo llegarán los nuevos coches del subte

La primera formación está en China y llegará a Buenos Aires en enero. Una vez en la Ciudad, comenzará una etapa de pruebas técnicas y de circulación conocida como marcha blanca, previa a su incorporación definitiva al servicio.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno porteño, los nuevos coches de las líneas A y C comenzarán a circular en abril de 2027, después de completar las evaluaciones necesarias para garantizar su funcionamiento dentro de la operación habitual.

Las nuevas formaciones tendrán aire acondicionado, cámaras de seguridad y pantallas LED. Foto: gentileza SBASAU

La renovación también busca mejorar las condiciones de viaje y la seguridad dentro de las formaciones. Sin embargo, el impacto concreto sobre las frecuencias dependerá de la puesta en funcionamiento de las unidades y de cómo se incorporen a la operación de cada línea.

Qué tendrán los nuevos coches de las líneas A y C

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de aire acondicionado, un equipamiento que apunta a mejorar el confort durante los viajes. Cada unidad contará además con cuatro cámaras de seguridad y pantallas LED para informar a los pasajeros cuál es la próxima estación.

Los coches también contarán con asientos antideslizantes y más agarraderas para facilitar el viaje de los pasajeros. A esto se sumarán espacios específicos para personas que utilizan sillas de ruedas y señalización en braille, con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

La incorporación de estos elementos busca actualizar las condiciones de viaje en dos líneas que forman parte de la red histórica del subterráneo porteño. La puesta en servicio será progresiva, luego de las pruebas técnicas correspondientes.

El plan para renovar toda la línea B

La compra de los 50 coches para las líneas A y C forma parte de un proyecto mayor que contempla la incorporación de 224 unidades nuevas para toda la red de subterráneos.

Del total previsto, las otras 174 unidades estarán destinadas a la línea B, con el objetivo de renovar la totalidad de su flota. Se trata de una de las líneas con mayor demanda del transporte público porteño.

El plan apunta así a avanzar en una renovación más amplia del material rodante del subte, con mejoras vinculadas al confort, la seguridad y la accesibilidad. Para los pasajeros de las líneas A y C, el primer cambio concreto comenzará a verse en enero con la llegada de las nuevas formaciones y, según el cronograma oficial, en abril con su entrada en servicio.