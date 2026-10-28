En esta noticia Los renglones adjudicados a cada firma

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado adjudicó a YPF y Pan American Energy la provisión de combustibles a granel para el Estado nacional.

La decisión quedó oficializada este miércoles, por medio de la Resolución 116/2026 publicada en el Boletín Oficial por la cartera que conduce Federico Sturzenegger.

Esta aprobó la Licitación Pública Nacional N° 999-0002-LPU26, que seleccionó proveedores de combustibles para el Estado Nacional bajo la modalidad de Acuerdo Marco Abierto con segunda etapa competitiva.

El acuerdo apunta a abastecer automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales. El contrato tendrá una vigencia de dos años, con opción a prórroga por un año adicional.

Así, las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional podrán emitir órdenes de compra a las empresas seleccionadas durante ese período.

YPF y Pan American Energy ganan la licitación para proveer combustibles al Estado por dos años Gemini

Los renglones adjudicados a cada firma

La resolución asigna a YPF ocho renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 11. En tanto, Pan American Energy S.L. Sucursal Argentina obtuvo los renglones 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que ambas petroleras quedaron seleccionadas en esos ítems.

El Gobierno fundamentó la adjudicación en que ambas ofertas resultaron “admisibles y convenientes”. Así lo había recomendado la Comisión Evaluadora de las Ofertas en su dictamen del 21 de agosto de 2026.

El Estado abrió las ofertas el pasado 24 de junio a través del sistema COMPR.AR. Allí, participaron cinco oferentes: YPF, Pan American Energy, Aerogalvez S.R.L., Aerocombu S.A.S. y Antonio Ramón Godoy.

El Ministerio desestimó las ofertas de Aerogalvez y Aerocombu para los renglones 9, 11, 11 alternativo y 12 debido a que la Comisión Evaluadora detectó indicios que permiten presumir una simulación de competencia entre ambas firmas.

La cartera también rechazó la propuesta de Antonio Ramón Godoy para los renglones 1 a 4, al considerarla inadmisible desde el punto de vista técnico.

Como consecuencia, el Gobierno declaró fracasado el renglón 12, ya que todas las ofertas presentadas para ese ítem resultaron inadmisibles. Además, declaró desiertos los renglones 6, 7 y 10 porque no recibieron ninguna oferta.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación

La resolución lleva la firma de Sturzenegger y no la del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien el Decreto 1030/16 reserva la facultad de aprobar y adjudicar los procedimientos bajo la modalidad de Acuerdo Marco.

Es que el jefe de Gabinete pidió excusarse por su carácter de director de YPF , empresa que participó como oferente. El funcionario argumentó que su intervención podía originar interpretaciones de parcialidad o incompatibilidad.

El Poder Ejecutivo aceptó esa excusación mediante el Decreto 1122/26 y encomendó la intervención al titular de Desregulación.