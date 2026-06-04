Milei tiene cuatro aliados que sostienen el dólar, pero... ¿podrían desaparecer en el segundo semestre?
Se trata de variables que están por fuera del alcance directo del gobierno y que ayudaron a sostener la estabilidad cambiaria. Distintos informes advierten que varios de esos factores perderán fuerza en los próximos meses.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.