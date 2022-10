Reforma laboral: los planes del ex ministro Jorge Triaca para JxC y la discusión por Ganancias

Durante su participación en un ciclo de conferencias que organiza la ONG Civilitas, Jorge Triaca, ex titular de la cartera de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri, analizó los desafíos de la agenda del trabajo, en línea con la reforma laboral que encabeza la líder del PRO, Patricia Bullrich.

El encuentro que se tituló "¡Argentina: Córdoba te habla. Modernización laboral ya!", liderado por la diputada Carmen Álvarez Rivero, que impulsa un proyecto de inserción laboral, repasó las distorsiones del sistema de empleo.

impuesto a las ganancias

En ese sentido, Santiago Saénz Valente, marcó que para un sueldo de $280.000 (brutos) el empleado recibe $252.000 y al empleador le representa $350.000 . Luego apuntó a las asimetrías y el peso tributario, al señalar que con ese ingreso mensual una persona en relación de dependencia no afronta impuesto a las Ganancias mientras que un autónomo que "tiene menos protecciones sociales" paga $47.000, y en el otro extremo, un monotributistas, "sólo afronta una cuota según el nivel de ingresos anual proyectado, pero no aporta a la caja de trabajadores autónomos, ni se le retienen cargas previsionales" , detalló.

"En tanto, con un salario de 350 mil pesos, un trabajador tributa $47.000 y un autónomo $72.000 . En todos los casos, aquel que trabaja de forma independiente, inscripto en Ganancias e IVA, va a tener un costo impositivo mucho más elevado", agregó el contador.

Jorge Triaca expuso junto a la diputada Carmen Álvarez Rivero, que impulsa un proyecto de inserción laboral

Luego del panorama tributario, Jorge Triaca analizó el marco en el que se han desarrollado las relaciones laborales en la Argentina y dijo que se basa en "generación de conflicto".

"Eso ha generado, a lo largo de la suma de distintas normas y regulaciones, la imposibilidad de que más del 50% de las personas activas puedan desarrollarse bajo el marco de la tutela de un régimen previsional", indicó.

La Reforma laboral pendiente

En ese sentido, apoyó una "revisión" en la legislación laboral , apuntó a la necesidad de modificar leyes, regulaciones y convenios que "tiene más de 50 años", y habló de una reforma "no como una quita de derechos, sino recomo una modernización o adecuación".

"Si no somos lo suficientemente inteligentes para hacerlo vamos a seguir generando esta distorsión entre trabajadores con derechos y beneficios y aquellos que no los tienen ", añadió.

El ex Ministro hizo zoom sobre la carga tributaria y, sin dar precisiones, dijo que hay que mirar cómo hacen otros países . "Hay casi 7 millones de jubilados, 3 millones de chicos a través de la AUH; nuestro sistema es muy pesado, muy difícil de modificar y, encima de todo, la mayoría de los beneficiarios dicen que les es insuficiente ", analizó.

Al mismo tiempo, Triaca aseguró que "cuando decimos que el 50% del sector que trabaja no está haciendo aportes, estamos mirando un problema a futuro; el día de mañana tampoco van a tener los recursos para tener una jubilación o pensión ".

En ese punto, el ex jefe de la cartera de Trabajo, destacó el avance de la Reforma Laboral que encabezó y lamentó que no haya avanzado finalmente en el Congreso.

conflictividad y consensos

"Cuando nos tocó gobernar lo primero que hicimos es cambiar la idea de conflictividad por una de consensos; para no llegara a extremos como los que vimos con neumáticos donde por incapacidad, impericia, o no saber escucharse se ha llegado a situaciones donde no solamente se detuvo la actividad productiva del neumático sino toda su cadena", apuntó.

También destacó el aval logrado desde la CGT y el sector empresario para presentar el proyecto en el Senado; " tuvimos esa semana complicada de la Reforma Previsional, donde volaron más de 14 toneladas de piedra, no se pudo tratar y después no hubo contexto político para hacerlo ", señaló en relación a los últimos años de gestión donde las variables económicas comenzaron a mostrar un fuerte deterioro.



"Hemos visto que, en los últimos 10 años, se mantiene la misma cantidad de trabajadores en relación de dependencia en el sector privado, lo único que crece es el monotributista, el monotributo social que tiene que ver con los planes, el empleo doméstico y el público ", cuestionó y aseveró que "el motor del empleo es el empleo subsidiado".

fondo de cese laboral

Entre las alternativas, para generar "previsibilidad", Triaca ponderó el Fondo de Cese Laboral de la construcción que, según el ex ministro, "funciona muy bien, le ha permitido no solamente a los trabajadores tener su indemnización sino el empleador saber cuáles son sus costos y a dónde podrá recurrir para la indemnización correspondiente".

Aunque existen distintas iniciativas que buscan crear un fondo de retiro para el sector trabajador, como la "mochila argentina" que impulsa el empresario textil Teddy Karagozian, desde el sector de la Construcción aseguran que el modelo no es trasladable al resto de las actividades ya que se apoya en "particularidades" como la "movilidad permanente" que dieron lugar a la diferenciación frente a la ley.

Frente al contexto inflacionario, que se encamina a un 100 % tras alcanzar 54% en el último año de gestión de Cambiemos, apuntó a los gremios: "poco hemos visto a los dirigentes sindicales poniéndose a la vanguardia de los reclamos" , dijo y agregó que "más del 10% del salario real y de compra ha caído en los últimos 3 años y tiene que ver con la falta de comprensión sobre las necesidades de los trabajadores y del sector empresario".

Por último, Triaca reconoció que "hay mucha resistencia a renunciar al status quo", y propuso "poner todos los días empeño en generar esas modificaciones a través de reformas: no podemos seguir con convenios vetustos que no reflejan la realidad", concluyó.