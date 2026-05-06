El Ejército Nacional de Colombia ha iniciado este año el proceso de incorporación para los contingentes que prestarán servicio. Esta iniciativa ofrece la posibilidad de recibir ingresos mensuales que pueden alcanzar los $1.700.000, formación institucional y acceso a beneficios sociales. La convocatoria se encuentra abierta a nivel nacional, enfocándose particularmente en jóvenes mayores de 18 años que anhelan una oportunidad laboral formal, caracterizada por la estabilidad y proyección a futuro. Desde el alto mando militar se ha expresado que esta nueva incorporación no solo busca reforzar el pie de fuerza, sino también proporcionar una salida real de empleo y capacitación a miles de colombianos. Esto contribuirá al proceso de definición de su situación militar y les permitirá acceder a ingresos fijos y una experiencia certificada. Uno de los aspectos que ha generado mayor interés es el ingreso mensual. Los jóvenes seleccionados para el primer contingente de 2026 recibirán una bonificación que puede superar los $1.700.000, cifra que representa un avance significativo en comparación con convocatorias anteriores y que tiene como objetivo dignificar el servicio. A este pago se añaden beneficios que minimizan los gastos personales, tales como alimentación diaria, dotación completa, alojamiento y servicios básicos, lo cual garantiza que prácticamente la totalidad del ingreso esté a disposición del soldado o su familia. El Ejército Nacional propone un paquete de beneficios que excede el ámbito económico. Se ofrece atención médica integral, acceso continuo al sistema de salud militar y acompañamiento durante toda la duración del servicio. Estos beneficios comprenden consultas, tratamientos y soporte en circunstancias de accidentes o situaciones de riesgo. Adicionalmente, los jóvenes cuentan con la oportunidad de participar en procesos de formación, cursos y capacitaciones, lo que refuerza sus habilidades técnicas y disciplinarias. Esta capacitación se traduce posteriormente en mayores posibilidades de empleo tras la finalización de la incorporación. Uno de los anuncios más trascendentales de esta convocatoria es la implementación de la matrícula cero. Este beneficio permite que los jóvenes que exhiban vocación de carrera puedan iniciar su proceso para convertirse en suboficiales u oficiales sin incurrir en costos de inscripción. A través de esta medida, el Ejército persigue facilitar el acceso a jóvenes de todos los estratos sociales que deseen proyectarse dentro de la institución y obtener una educación militar superior, eliminando así una de las principales barreras económicas. Por supuesto. La duración durante la cual un joven se encuentre en el servicio militar activo será considerada oficialmente como experiencia laboral válida, aspecto de suma relevancia para aquellos que posteriormente buscan empleo en los sectores público o privado. Adicionalmente, dicho periodo también se computa como semanas cotizadas para pensión, lo que constituye una ventaja significativa a largo plazo en el ámbito de la seguridad social. Los interesados tienen la opción de dirigirse al distrito militar más cercano ubicado en cualquier departamento del país. En dicho lugar, se les proporcionará información pertinente sobre los requisitos, las evaluaciones médicas, las pruebas físicas, así como las fechas de incorporación. El Ejército ha confirmado que el primer contingente dio inicio a sus actividades el 1 de febrero de 2026. En estos casos, se recomienda realizar el proceso con antelación, a fin de no quedar fuera de los cupos disponibles. La convocatoria está orientada a ciudadanos colombianos mayores de 18 años que desean aclarar su situación militar y buscan una alternativa que combine empleo, formación y estabilidad. El proceso es de alcance nacional y se ha diseñado para integrar a jóvenes que posean disciplina, compromiso y deseos de superación, independientemente del departamento de procedencia.