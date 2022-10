Facundo Manes vs Mauricio Macri: hasta dónde puede escalar la tensión

Facundo Manes está convencido de que Mauricio Macri mandó a desprestigiar su figura a través de las redes sociales y hace responsable al PRO de lo que considera una "campaña negativa" para evitar que pueda posicionarse. Cansado de lo que -asegura- es un hostigamiento permanente, salió a decir lo que piensa del expresidente, opiniones que ya repitió en conversaciones privadas.



"Creo que Mauricio Macri con Cristina Kirchner no nos permiten pensar en un país", dijo en una entrevista al periodista Luis Majul para su programa La Cornisa. Y agregó que "hay dos liderazgos en Argentina. Uno es Cristina Kirchner, donde está Massa, Alberto Fernández y otros es Macri, donde están Larreta, Patricia Bullrich. (Es una) antinomia que nos impide pensar un país y representan dos minorías intensas y lo que está haciendo el nuevo radicalismo, con nuevas figuras que se incorporaron, es convocar a una nueva mayoría".

Pero lo que realmente hizo ruido fue cuando Manes dijo "hay evidencia de que (Macri) espió a funcionarios de su propio gobierno. El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Hay un populismo económico, y eso lo representa el kirchnerismo. Y hay un populismo institucional". El médico alfonsinista está anotado como presidenciable para el 2023.

Esos dichos fueron retrucados por otro periodista del programa, Luis Gasulla, quien explicó que esa información que estaba dando Manes no se había verificado en la justicia y las redes estallaron contra el diputado radical. Fernando Iglesias hizo un recorte con ese diálogo. Inmediatamente otros diputados salieron a defender a Macri, como el legislador porteño Darío Nieto y la diputada Silvia Lospennato. Los seguidores del ex presidente que transformaron ese diálogo en tendencia.





¿QUE DICEN EN EL BUNKER DE MANES?

Cerca de Manes no quieren ahondar en el tema, aunque aseguran que son cuestiones "públicas y notorias de las que hablan muchos dirigentes, aunque no lo digan". Se quejan, además, porque "los mismos que se rasgan las vestiduras ahora no esperaron nunca una condena judicial para condenar mediáticamente a los rivales políticos". Suman otro dato: "los propios del PRO cuentan que los vigilaban". Finalmente agregan que "Macri habla de populismo de la UCR. Fue una respuesta a eso".



"Nosotros no lo sabemos" dicen en el radicalismo cuando El Cronista preguntó qué camino quiere tomar Manes. La UCR, finalmente, como todo partido tradicional, resiste a las nuevas figuras y reconocen que "Facundo está frenado, no está midiendo como él esperaba" en intención de voto, algo que asesores del neurólogo niegan enfáticamente.

Igual respuesta tienen ante la pregunta de si van a dejar Juntos por el Cambio, un rumor que corre hace varias semanas en la coalición opositora. "Para nada" dicen en el bunker de Manes. Aunque, capciosamente, agregan: "salvo que la UCR lo resuelva en su momento".