Adiós al monotributo: el Gobierno eliminará del sistema a esta lista de contribuyentes (foto: archivo).

A mitad de año, más de 4 millones de monotributistas de Argentina deberán tener en cuenta si su facturación supera los límites de su categoría expresados en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de saber si deben recategorizarse o pueden quedarse en el escalón del régimen simplificado en el que se encuentran.

Pero además, el organismo de control informó que en julio, también se pueden aplicar exclusiones dentro del monotributo sobre aquellos contribuyentes que registren inconsistencias entre los gastos que realicen o bienes que adquieran y los ingresos declarados.

El motivo por el que ARCA puede dar de baja a un monotributista

ARCA informó que aplicará la exclusión del monotributo sobre aquellas personas que “adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados”.

Esto, por su parte, incluye la compra de propiedades o vehículos, viajes al exterior y cualquier otro tipo de gastos que no coincidan con los ingresos justificados ante el ente de regulación fiscal.

Por qué ARCA puede excluir a una persona del Monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son los motivos por los que puede aplicarle a una persona la exclusión del monotributo.

ARCA endurece los controles y expulsará del Monotributo a todas las personas que hagan este gasto en mayo Fuente: Archivo

Para que esto ocurra, debe hacerse efectiva una de las siguientes situaciones:

La suma de los ingresos brutos excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible.

La superficie o costo de alquiler superan los máximos establecidos por la categoría máxima disponible.

El precio unitario de venta supera el máximo límite.

Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados.

Los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización.

Hayan realizado importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior.

Desarrollen de más de 3 actividades simultáneas o posesión de más de 3 unidades de explotación.

Se hubieran categorizado como venta de productos cuando se prestan servicios.

Las operaciones no se encuentren debidamente facturadas.

El valor de las compras más los gastos del desarrollo de la actividad suman igual o más del 80%, en el caso de venta de bienes, o más del 40% cuando se trate de locaciones, prestación de servicios y/o ejecución de obras, de los valores máximos de ingresos brutos anuales para la categoría K.

Estuvieran incluidos en el registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

Qué pasa cuando una persona es excluida del monotributo

Cuando ARCA detecta alguna inconsistencia en la situación fiscal de una persona que se encuentre adherida al Monotributo y procede a la exclusión se deberá hacer el alta nuevamente.

Anteriormente, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero aplicaba esta sanción, el contribuyente en cuestión debía esperar tres años para volver a inscribirse.

No obstante, y a partir del 1 de enero de 2024 mediante la Ley N.º 27.743, esto se modificó y permite que una persona vuelva a hacer el registro, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

Cuánto se paga en cada categoría del monotributo en mayo

En junio, las personas adheridas al monotributo deberán pagar el siguiente importe según la categoría en la que se encuentren registrados.Los montos están fijados para este pago, pero se espera que a partir del próximo ya se haga efectivo el segundo y último aumento del año.