La recategorización del Monotributo es un trámite obligatorio que deben realizar los contribuyentes para verificar si continúan dentro de la categoría vigente o si necesitan modificarla en función de su actividad económica que está registrada en ARCA.

Este proceso permite actualizar la situación fiscal según los ingresos y otros parámetros establecidos por el Régimen Simplificado. De tal modo, para saber si se debe hacer la recategorización, se deben calcular los ingresos actuales y proyectados a 12 meses.

Cuándo hay que hacer la recategorización

La recategorización se habilita dos veces al año, en los meses de febrero y agosto, por lo que en el segundo mes del 2026 se deberá hacer el cambio de categoría.

En cada instancia, el contribuyente debe revisar su situación considerando el período anual inmediato anterior. No obstante, quedarán exceptuados de hacerla quienes no superen los topes de facturación y aquellos que registren una antigüedad menor a seis meses dentro del Régimen Simplificado.

Paso a paso: cómo hacer la recategorización del Monotributo

Para hacer el trámite correspondiente a la recategorización del Monotributo correctamente, se deberán seguir una serie de pasos dentro de la web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al portal con Clave Fiscal”.

Ingresar el número de CUIT y la Clave Fiscal

Una vez dentro del Portal de Monotributo, seleccionar la opción “Recategorización” .

En esta sección, el sistema muestra la categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría.

Para hacer el cambio de categoría, se debe presionar el botón “Continuar Recategorización” .

En este punto, se deberá informar el monto facturado en los últimos 12 meses.

Una vez que hayas brindado todos los datos, según corresponda para la opción de servicios o venta de productos, se debe presionar sobre “continuar”

Como último paso, el sistema mostrará la categoría en la que corresponde inscribirse de acuerdo a los datos aportados.

Por último, y una vez que los datos hayan sido revisados, hay que hacer click en “Confirmar Categoría” y finalizar el trámite.

Cómo quedaron los topes de facturación del Monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó cómo quedaron los topes de facturación para cada categoría del Monotributo, los cuales se mantendrán hasta el mes de enero de 2026, ya que la recategorización obligatoria se realizará en febrero, cuando el organismo defina una nueva escala.

