Cuando una persona se da de alta en el Monotributo no solo se contempla el pago a tiempo de las cuotas mensuales para cumplir con las obligaciones impositivas, sino que también deben seguirse una serie de normas establecidas por ARCA.

En este sentido, si las normativas indicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero no se cumplen, el organismo puede aplicar la exclusión del Monotributo, lo cual deja a la persona fuera del programa para contribuyentes.

Por qué ARCA puede dar de baja del Monotributo a una persona

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede efectuar la exclusión del Monotributo de una persona si detecta que ha entrado en falta según las normas establecidas por el organismo.

De tal modo, cuando ARCA determina la exclusión del Régimen Simplificado el titular podrá volver a adherirse por una única vez sin tener que esperar los tres años de penalidad habituales.

En tanto, la exclusión del Monotributo se produce en los siguientes casos:

La suma de los ingresos brutos excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible.

La superficie o costo de alquiler superan los máximos establecidos por la categoría máxima disponible.

El precio unitario de venta supera el máximo límite.

Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados.

Los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización.

Hayan realizado importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior.

Desarrollen de más de 3 actividades simultáneas o posesión de más de 3 unidades de explotación .

Se hubieran categorizado como venta de productos cuando se prestan servicios.

Las operaciones no se encuentren debidamente facturadas.

El valor de las compras más los gastos del desarrollo de la actividad suman igual o más del 80%, en el caso de venta de bienes, o más del 40% cuando se trate de locaciones, prestación de servicios y/o ejecución de obras, de los valores máximos de ingresos brutos anuales para la categoría K.

Estuvieran incluidos en el registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

Cuánto se debe pagar de Monotributo en diciembre

ARCA informó cuánto tendrán que pagar las diferentes categorías del Monotributo en diciembre por la cuota mensual y se confirmó que no habrá nuevos aumentos para el último mes del año.

De tal modo, en diciembre las personas adheridas al Monotributo tendrán que pagar el siguiente importe, según su actividad y categoría:

Categoría A : $37.085,74

Categoría B : $42.216,41

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Cómo quedaron los topes de facturación actuales del Monotributo