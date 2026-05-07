El mercado laboral está cambiando a una velocidad con la el avance de la IA y un teletrabajo consolidado. En la Argentina, el crecimiento del trabajo freelance ya no es una tendencia marginal, sino un fenómeno estructural. Según el Reporte de Contratación Global 2025 de Deel, la cantidad de argentinos contratados por empresas del exterior creció un 25% en el último año, posicionando al país como líder en la región. La mayoría cobra en dólares y ofrece servicios en áreas como programación, diseño, marketing o educación online. A nivel global, el cambio es aún más profundo. El Índice de la Fuerza Laboral del Futuro 2025 reveló que el 28% de los trabajadores calificados ya se desempeña como independiente, mientras que un 36% evalúa dar ese salto. En paralelo, el trabajo freelance especializado generó más de 1,5 billones de dólares en ingresos en 2024, obtenidos por trabajadores en Estados Unidos, consolidando un modelo que llegó para quedarse. Sin embargo, este crecimiento tiene una contracara: la informalidad o el temor a formalizar ingresos. Para muchos, ARCA sigue siendo un sistema complejo, burocrático y difícil de entender. Por eso, al momento de empezar a facturar, la reacción suele ser recurrir a un contador. Pero lo cierto es que, en el caso del Monotributo, ese paso no siempre es necesario. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el organismo encargado de administrar los impuestos en Argentina. Para cualquier persona que quiera trabajar de manera independiente y cobrar legalmente, pasar por este sistema es obligatorio. Ahí entra en juego el Monotributo. Se trata de un régimen simplificado que unifica en un solo pago mensual impuesto a las Ganancias, IVA, aportes jubilatorios y obra social. Para un freelancer, esto tiene varias ventajas concretas: ARCA exige la recategorización dos veces al año, en enero y julio. En esas instancias, cada contribuyente debe revisar si su categoría sigue siendo correcta en función de su facturación, los alquileres que paga, el consumo de energía eléctrica y otros parámetros que reflejan su nivel de actividad. El trámite es 100% online y más simple de lo que parece. Estos son los pasos clave: Las categorías se definen por facturación anual. Estas son las vigentes: Una vez inscripto, podés emitir: Si bien cada vez más argentinos generan ingresos desde sus casas, muchas veces para clientes del exterior. Sin embargo, una parte importante todavía opera en la informalidad, ya sea por desconocimiento o por temor a enfrentar el sistema de ARCA. Trabajar “en negro” implica no poder facturar, lo que complica desde cobrar a clientes hasta justificar ingresos ante un banco. Pero además, puede derivar en problemas fiscales: ARCA tiene la facultad de detectar movimientos inconsistentes, aplicar multas y exigir pagos retroactivos por impuestos no declarados. En el caso de quienes trabajan para el exterior, la normativa exige emitir una factura tipo E por exportación de servicios, incluso si el cliente no la solicita. Además, existen reglas estrictas para el ingreso de divisas, que incluyen plazos y documentación respaldatoria. No cumplir con estos requisitos puede derivar no solo en problemas fiscales, sino también en inconvenientes bancarios, como la pesificación automática de los ingresos o el bloqueo de fondos.