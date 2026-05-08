La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza con una actualización integral sobre el régimen de monotributo que combina dos ejes centrales: la modificación de escalas y cuotas por inflación y un sistema de fiscalización digital más amplio sobre movimientos financieros, transferencias y billeteras virtuales. La medida que más impacta en mayo y afecta directamente a emprendedores, pequeños comerciantes y profesionales que utilizan cuentas bancarias o aplicaciones de pago para cobrar servicios y ventas es el refuerzo sobre la fiscalización. Aunque parte de los controles ya existían dentro del esquema tributario argentino, especialistas consultados coinciden en que el organismo profundizó el cruce automatizado de información para detectar diferencias entre los ingresos declarados y la actividad económica real de cada contribuyente. Lo novedoso es, básicamente, el cambio hacia un modelo de monitoreo masivo, automatizado y en tiempo real. El monotributo es un sistema simplificado pensado para pequeños contribuyentes. A través de un pago mensual unificado, el régimen incluye tres componentes obligatorios: el componente impositivo (que reemplaza IVA y Ganancias), los aportes jubilatorios al SIPA y la cobertura de obra social. Las categorías van de la A, la más baja, a la K, la más alta, y cada persona inscripta debe ubicarse dentro de una de ellas según distintos parámetros económicos vinculados a su actividad: El problema aparece cuando los movimientos reales de dinero no coinciden con la categoría declarada. Allí es donde ARCA comenzó a fortalecer sus mecanismos de supervisión, y donde la digitalización de los pagos le entregó una herramienta de control más eficiente. El monotributo se actualiza semestralmente, en enero y en julio, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, según lo establece la Ley 27.743. La última actualización, aplicada en febrero de 2026, implicó un incremento del 14,29% calculado sobre la inflación acumulada del segundo semestre de 2025. Esos valores son los que rigen actualmente y se mantendrán hasta julio, cuando corresponderá el próximo ajuste semestral. Con el esquema vigente, la categoría A paga $42.386,74 mensuales, tanto para prestadores de servicios como para venta de bienes. A medida que se avanza en las categorías, los montos escalan considerablemente: en los tramos intermedios los valores superan los $ 50.000 o $ 70.000, mientras que en los niveles más altos la diferencia es sustancial. La categoría K, la máxima, tiene un tope de facturación anual de $ 108.357.084 y una cuota mensual de $ 1.381.687,90 para servicios, o $ 600.879,51 para venta de bienes. Vale aclarar que los montos difieren según el tipo de actividad. No paga lo mismo quien presta servicios que quien vende productos, y esa distinción puede generar dudas al momento de recategorizarse. La recategorización es obligatoria dos veces al año, en enero y en julio. Los contribuyentes deben revisar sus ingresos de los últimos 12 meses y ajustar su categoría si correspondiera. No hacerlo puede generar inconsistencias fiscales y derivar en sanciones. Superar el tope de la categoría K implica quedar fuera del monotributo por completo. ARCA aplica la exclusión de forma automática, y el contribuyente pasa a ser responsable inscripto en el régimen general. Esto quiere decir que debe tributar IVA y Ganancias por separado, llevar contabilidad formal y presentar declaraciones juradas mensuales. La carga fiscal y administrativa se multiplica de manera significativa. También quedan excluidos del régimen quienes integren sociedades anónimas, SRL, sociedades colectivas o similares, o se desempeñen en su dirección o administración. La restricción aplica incluso cuando la participación es minoritaria. El verdadero cambio que entra en vigencia en mayo de 2026 está en la forma en que ARCA controla su cumplimiento. El organismo amplió el monitoreo sobre transferencias bancarias, movimientos en billeteras virtuales, acreditaciones, pagos electrónicos y operaciones informadas por fintech y entidades financieras. ARCA firmó acuerdos de intercambio de información con las principales plataformas, entre ellas Mercado Pago y Ualá, que le permiten acceder a datos de movimientos, saldos y operaciones. Con esa información, la agencia recaudadora construye perfiles financieros detallados de cada contribuyente y cruza esos datos con la facturación declarada. El sistema establece umbrales mensuales que funcionan como alertas automáticas: cuando los movimientos superan ciertos montos sin respaldo de comprobantes emitidos, se dispara una señal que el organismo analiza y que puede derivar en requerimientos de información, fiscalizaciones o ajustes en la situación tributaria del contribuyente. A diferencia del efectivo, las operaciones electrónicas generan trazabilidad automática. Un cobro realizado por CVU o QR deja un registro que el fisco puede consultar. Eso cambia de raíz la ecuación para quienes cobraban de manera informal a través de medios digitales creyendo que esas operaciones pasaban inadvertidas. Este esquema no es una advertencia a futuro: ARCA inició durante los primeros meses de 2026 un proceso de recategorización de oficio para monotributistas, basado en movimientos detectados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. El organismo envió notificaciones masivas a contribuyentes cuya categoría declarada no coincidía con los parámetros que surgían de los datos analizados. Los contribuyentes que no presentaron descargo dentro del plazo indicado quedaron recategorizados automáticamente, sin posibilidad de revertir el cambio para ese período fiscal. Especialistas tributarios advirtieron sobre un problema adicional dado que ARCA no siempre distingue de manera automática entre ingresos por actividad gravada y otros movimientos financieros, como préstamos recibidos, cobros de seguros o la venta de bienes personales. Eso puede generar situaciones de recategorización injusta, que el contribuyente debe refutar con documentación específica. La carga de la prueba, en la práctica, recae sobre quien recibió la notificación. Uno de los errores más frecuentes entre monotributistas es creer que solo importa la facturación emitida. ARCA analiza también el comportamiento financiero general del contribuyente, y ciertas situaciones pueden activar revisiones: Detectar una de estas situaciones no implica una sanción automática, pero sí puede activar el proceso de revisión. Y una vez iniciado ese proceso, tal como recomiendan los especialistas, la regularización voluntaria previa siempre tiene menores costos que enfrentar una fiscalización ya en curso. Cuando el organismo considera que existen diferencias relevantes entre los movimientos detectados y la situación fiscal declarada, puede iniciar distintos procedimientos. Las consecuencias posibles incluyen: Esta acción implica el paso al régimen general con efecto hacia atrás en el tiempo, lo que puede generar una deuda fiscal significativa de manera casi inmediata. Las recomendaciones de contadores y especialistas tributarios convergen en un punto central: mantener coherencia permanente entre la actividad económica real y la información declarada ante ARCA. En términos prácticos, eso significa: Allí llegan las notificaciones oficiales del organismo, y los plazos para responder corren desde que la notificación queda disponible, independientemente de si el contribuyente la leyó o no. Ignorar una notificación no la detiene. El crecimiento de las billeteras virtuales y los pagos electrónicos transformó el funcionamiento del sistema tributario argentino de una manera que todavía no todos los contribuyentes dimensionaron. Con más operaciones registradas digitalmente, ARCA dispone hoy de una capacidad de análisis que hace apenas unos años era impensable ya que puede cruzar en tiempo real los movimientos financieros de millones de personas con su situación fiscal declarada. Este modelo de control ya funciona en otros países y Argentina se incorpora a esa tendencia. La informalidad que antes circulaba de manera invisible a través del efectivo migró a plataformas digitales, y esas plataformas dejaron de ser un espacio opaco para el fisco. Para los monotributistas, hoy, el desafío pasa por sostener una estructura fiscal consistente donde cada peso que entra tenga su comprobante, cada categoría refleje la realidad de la actividad y cada movimiento bancario pueda justificarse.