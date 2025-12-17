La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron las categorías y topes de facturación correspondientes a los trabajadores registrados en el monotributo. En la misma línea, informó cuándo los contribuyentes del Régimen Simplificado (RS) deberán hacer la recategorización.

Cuándo se debe hacer la recategorización del monotributo

El organismo fiscal informó el cronograma de recategorización del monotributo para el año 2026. El proceso es obligatorio para los contribuyentes que superen los topes de facturación anual de la categoría en la que se encuentran adheridos.

La misma deberá hacerse en los siguientes períodos:

Primera convocatoria : entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026

Segunda convocatoria: luego de mitad de año, en el mes de agosto

Cómo quedan los topes de facturación de cada categoría del monotributo

En la última actualización, ARCA modificó los topes de facturación anual para cada categoría. Las mismas se mantendrán hasta enero de 2026, un mes antes de realizar la recategorización:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

¿Cuánto tengo que pagar de monotributo?

Durante diciembre, los contribuyentes inscriptos en el monotributo deberán pagar los siguientes montos: