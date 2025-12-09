Monotributo: quiénes están exentos de pagarlo en el último mes del año Fuente: Archivo

Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer una medida que beneficiará de manera directa a miles de contribuyentes del Régimen Simplificado, ya que muchos contribuyentes quedarán exentos de pagar la cuota del Monotributo en el mes de diciembre.

Quiénes quedarán exentos de pagar el Monotributo en diciembre

La medida impulsada por ARCA que exime a un importante número de contribuyentes de abonar el Monotributo en el último mes del año se presenta como un alivio fiscal destinado para aquellas personas que se dedican al alquiler de propiedades y cumplan con determinados requisitos formales.

La decisión, publicada a través de la Resolución 5546/2024, busca incentivar la correcta registración de los contratos de locación y reforzar la transparencia en el sector inmobiliario. Con esta iniciativa, el organismo apunta a promover la formalidad y reducir la carga impositiva sobre quienes operan dentro del marco legal.

¿Qué se necesita para acceder a la exención de pago del Monotributo?

El beneficio de ARCA está dirigido exclusivamente a monotributistas que trabajan en la actividad de alquiler de inmuebles y que cumplan con tres condiciones principales.

Por su parte, para poder solicitarlo y acceder deben, en primer lugar, pertenecer al Régimen Simplificado y poseer hasta dos propiedades destinadas a la locación. Además, es obligatorio no estar inscriptos en ninguna otra actividad económica dentro del monotributo.

El tercer punto clave es tener los contratos registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), cuyo requisito establecido por ARCA es fundamental para promover la formalidad del sector.

Cómo hacer el trámite de exención de pago del Monotributo

Para poder acceder a la exención de pago del Monotributo en el mes de diciembre para quienes se dediquen al alquiler de inmuebles, deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ARCA.

Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737”.

Indicar desde qué período corresponde aplicar la exención.

Realizar la declaración correspondiente con clave fiscal dentro del Sistema Registral, seleccionando la actividad 681098.

Verificar que todos los contratos estén correctamente cargados en el sistema RELI, condición indispensable para que el beneficio sea aprobado.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en diciembre de 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron los montos para todas las categorías del Monotributo y cuánto deberán pagar los contribuyentes de cada categoría en el último mes del año.

De tal modo, en el mes de diciembre el Monotributo tendrá los siguientes valores: