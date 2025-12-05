En esta noticia

La billetera virtual Mercado Pago ha sumado una gran cantidad de funcionalidades en los últimos años, tanto para realizar consumos inmediatos como para realizar el pago de servicios e impuestos.

En ese sentido, una de las herramientas más interesantes de Mercado Pago es que brinda la posibilidad de pagar las cuotas del Monotributo de ARCA de una manera sencilla y rápida.

Si bien años atrás era necesario generar un VEP (Volante Electrónico de Pago) para saldar la cuota, hoy eso ya no es necesario y el procedimiento es bastante más simple. De hecho, se realiza completamente dentro de la app de Mercado Pago.

Monotributo: cómo se paga con Mercado Pago

El paso a paso para concretar el pago del Monotributo con la billetera virtual es el siguiente:

  • Abrir la app de Mercado Pago e ingresar a la sección “Cuentas y servicios”.
  • En la pantalla siguiente, presionar sobre “Pagar una cuenta”.
  • Entre los servicios y empresas que aparecen, seleccionar “ARCA”.
  • Al elegir ARCA se desplegará un menú de opciones entre las que se encuentra “Monotributo”.
  • El sistema mostrará las cuotas disponibles para pagar. Seleccionar las que se quieran abonar y avanzar con el pago.