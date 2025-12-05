En esta noticia Monotributo: cómo se paga con Mercado Pago

La billetera virtual Mercado Pago ha sumado una gran cantidad de funcionalidades en los últimos años, tanto para realizar consumos inmediatos como para realizar el pago de servicios e impuestos.

En ese sentido, una de las herramientas más interesantes de Mercado Pago es que brinda la posibilidad de pagar las cuotas del Monotributo de ARCA de una manera sencilla y rápida.

Si bien años atrás era necesario generar un VEP (Volante Electrónico de Pago) para saldar la cuota, hoy eso ya no es necesario y el procedimiento es bastante más simple. De hecho, se realiza completamente dentro de la app de Mercado Pago.

El paso a paso para concretar el pago del Monotributo con la billetera virtual es el siguiente:

Abrir la app de Mercado Pago e ingresar a la sección “Cuentas y servicios”.