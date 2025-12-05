En esta noticia
La billetera virtual Mercado Pago ha sumado una gran cantidad de funcionalidades en los últimos años, tanto para realizar consumos inmediatos como para realizar el pago de servicios e impuestos.
En ese sentido, una de las herramientas más interesantes de Mercado Pago es que brinda la posibilidad de pagar las cuotas del Monotributo de ARCA de una manera sencilla y rápida.
Si bien años atrás era necesario generar un VEP (Volante Electrónico de Pago) para saldar la cuota, hoy eso ya no es necesario y el procedimiento es bastante más simple. De hecho, se realiza completamente dentro de la app de Mercado Pago.
Monotributo: cómo se paga con Mercado Pago
El paso a paso para concretar el pago del Monotributo con la billetera virtual es el siguiente:
- Abrir la app de Mercado Pago e ingresar a la sección “Cuentas y servicios”.
- En la pantalla siguiente, presionar sobre “Pagar una cuenta”.
- Entre los servicios y empresas que aparecen, seleccionar “ARCA”.
- Al elegir ARCA se desplegará un menú de opciones entre las que se encuentra “Monotributo”.
- El sistema mostrará las cuotas disponibles para pagar. Seleccionar las que se quieran abonar y avanzar con el pago.