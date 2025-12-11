Confirmado por ARCA: esta categoría del Monotributo deberá pagar $ 100.000 en noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025. El plazo será común para todos los contribuyentes, sin distinción por terminación de CUIT, y el organismo advirtió que quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma quedarán expuestos a recargos, intereses y la eventual exclusión del régimen simplificado.

Desde ARCA recordaron la importancia de revisar previamente la categoría declarada, ya que las deudas acumuladas pueden afectar el acceso a la obra social y a los aportes previsionales incluidos en la cuota mensual.

Cuándo vence el monotributo en diciembre 2025

El vencimiento se fijó para el lunes 22 de diciembre de 2025 , fecha límite para todas las categorías y actividades. El pago podrá realizarse a través de los canales digitales del organismo o de manera presencial en sus oficinas.

La mora en el cumplimiento no solo genera intereses adicionales: también puede afectar la continuidad dentro del régimen y restringir beneficios previsionales y de salud.

Cuánto se paga según la categoría

Los valores del monotributo correspondientes a diciembre 2025 varían según el tipo de actividad (servicios o comercio). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el componente de obra social.

Montos vigentes por categoría:

A: $ 37.085,74

B: $ 42.216,41

C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (comercio)

D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (comercio)

E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (comercio)

F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (comercio)

G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (comercio)

H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (comercio)

I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (comercio)

J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (comercio)

K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (comercio)

Escalas y topes de facturación actualizados

Las categorías del monotributo vigentes desde diciembre 2025 se ajustaron según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los nuevos topes anuales de facturación quedaron establecidos de la siguiente forma:

A: $ 8.992.597,87

B: $ 13.175.201,52

C: $ 18.473.166,15

D: $ 22.934.610,05

E: $ 26.977.793,60

F: $ 33.809.379,57

G: $ 40.431.835,35

H: $ 61.344.853,64

I: $ 68.664.410,05

J: $ 78.632.948,76

K: $ 94.805.682,90