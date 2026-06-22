Los aliados en el Senado le fijan un nuevo plazo al Gobierno para que defina el futuro de Adorni

En esta noticia La transición en la vocería

El presidente Javier Milei formalizará esta semana la llegada de su nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, con una doble presentación que combinará la agenda institucional en Casa Rosada y una actividad política junto al espacio que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo. Continúa el blindaje a Manuel Adorni .

Este lunes, el mandatario encabezará la ceremonia de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde quedará oficializado su desembarco al frente de la comunicación del Gobierno.

Un día después, Milei participará de un acto de la Fundación Faro, el think tank vinculado a Caputo, que contará con presencia de la militancia libertaria . El encuentro funcionará como escenario para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial.

Las dos actividades también expondrán el equilibrio que busca mantener el Presidente entre los distintos sectores que integran su círculo cercano: por un lado, la estructura de Casa Rosada vinculada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y por otro, el espacio político que rodea a Caputo.

El gobierno nacional eligió a Ravier para enfocar la agenda en los llamados “éxitos económicos libertarios” y no en las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito que penden sobre el jefe de Gabinete.

La participación de Milei en el evento de la Fundación Faro ocurre días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), conducida por Alejandro Ramírez —un funcionario cercano a Karina Milei—, iniciara una investigación sobre el financiamiento de la entidad. La medida generó tensión dentro del sector del asesor presidencial, identificado como “Las Fuerzas del Cielo”.

La aceleración del desembarco de Ravier responde también a la necesidad del Gobierno de reorganizar la comunicación oficial luego de la salida de Manuel Adorni de la vocería , aunque el funcionario continúa al frente de la Jefatura de Gabinete.

NA

Además, Milei busca dejar ordenado el frente comunicacional antes de iniciar una nueva gira internacional.

El próximo miércoles, el Presidente viajará a Madrid para participar de actividades empresariales y académicas, y luego se trasladará a Estados Unidos, donde estará en Nueva York para las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

La transición en la vocería

Desde el Gobierno indicaron que este lunes comenzará un breve período de transición entre el equipo que acompañaba a Adorni y el nuevo esquema que encabezará Ravier.

La primera conferencia de prensa del flamante vocero presidencial está prevista para la próxima semana en Casa Rosada.

Paralelamente, Adorni enfrentará una sesión decisiva en el Senado esta semana dónde se emplazará una posible interpelación al jefe de Gabinete que debe acudir el 2 de julio para presentar su informe de Gestión.