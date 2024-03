Quita de subsidios: el Gobierno reveló los "escollos" que enfrenta para avanzar en energía

El Gobierno busca cambiar completamente el esquema de los subsidios a la energía, con un doble objetivo: desde lo macroeconómico, reducir una de las principales causas del déficit fiscal, y desde la eficiencia energética, para que haya un "uso responsable de la energía".

Si bien el plan original era que esté implementado a partir del 10 de abril, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, reveló que están encontrando "escollos" para poder implementar el nuevo esquema, que dejará de ser a la oferta de la generación de energía, y pasará directamente a la demanda, es decir, lo recibirán las familias en su cuenta bancaria o a través de un descuento en su factura.

Por un lado, Chirillo indicó: "Al relacionarse con la capacidad adquisitiva enfrentamos un escollo. El conocimiento es escaso sobre los ingresos registrados, en un país donde gran parte de la población tiene empleo informal". Las declaraciones fueron realizadas en el Future Energy Summit Argentina 2024, que se realizó este lunes.

Esto es un problema para el Gobierno, dado que para calcular el monto del subsidio, se utilizará una fórmula, que tendrá en cuenta el ingreso de todo el grupo familiar.

La fórmula que presentó el Gobierno en la audiencia pública

Además, Chirillo criticó la forma en la cual el gobierno anterior determinó los ingresos de las familias para establecer el esquema de segmentación. "Bajo ciertas premisas se presumieron ciertos ingresos. Fue motivo de confusión. No excluye per se la recepción o no del subsidio. Determinar el nivel de consumo razonable debe tener que estar en relación a los ingresos totales del grupo conviviente".

Otro de los "escollos" que encontraron en la Secretaría de Energía tiene que ver con los consumos de los hogares. Así lo graficó Chirillo: "Encontramos ciertos problemas. La demanda de consumo actual no es representativa de un consumo razonable".

Esto es un problema para Energía, debido a que la otra parte de la fórmula que va a determinar quién recibe subsidios tendrá en cuenta una canasta energética que establezca cuáles son los consumos "esenciales" de luz y de gas de los hogares. Además, el Gobierno analiza establecer una "tarifa plana" para el caso del gas. Para esto, deben mirar los consumos pasados de las familias, que consideran que "no son representativos".

En cuanto a los subsidios energéticos, Chirillo reveló un dato sobre cómo se va a aplicar: "Según los niveles de ingreso, el monto de la canasta energética no tiene que representar un porcentaje del impuesto de los ingresos totales. El porcentaje es creciente según el nivel de ingresos y cantidad de integrantes del grupo conviviente".

Así, ese porcentaje no será para todos los casos el 10%, como se había dicho inicialmente, dado que globalmente está establecido que si una familia destina más que ese porcentaje de sus ingresos al pago de los servicios, se la considera que está en una situación de "pobreza energética". Por los actuales niveles de ingresos de los hogares, ese porcentaje será menor para las familias más vulnerables.

Este martes, Chirillo volverá a encontrarse con el sector empresario. Participará del Amcham Summit 2024, el encuentro que organiza la Cámara de Comercio de EE. UU. en Argentina, y que se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires.

Problemas en puerta

Como es habitual, la empresa Cammesa publicó la programación provisoria con los costos de la energía eléctrica. Si bien son datos que luego debe convalidar la Secretaría de Energía, dan cuenta de los aumentos en los costos de la generación de energía. Se observa que crecen alrededor de 100% para el semestre mayo-octubre de 2024, analizó Julián Rojo, economista e investigador del IIEP-UBA-Conicet.

Con la programación provisoria de Cammesa para mayo-julio, un hogar de altos ingresos tendría un aumento del precio de la energía del 115% respecto de abril, del 290% respecto de febrero y del 340% respecto de enero de 2024. Tiene en cuenta un tipo de cambio implícito promedio de $1.200 por dólar, agregó Rojo.

Según la programación provisoria de CAMMESA, los costos de la energía eléctrica crecen alrededor de 100% para el semestre mayo-octubre de 2024.

Tipo de cambio implícito promedio de $1.200 por dólar.

Sin cambios, los usuarios N2 y N3 pagarían solo el 3% y 4% de la energía pic.twitter.com/UpieCkO1hL — Julián Rojo (@JulianRojo_) March 8, 2024

En el cuadro de Cammesa se observa que para los usuarios del nivel 2 (familias vulnerables), y N3 (ingresos medios), en el caso de no variar el costo que pagan por la energía, pasarán a pagar tan solo el 3% y 4% de la energía. Se trata de dos tercios de los hogares en Argentina.

Sobre qué ocurrirá con los costos para estos sectores actualmente subsidiados en el esquema de segmentación, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, dio una definición. "Se sinceró el precio estacional al que tienen que adquirir el abastecimiento las distribuidoras. El objetivo es muy básico: que la tarifa refleje el costo del suministro. Siendo el mismo valor para todo tipo de usuario".

Las declaraciones fueron realizadas por Chirillo durante el Future Energy Summit Argentina 2024.

Sin embargo, Rojo advirtió que en caso de que todos los hogares pasen a pagar el costo completo de la energía, un hogar de ingresos medios debería multiplicar por 25 (veinticinco) veces lo que paga de energía eléctrica para eliminar subsidios a ese segmento. Sería un impacto en la factura de al menos 1.200%, por su composición promedio".