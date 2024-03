Advierten que está en riesgo el sistema energético por un pago pisado de Caputo

Las empresas de transporte y generación de energía eléctrica le enviaron una urgente carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para alertar que está en riesgo la continuidad del sistema eléctrico. Solicitan que se regularicen las transferencias millonarias que le adeuda el Tesoro a Cammesa, dado que sino las compañías aseguran que no pueden hacer frente a los costos operativos del sistema.

La carta fue enviada este miércoles a Caputo, con copia al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y al gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia. Está firmada por Pablo Tarca , presidente de la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateera) y Gabriel Baldassarre, titular de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera).

Origen del problema

Debido a que el Tesoro Nacional no le giró los fondos a Cammesa, la compañía público-privada encargada del despacho de electricidad. La empresa, administradora del mercado mayorista eléctrico, le adeuda a las compañías transportistas y generadoras del mercado eléctrico el 50% de la transacción de noviembre de 2023, y el 100% de la transacción de diciembre. La semana que viene vence la transacción de enero.

Todos los meses, el Tesoro debe realizar millonarios envíos a Cammesa para subsidiar la demanda de los hogares. La transacción financiera se realiza a través del llamado "Fondo de Estabilización". Es para cubrir la diferencia entre el costo medio del sistema y los ingresos que Cammesa percibe del mercado, en función del Precio Estacional que establece Energía.

En este punto, la carta alerta: "Venimos observando con extrema preocupación que el Tesoro no transfiere, en tiempo y forma, las sumas que periódicamente informa y solicita Cammesa a la Secretaría de Energía para el cumplimiento de sus obligaciones mensuales, lo que genera moras en el pago a los Agentes Transportistas y Generadores, poniendo en serio riesgo el normal abastecimiento de electricidad".

Superávit fiscal con pagos "pisados"

En enero de este año, Caputo y el presidente, Javier Milei, celebraron la vuelta del superávit fiscal a las cuentas públicas, después de más de una década. Ese mes, los pagos a Cammesa fueron $0. En febrero, Cammesa solicitó al Tesoro $884.043 millones. El ante último día hábil del mes, el jueves 28 de febrero, le giraron 140.000 Millones, apenas un 16% del total.

En este contexto, las compañías advierten: "Afecta la cancelación de los costos operativos corrientes (sueldos, impuestos, proveedores, costos variables, etc.), al tiempo que genera incertidumbre para la planificación de las inversiones en mantenimiento y el desarrollo normal de las tareas, poniendo en riesgo la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)".

Es por este motivo que en la carta le solicitan a Caputo su "urgente intervención", para que se regularicen las transferencias para cancelar los vencimientos pendientes de enero y febrero de 2024 y cubrir las "Necesidades Financieras para el MEM".

La falta de envíos a Cammesa implica que cae el gasto en subsidios energéticos, con impacto positivo en el global de las cuentas públicas. En febrero, los subsidios energéticos cayeron 60% interanual en términos reales, según la consultora Analytica. El 98% de los subsidios energéticos se distribuyó entre Energía Argentina S.A. (55%) y Cammesa (43%), y sus gastos devengados se redujeron un 34,1% y un 73% interanual real.

El caso de Transener

Transener, una de las empresas encargadas de operar el sistema de alta tensión, le envió una carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para advertir sobre las consecuencias del desfinanciamiento en la operación: "Es indispensable el cumplimiento por parte de CAMMESA del pago en término, de lo contrario obliga a la sociedad a mantener los egresos reducidos a un mínimo operativo que solo es aceptable en un muy corto plazo; de mantenerse tendrá impacto en la normal capacidad de atención del Sistema de Transporte, con el consecuente riesgo operativo".

Además, la compañía, que es en un 50% propiedad del Estado, advirtió que de continuar la problemática, no podrá hacer frente al pago de sueldos: "De no cobrar al menos una transacción completa durante marzo, Transener no podrá cancelar sus obligaciones operativas y salariales en término". En la carta enviada a la CNV, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal SA (TRANSBA), "se encuentra atravesando el mismo escenario".