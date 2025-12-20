El canciller Pablo Quirno se encuentra en Foz de Iguazú, Brasil, donde participa junto a Javier Milei del encuentro del Mercosur. En la previa de la cumbre, Quirno se refirió al estado de las negociaciones del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos y dijo que “está prácticamente cerrado”.

Cabe recordar que el pasado 13 de noviembre ambos gobiernos anunciaron el "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos“. Entre los elementos clave se encuentran cambios en los aranceles de remedios, químicos, dispositivos médicos, tecnología, motos, junto a nuevos accesos a mercados y hasta normas laborales.

A la espera de concretar el entendimiento, el funcionario argentino reveló cuál es la cuestión pendiente a resolver: “Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma”.

“Entendamos también que Estados Unidos está negociando con otros 100 países del mundo y en ese sentido la agenda de ellos está un poco más ocupada que la nuestra”, precisó en diálogo con TN.

Pese a que el anuncio se realizó un mes atrás, Quirno se mostró confiado en la resolución final de la negociación: “Nosotros somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para nosotros”.

Desde la Casa Rosada esperan que la firma con el país norteamericano sea inminente. Sin embargo, fuentes en diálogo con El Cronista reconocieron que es probable que también quede para el año entrante.

Si bien desde el Gobierno reiteraron que estaban trabajando para tenerlo todo listo antes de que termine diciembre , el acuerdo asoma con dilatarse más tiempo por la época festiva. Funcionarios con terminales en Washington DC precisaron que “seguimos reuniéndonos para pulir detalles” pero “está complicado ahora con Navidad”.

El embajador argentino de los EE.UU, Alejandro “Alec” Oxenford, esta semana estuvo en Buenos Aires y mantuvo un encuentro con el asesor presidencial, Santiago Caputo, el lunes. De aquel encuentro surgió que la negociación estaba “muy avanzada”, pero se rehusaron a dar fechas.

Lo que sí aseguraron desde el Gobierno es que el próximo viaje de Milei a Estados Unidos se producirá cuando ya esté listo. El jefe de Estado argentino lo firmará personalmente junto a su par estadounidense, Donald Trump.

El anuncio del framework del acuerdo comercial que publicó la Casa Blanca ya tiene más de un mes y las conversaciones giran entorno, principalmente, a los lineamientos que se deberán ajustar a nivel local, como cuestiones de normativa acerca de la propiedad intelectual, regulaciones sanitarias, estándares ambientales y otras desregulaciones.

La Argentina sigue de cerca, además, si la Casa Blanca revisa la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial que se contempla en el entendimiento. Esto implicaría que se incluya al acero y aluminio dentro de los productos beneficiados con un arancel del 50%, al estar clasificados como productos sensibles para la Seguridad Nacional.