Para quienes visitan Italia, pedir un capuchino puede parecer un gesto cotidiano. Sin embargo, en la cultura italiana el consumo de café sigue reglas mucho más marcadas, donde cada tipo de bebida tiene su momento específico del día. En particular, el capuchino está estrechamente asociado al desayuno y rara vez se consume más allá de las primeras horas de la mañana. Pedirlo después del mediodía no genera inconvenientes, pero sí suele ser una señal clara de que se trata de un hábito extranjero. En Italia, el desayuno es simple y rápido. Lo habitual es acompañar un capuchino con alguna pieza de bollería, como un cornetto, y consumirlo de pie en la barra de un bar. Es un momento breve, pero muy instalado en la rutina diaria. Después de esa franja horaria, las preferencias cambian. El café con leche deja de ser protagonista y pasa a dominar el espresso, una bebida más concentrada, sin agregados y pensada para consumirse en pocos sorbos a lo largo del día. Este cambio no es casual ni responde solo a una cuestión de gusto. También forma parte de una lógica cultural más amplia, que busca equilibrar las comidas y evitar combinaciones consideradas pesadas. La principal razón tiene que ver con la leche. El capuchino combina café, leche caliente y espuma, lo que da como resultado una bebida más densa. Dentro de la tradición italiana, consumir lácteos después de una comida abundante puede dificultar la digestión, por lo que se evita en ese momento del día. En cambio, el espresso se percibe como una opción más liviana y adecuada para cerrar una comida. Se consume rápido, sin acompañamientos, y muchas veces forma parte de un pequeño ritual que se repite en distintas regiones del país. Ese vínculo con el café va más allá de la bebida en sí. Para muchos, también implica cómo se prepara y se disfruta. En el ámbito hogareño, por ejemplo, las cafeteras tipo moka siguen siendo protagonistas. Modelos como los de Hudson, de aluminio pulido y con formato clásico italiano, permiten obtener un café intenso y aromático en pocos minutos, replicando esa experiencia tradicional que define al espresso. En ciudades como Roma, Milán o Nápoles, es habitual ver a personas entrar a un bar, pedir un café, tomarlo en menos de dos minutos y seguir con su jornada. Este hábito muestra hasta qué punto el café está integrado en la vida diaria, pero siempre dentro de ciertas reglas no escritas. Por eso, mientras que en otros países el capuchino puede consumirse a cualquier hora, en Italia mantiene un rol específico. Respetar estos tiempos no es obligatorio, pero sí permite entender mejor una de las tradiciones más arraigadas de su cultura gastronómica.