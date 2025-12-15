La Unión Europea perdería credibilidad global si no logra aprobar esta semana su acuerdo comercial con el bloque Mercosur, afirmó el principal responsable de comercio del bloque.

Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio, sostuvo que postergar la votación de aprobación podría hundir el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el más grande jamás concluido por la UE.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió el domingo aplazar la decisión y señaló que las salvaguardas propuestas por Bruselas para proteger a los agricultores frente a un aumento de las importaciones de alimentos, en particular pollo y carne vacuna baratos, “siguen siendo incompletas”.

“ Creo que esto es una cuestión de credibilidad y previsibilidad de la UE ”, dijo Šefčovič al Financial Times. “En Europa hablamos a menudo de la necesidad de ser estratégicos. Hay una decisión estratégica que debe tomarse”.

Diplomáticos advirtieron que, si la votación de esta semana se retrasa, los países del Mercosur podrían retirarse del pacto, lo que supondría un duro golpe para los esfuerzos de la UE por diversificar socios comerciales frente a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y por reactivar una economía estancada.

“ Tiene todo lo que necesitamos ”, afirmó Šefčovič, al sostener que el acuerdo abriría mercados para los automóviles y la maquinaria europeos y garantizaría acceso a minerales críticos para reducir la dependencia de China.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea viajar este sábado a Brasil para la firma del acuerdo. Foto: EFE.

El acuerdo con el Mercosur, alcanzado el año pasado, pero aún pendiente de la aprobación final de los Estados miembros de la UE, ha sido apodado como un pacto de “autos por vacas”. La UE busca exportar bienes industriales y el Mercosur, carne, soja y cereales.

Sin embargo, agricultores de toda la UE se han movilizado contra el acuerdo propuesto , lo que llevó a algunos gobiernos, entre ellos Polonia y Hungría, a oponerse.

En el caso del presidente francés Emmanuel Macron, apoyar el Mercosur podría impulsar a más votantes hacia el partido de extrema derecha Rassemblement National de cara a las elecciones presidenciales de 2027, según expertos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar a Brasil el sábado para firmar el pacto , pero no lo hará sin el respaldo de las capitales del bloque.

Šefčovič explicó que la salvaguarda, que reimpondría aranceles si las importaciones sudamericanas perjudican a la producción interna de la UE, funciona como una “reaseguración”. El acuerdo ya garantizaba protección frente a un aumento de las importaciones y existía un fondo de reserva superior a 6.000 millones de euros para apoyar a los agricultores en caso de pérdidas, argumentó.

“ Hemos dedicado mucho tiempo a dialogar con nuestra comunidad agrícola para escucharla y también para atender sus preocupaciones. Y ahora, sinceramente, creo que lo hicimos ”, señaló.

A su vez, sostuvo que el acuerdo con el Mercosur, que abriría un mercado de 270 millones de personas para vinos, bebidas espirituosas y alimentos europeos, beneficiaría a los agricultores.

La agricultura de la UE es una “superpotencia global”, afirmó. “Exportamos 235.000 millones de euros al año”, añadió, y destacó que el sector agroalimentario del bloque registró el año pasado un superávit comercial global de 39.000 millones de euros.

“ Nuestros socios latinoamericanos están ansiosos por firmarlo ahora; es una señal de que este es el momento de hacerlo ”, dijo Šefčovič.

No obstante, advirtió que esos socios también quieren acuerdos “comercialmente viables y significativos”, o de lo contrario podrían retirarse.

La semana pasada, grupos empresariales europeos señalaron que el acuerdo, que llevó 25 años de negociaciones, es más importante que nunca tras los aranceles estadounidenses a los productos de la UE y las restricciones chinas a las importaciones.

Šefčovič indicó que el bloque mantiene conversaciones con varios otros países, desde India hasta Australia y Malasia, para cerrar acuerdos comerciales en busca de nuevos mercados. Pero advirtió que esos socios podrían dudar si la UE no es capaz de cumplir los acuerdos que sus negociadores ya alcanzaron .

“Si no podemos tomar una decisión tan importante sobre este tipo de acuerdo, puedo imaginar que eso podría sembrar dudas en la mente de nuestros socios negociadores”, concluyó.