El Internal Revenue Service (IRS) tiene la facultad de realizar acciones sobre cuentas, salarios e incluso reembolsos fiscales, siempre que se presenten determinadas condiciones legales. Para millones de ciudadanos, comprender el funcionamiento de este sistema es crucial con el fin de evitar repercusiones financieras severas. El embargo del IRS se presenta como una de las medidas más estrictas que puede implementar la entidad al no recibir respuesta ante numerosas notificaciones. Aunque el proceso no es automático, está claramente estipulado y puede resultar en la retención directa de fondos bancarios. Para que el embargo sea válido, deben darse estos escenarios: El llamado bank levy es la orden formal que el IRS envía a una entidad financiera para retener el dinero disponible en una cuenta. Sin embargo, antes de llegar a esa instancia, el organismo debe cumplir con un proceso previo. Es importante remarcar que el IRS no ejecuta el congelamiento sin aviso. Primero remite cartas donde informa la deuda y advierte sobre posibles medidas. Si el contribuyente no responde, la agencia puede ordenar al banco retener los fondos disponibles. Cuando el banco recibe la orden, debe congelar el dinero durante un período determinado. Ese lapso constituye una última oportunidad para que el contribuyente actúe. Si no se lleva a cabo ninguna gestión dentro del plazo establecido, los fondos retenidos pueden ser transferidos al Gobierno federal para saldar la deuda. El impacto no se restringe únicamente a cuentas corrientes o cajas de ahorro. El alcance del embargo del IRS puede abarcar: