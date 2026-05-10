En el contexto de los vuelos nacionales en Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias requieren que todos los pasajeros presenten una licencia de conducir, documento identificatorio, pasaporte u otra credencial que sea válida de acuerdo a los criterios de seguridad establecidos por la ley Real ID, en vigor a nivel federal desde mayo del año anterior. Asimismo, en la página web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se puede consultar la lista oficial de documentos aceptables para la verificación de identidad de los viajeros, así como el período de vencimiento en el que aún son válidos para dicho proceso. Es vital mencionar que la flexibilidad respecto al vencimiento de los documentos identificatorios, como el pasaporte, aplica exclusivamente para el abordaje de vuelos nacionales. En este sentido, si se planea viajar al extranjero, es necesario presentar un pasaporte americano completamente en vigencia, el cual debe poseer en la mayoría de los casos una validez futura de hasta 6 meses. Según lo establecido por la TSA, se admite la presentación de pasaportes, licencias de conducir y cualquier otro documento aceptable que figure en la lista oficial, siempre que cuenten con un vencimiento máximo de hasta dos años. Los siguientes documentos cuentan con aval de la Real ID y pueden presentarse en vigencia o con el vencimiento antes mencionado. Desde el 1 de febrero, aquellos que no disponen de una identificación aceptable para abordar deberán abonar 45 dólares como multa por emplear un procedimiento alternativo de verificación de identidad, denominado TSA ConfirmID. Todos los documentos que se encuentran en esta categoría satisfacen los criterios de seguridad establecidos por la normativa Real ID, sin importar el estado en el que fueron emitidos. Las credenciales que no cumplen con la Real ID no serán aceptadas en ningún aeropuerto. Algunas de las características aplicadas al momento de su emisión incluyen la implementación de tecnología contra falsificación, la mitigación del fraude interno y el uso de pruebas documentales y registros para corroborar la identidad del solicitante del documento.