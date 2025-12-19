El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no descarta una guerra contra Venezuela y lanzó una advertencia a su presidente, Nicolás Maduro.

“No lo descarto, no”, dijo el mandatario norteamericano en una entrevista telefónica que le otorgó a NBC News. El líder de la Casa Blanca también anticipó que habrá nuevas incautaciones de petroleros cerca de aguas venezolanas.

Cabe recordar que Estados Unidos incautó un tanquero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. “ Si son lo suficientemente tontos como para seguir navegando, estarán navegando de regreso a uno de nuestros puertos ”, dijo Trump al respecto.

El gobernante se negó a decir si la eliminación de Maduro es su objetivo final, pero aseguró que “él sabe exactamente lo que quiero". “Él lo sabe mejor que nadie”, reforzó, sin dar mayores precisiones.

Este martes, Estados Unidos anunció un bloqueo “total y completo” a todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan del territorio venezolano, en la última medida de Washington para aumentar la presión sobre Maduro. Además, dispuso la designación del gobierno latinoamericano como Organización Terrorista Extranjera.

EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Las medidas de EE.UU también han incluido anteriormente un aumento de la presencia militar en la región. Desde agosto, Washington desplegó destructores, portaaviones, submarinos y miles de efectivos en la región con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en áreas cercanas a Venezuela.

En ese marco, las fuerzas estadounidenses realizaron más de dos decenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han acabado con la vida de al menos 90 personas.

En ese sentido, Trump también afirmó que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano.