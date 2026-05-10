El documento indispensable que otorga la posibilidad de visitar Estados Unidos es la visa americana. A menos que se disponga de una excepción, será un requisito que las autoridades exijan como parte de los documentos obligatorios para el ingreso al país. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta ciertas consideraciones que aseguren su validez y eviten cualquier tipo de inconveniente al momento de presentar este documento. Es habitual que un pasaporte americano venza, mientras que su visa se mantenga activa. En tales situaciones, si el viajero decide recortar el visado y adherirlo a un nuevo pasaporte, esto resultará en la revocación automática del visado. Es importante tener presente que la validez de la visa está vinculada directamente al pasaporte. Por lo tanto, se recomienda que los viajeros gestionen adecuadamente el proceso de renovación del pasaporte, asegurándose de que la visa vigente siempre esté en un documento oficial válido. En tales circunstancias, si el viajero es admitido, la identificación internacional vigente será sellada junto con la anotación (VIOPP, “visado en otro pasaporte”). “Es aconsejable no intentar extraer el visado de un pasaporte antiguo para insertarlo en el nuevo pasaporte válido. Si se procede de tal manera, el visado perderá su validez”, advierten las autoridades. Una inquietud común en torno a la visa americana es lo que ocurre si este documento expira mientras su titular se halla en Estados Unidos. El Departamento de Estado establece de manera categórica que esto no representa un inconveniente ya que la fecha de entrada y salida de cada extranjero se encuentra documentada en los registros oficiales.