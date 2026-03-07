El Gobierno sigue avanzando con su agenda de renovación y cambios en el Gabinete, a tono la impronta reformista que el presidente Javier Milei anunció para la segunda parte de su mandato en la apertura de sesiones ordinarias hace una semana. Sin dudas, la más resonante fue la reciente designación de Juan Bautista Mahiques como flamante ministro de Justicia. Este sábado fue el turno del ministro de Economía Luis Caputo, quien anunció la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi, ex canciller y candidato presidencial en 2019, como nuevo asesor de su equipo en el Palacio de Hacienda. “Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico”, definió. Mediante un mensaje por la red social X, Caputo precisó los motivos de su decisión y destacó la trayectoria del catedrático y dirigente uruguayo: "Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina“. El viceministro de Economía, José Luis Daza, se sumó a la bienvenida con un mensaje igualmente entusiasta. “Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”. Para Daza, el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”. Exsenador y excanciller uruguayo, Talvi es un experimentado economista que en los años 90 fue director de Política Económica del Banco Central de su país, que por esa época logró una significativa baja de la inflación. Doctor en Economía por la Universidad de Chicago y egresado de la Universidad de la República (Uruguay), es actualmente investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid, un think tank orientado a la política internacional, la seguridad y las relaciones exteriores. Además tiene una amplia experiencia docente. Fue profesor visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York, profesor de Economía Internacional en la Universidad ORT del Uruguay, y profesor invitado en la Universidad Torcuatto di Tella en Buenos Aires, y en la Fundaçao Getulio Vargas en Río de Janeiro, Brasil. Su trabajo académico se centra en la macroeconomía global y de los mercados emergentes con especial énfasis en América Latina, programas de estabilización, política fiscal, flujos de capital y crisis financieras. Por otro lado, entre 2001 y 2011 fue asesor especial del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en asuntos macroeconómicos y financieros globales y regionales. También se desempeñó como economista jefe y gerente de política económica del Banco Central del Uruguay entre 1990 y 1995 y como Director Académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) entre 1997 y 2018. En 2019, Talvi se presentó como candidato a presidente por el Partido Colorado, luego de ganar la interna con el sector “Ciudadanos” al al expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Obtuvo el 12,34% de los votos. En noviembre de 2025, Talvi brindó una entrevista donde comparó el proceso de desinflación argentino con el seguido por Uruguay desde 1990 y analizó la importancia de la continuidad de los planes económicos en el país. “El programa de estabilización uruguayo culminó en 7 años y medio con una inflación de un dígito. Se pasó de una inflación de 140 a 40 por ciento en dos años, parecidísimo a la Argentina; y para bajar de 40 a 1 dígito, demoramos cinco años y medio. Fue una construcción deliberada de paciencia estratégica que la Argentina también necesita”, sostuvo a La Nación. Y advirtió: “Querer apurar el tranco con la inflación muchas veces implica tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado. Y finalmente, con el apuro se conspira contra la sostenibilidad del plan”.